La principale nouveauté du Spot+Scrub AI réside dans son module de lavage. Dyson a intégré un rouleau-serpillière capable de tourner et de se rincer en continu, alimenté par une douzaine de buses.

L’appareil, et c'est sa principale innovation, s’appuie aussi sur une caméra frontale combinée à une lumière verte et à un système d’IA pour détecter les salissures humides et repasser jusqu’à leur élimination. Le rouleau peut se décaler sur le côté afin de longer les plinthes, et se soulève de 1 cm lorsqu’il rencontre un tapis.

Le robot est également capable de reconnaître jusqu’à 200 types d’objets ou de déchets, ce qui lui permet d’adapter sa stratégie de nettoyage en fonction de l’environnement. Un capteur LiDAR, positionné à l’avant plutôt qu’au sommet, complète le dispositif pour cartographier les pièces avec précision.

Avec 37 cm de diamètre et 11 cm de hauteur, le Spot+Scrub Ai se révèle plus imposant que la moyenne, mais ce gabarit s’explique par l’intégration de technologies conçues pour améliorer l’efficacité du nettoyage.