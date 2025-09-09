Avec le Spot+Scrub Ai, Dyson veut enfin s’imposer sur un marché dominé par les marques chinoises. Le robot mise sur l’intelligence artificielle, une fonction lavage avancée et une station très complète.
Si Dyson est leader sur le marché des aspirateurs balai, la marque britannique est à la peine du côté des aspirateurs robot. Ecovacs, Dreame ou encore Roborock ont investi le secteur depuis plusieurs années, et la sortie de son premier modèle, le 360 Vis Nav, n'a pas réussi à inverser la tendance, la faute à certains défauts agaçants que nous avions pointé du doigt durant notre test. Avec le Spot+Scrub AI, Dyson fait table rase et présente un tout nouveau robot aspirateur laveur, qui utilise l'intelligence artificielle pour détecter les taches sur le sol et nettoyer en profondeur chaque pièce.
De l'IA pour détecter les taches et frotter dessus jusqu'à ce qu'elles disparaissent
La principale nouveauté du Spot+Scrub AI réside dans son module de lavage. Dyson a intégré un rouleau-serpillière capable de tourner et de se rincer en continu, alimenté par une douzaine de buses.
L’appareil, et c'est sa principale innovation, s’appuie aussi sur une caméra frontale combinée à une lumière verte et à un système d’IA pour détecter les salissures humides et repasser jusqu’à leur élimination. Le rouleau peut se décaler sur le côté afin de longer les plinthes, et se soulève de 1 cm lorsqu’il rencontre un tapis.
Le robot est également capable de reconnaître jusqu’à 200 types d’objets ou de déchets, ce qui lui permet d’adapter sa stratégie de nettoyage en fonction de l’environnement. Un capteur LiDAR, positionné à l’avant plutôt qu’au sommet, complète le dispositif pour cartographier les pièces avec précision.
Avec 37 cm de diamètre et 11 cm de hauteur, le Spot+Scrub Ai se révèle plus imposant que la moyenne, mais ce gabarit s’explique par l’intégration de technologies conçues pour améliorer l’efficacité du nettoyage.
Une station de récupération cyclonique, et sans sac, pour éviter les achats superflus
Dyson n’a pas négligé la station accompagnant son nouveau robot. Celle-ci exploite l’expertise maison en filtration cyclonique pour vider le bac à poussières sans recourir à des sacs jetables. Elle dispose également de deux réservoirs : l’un de 2,3 litres pour l’eau propre et le détergent, et l’autre de 2,1 litres pour l’eau usée.
La station assure en outre un entretien complet du rouleau-serpillière, avec un lavage à 60 °C suivi d’un séchage à 45 °C. Ces fonctions visent à limiter au maximum les interventions manuelles, tout en prolongeant la durée de vie des composants. Enfin, c’est sur cette base que le robot recharge sa batterie, dont l'autonomie n'a pas été précisée.
Dyson n’a pas encore communiqué sur le prix ni la date de sortie du Spot+Scrub AI, mais entend bien reprendre des parts de marché à ses rivaux en misant sur sa marque, toujours aussi présente dans l'esprit du grand public, et quelques innovations maison. On vous tient courant dès qu'on en sait plus à son sujet.