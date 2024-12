Équipé de la technologie Laser Slim Fluffy, il est capable de détecter et capturer les particules microscopiques invisibles à l’œil nu, assurant ainsi un nettoyage en profondeur des sols durs. Son moteur Hyperdymium, puissant et léger, génère une aspiration efficace pour éliminer la poussière, les poils d’animaux et les débris sur tous types de surfaces, y compris les tapis et moquettes.

Avec un poids réduit, le Dyson V12 Detect Slim Absolute est particulièrement maniable, facilitant son utilisation dans les espaces restreints ou difficiles d’accès. Son système de vidage hygiénique permet de vider le collecteur en un seul geste, sans contact avec la poussière. Ce modèle est également équipé d’un écran LCD qui fournit des informations en temps réel, comme l’autonomie restante et les performances de nettoyage, pour une expérience plus intuitive.