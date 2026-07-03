Avec le Deebot T90 Pro Omni, Ecovacs tente de se faire une place sur le segment ultra-disputé des aspirateurs laveurs milieu de gamme, où il affronte notamment des références remarquables signées Mova et Roborock. Ecovacs mise tout sur la serpillière à rouleau, promettant de frotter les sols plutôt que de simplement les essuyer. Après plusieurs semaines d’essai, voyons les résultats en conditions réelles et si ces arguments suffisent à le distinguer de la concurrence.
- Bon rapport qualité-prix
- Puissance d'aspiration impressionnante (30 000 Pa)
- Efficacité du lavage à rouleau
- Autonomie et recharge ultra-rapide.
- Profil abaissé qui passe sous la plupart des meubles.
- Navigation parfois chaotique
- Détection d'obstacles un peu frileuse
- Ergonomie de l'application
- Qualité de fabrication médiocre
Ecovacs a été l’une des premières grandes marques d’aspirateurs robots à massivement transitionner les serpillières de ses produits vers des modèles à rouleau, s’appuyant sur l’expertise de Tineco, son entreprise sœur. Depuis déjà quelques années, cette approche s’étend au cœur de gamme, apportant la promesse d’un lavage plus hygiénique à des produits relativement plus accessibles.
Sur le papier, le Deebot T90 Pro Omni a de nombreux arguments en plus de sa serpillière à rouleau, qui peut d’ailleurs se déporter pour nettoyer le long des plinthes. En effet, il offre un lavage de la serpillière à 75 ºC, une distribution automatique de détergent et une aspiration puissante. Par ailleurs, il dispose de technologies avancées, qu’il s’agisse d’une détection d’obstacle IA et d’un assistant vocal embarqué.
Avec ces atouts, le T90 Pro Omni semble avoir tout pour plaire sur le papier. Mais qu’en est-il au quotidien, notamment dans un foyer où les sols nécessitent un nettoyage quotidien en profondeur ? Réponse dans ce test complet.
Design et fabrication : une esthétique simple et discrète
On est loin de l’époque où les modèles Ecovacs ressemblaient à des réfrigérateurs. La marque a beaucoup travaillé sur l’esthétique de ses produits, en particulier pour rendre la station multifonction plus agréable à l’œil, et le résultat est plutôt réussi. On retrouve ici un bloc vertical noir ou blanc, avec une façade avant légèrement texturée, sans trop en faire. Celle-ci se retire facilement, laissant apparaître le sac à poussière ainsi que le réservoir de détergent. Les bacs à eau sont quant à eux accessibles directement par le dessus.
Le robot reprend quant à lui une forme circulaire, sans dôme LiDAR sur le dessus, tandis que le dessous révèle la serpillière à rouleau, le rouleau brosse central, ainsi qu’une brosse latérale fixe. Les capteurs sont quant à eux situés à l’avant du robot, permettant d’abaisser sa hauteur et facilitant l’accès sous les meubles.
Concernant la qualité de fabrication, on sent ici que le produit n’est pas le plus premium de la marque, avec des plastiques qui semblent assez fins et quelque peu fragiles. Rien de choquant à ce niveau de prix, mais Mova et Dreame font mieux sur des produits de gamme similaire.
Aspiration : une puissance de compétition
Avec ses 30 000 Pa de puissance d’aspiration, l’Ecovacs Deebot T90 Pro Omni dispose d’une puissance musclée pour faire face à la saleté du quotidien, mais aussi aux déversements accidentels ou aux chantiers post-préparation de repas.
En un seul passage, poussière, petits débris et autres saletés sont aspirés sur sols durs, sans pour autant avoir besoin d’utiliser une puissance particulièrement élevée. Tout du moins, c’est le cas tant qu’ils sont au centre de la pièce. Les choses se corsent lorsqu’ils sont difficilement accessibles, notamment dans les coins et le long des plinthes de cuisine. En effet, la brosse latérale étant fixe, elle peine à atteindre la saleté dans les recoins.
Sur les tapis, la puissance d’aspiration permet de déloger la plupart de la saleté en surface. Toutefois, un double rouleau brosse serait encore plus efficace, notamment pour venir à bout de la saleté en profondeur sur les tapis épais. Dans l’ensemble, les résultats sont corrects, mais il m’a fallu nettoyer manuellement mon paillasson de temps à autre pour qu’il reste propre.
Cette aspiration efficace ne se fait pas au détriment du silence, puisque le T90 Pro se fait très discret lors du nettoyage, produisant une soixantaine de décibels.
Lavage des sols : globalement efficace, mais plutôt en surface
Pour le nettoyage humide, le Deebot T90 Pro Omni fait appel à une serpillière à rouleau de 27 cm. En plus d’être nettoyée dans la station, celle-ci est constamment humidifiée durant le lavage des sols. Un racloir permet également d’éliminer la saleté qui s’y accumule, évitant de contaminer le reste des sols.
Dans les faits, le robot s’en sort très bien sur la majorité des taches, qu’il s’agisse de café séché, ketchup, ou même de soda. Une option permet au T90 Pro d’ajuster sa stratégie de nettoyage en fonction des taches, lui permettant notamment d’effectuer plusieurs passages et de retourner laver la serpillière à la station avant de reprendre. C’est notamment le comportement qu’a adopté le Deebot pour nettoyer du café séché en effectuant de multiples passages, avant de retourner laver la serpillière dans la station.
Toutefois, cette option ne s’est pas toujours montrée fiable. En effet, le robot a foncé sur du ketchup encore frais, en en mettant autour de ses roues. De même, il n’a pas distingué une flaque de soda frais, se faisant une joie de foncer dedans et de l’aspirer. Néanmoins, les taches avaient toutes disparu après le passage du robot, ce qui est ce qu’on attend véritablement de lui.
Navigation : un parcours hasardeux et détection d’obstacles prudente
En plus d’un nettoyage de qualité, on attend d’un robot aspirateur qu’il sache se déplacer en toute autonomie en évitant les éventuels obstacles sur son chemin. Sur ce point, le Deebot T90 Pro Omni est bien équipé, disposant d’une navigation assistée par LiDAR, mais aussi par caméra.
Dans les faits, l’expérience est assez mitigée. Lors de la première cartographie, la répartition des pièces est fiable et, contrairement à de nombreux concurrents, le T90 Pro n’imagine pas des pièces à travers les baies vitrées. Toutefois, il n’est pas capable de les identifier automatiquement et se contente de les numéroter.
Lorsqu’il se déplace, le robot suit parfois des trajectoires surprenantes, repassant plusieurs fois au même endroit sans raison évidente. Il lui arrive également de mal estimer le dégagement entre deux meubles et se retrouve alors coincé. Le fait que le LiDAR soit situé à l’avant n’aide pas, puisqu’il ne peut pas « voir » derrière lui en reculant.
Concernant la détection d’obstacles, elle s’est montrée fiable, le robot évitant efficacement câbles, chaussures, jouets et autres objets du quotidien. Il se montre néanmoins très prudent, prenant une marge de sécurité assez importante autour d’eux. Pire, en retirant un obstacle, le robot considère qu’il est toujours présent et continue de négliger l'’’’emplacement.
Par ailleurs, le robot est doté d’un mécanisme le rendant capable de franchir des seuils de 2,4 cm, voire 4 cm pour les seuils doubles, lui permettant d’accéder à des pièces qui ne sont pas parfaitement de niveau.
Logiciel : une application complète mais difficile à appréhender
L’utilisation d’un robot aspirateur passe impérativement par une application mobile. Celle d’Ecovacs offre de nombreuses options de personnalisation, mais peut se montrer difficile à utiliser.
Sur l’écran d’accueil, elle propose de lancer un nettoyage complet, par pièce, ou de zones spécifiques. Celui-ci peut se paramétrer manuellement, en ajustant notamment la puissance d’aspiration, le débit d’eau, la vitesse de nettoyage et le nombre de passages. Pour ne pas vous encombrer avec tous ces réglages, un « Agent Mode » vous permet d’automatiser ces options de manière intelligente.
En plus de ces options, de très nombreux paramètres peuvent être personnalisés. Citons notamment le comportement à adopter en présence de tapis, la sensibilité de la détection d’obstacles, mais aussi la fréquence et la température de lavage de la serpillière et la durée de séchage.
Il est également possible de définir des heures creuses, afin d’optimiser les coûts de recharge du robot, ainsi qu’activer la recharge PowerBooster, permettant au robot de se recharger très rapidement pendant qu’il retourne laver ses serpillières.
Ecovacs n’oublie pas les fonctionnalités « geek », en offrant notamment la possibilité de contrôler le robot à distance en visualisant le flux vidéo en direct. Enfin, le robot embarque l’assistant vocal Yiko, permettant de le contrôler directement à la voix, sans besoin d’enceinte connectée.
Autonomie : une recharge ultra-rapide pour ne jamais être à court de jus
D’un point de vue autonomie, le Deebot T90 Pro Omni est un véritable marathonien. En effet, après avoir nettoyé pendant presque quatre heures, il lui restait encore 30 % de batterie, ce qui est tout simplement impressionnant.
Au cas où cela venait à ne pas suffire, le robot embarque la fonctionnalité PowerBoost, lui permettant de récupérer environ 5 % lors du retour à la station pour laver ses serpillières. Cette approche offre une autonomie quasi illimitée, qui se verra tout de même contrainte par la capacité des réservoirs d’eau pour le lavage. Heureusement, ceux-ci peuvent tenir en lavage intensif sur plus de 100 m², réduisant le nombre d’interventions manuelles au quotidien.
Par ailleurs, l’application permet de programmer la recharge durant les heures creuses, réduisant l’impact sur la facture d’électricité.
Ecovacs Deebot T90 Pro Omni : l’avis de Clubic
Le Deebot T90 Pro Omni est un bon produit milieu de gamme, notamment grâce à son rapport qualité-prix particulière intéressant. Sur les fondamentaux techniques, le constructeur impressionne : la puissance d’aspiration de 30 000 Pa est redoutable, la serpillière à rouleau héritée du savoir-faire de Tineco offre un nettoyage à l'eau convaincant sur les taches du quotidien, et l’autonomie XXL — épaulée par une recharge PowerBoost ultra-rapide — en fait un allié de choix pour les grandes superficies.
Malheureusement, cette débauche de puissance brute est parfois freinée par une intelligence embarquée qui manque encore de finesse. Entre une navigation aux trajectoires parfois erratiques, une détection d'obstacles tellement trop prudente, et une application mobile riche mais complexe, l'expérience n'est pas encore au niveau de la concurrence directe. De plus, quelques concessions visibles sur la qualité des plastiques rappellent qu'Ecovacs a dû faire des choix pour contenir son tarif sur le milieu de gamme.
Le Deebot T90 Pro Omni reste un excellent choix si vous cherchez avant tout un robot endurant, puissant, capable de frotter efficacement vos sols sans sourciller. Mais si vous privilégiez la fluidité de navigation et le "zéro prise de tête" au quotidien, des alternatives plus agiles pourraient s'avérer plus judicieuses, à condition de sacrifier la serpillière à rouleau.
- Bon rapport qualité-prix
- Puissance d'aspiration impressionnante (30 000 Pa)
- Efficacité du lavage à rouleau
- Autonomie et recharge ultra-rapide.
- Profil abaissé qui passe sous la plupart des meubles.
- Navigation parfois chaotique
- Détection d'obstacles un peu frileuse
- Ergonomie de l'application
- Qualité de fabrication médiocre
Fiche technique Ecovacs Deebot T90 Pro OMNI
Résumé
|Type de robot
|Aspirateur robot laveur
|Capacité du bac à poussière
|2.5l
|Capacité du bac à eau
|4l
|Type de brosse
|Caoutchouc, Nylon
|Base aspirante
|Oui
|Niveau sonore
|60dB
|Autonomie
|350mn
|Technologie de navigation
|Laser, Caméra
|Cartographie
|Oui
|Nettoyage assisté par IA
|Oui
|Détecteur d'obstacles
|Oui
|Monte les marches
|Oui
|Avec bras articulé
|Non
Nettoyage
|Type de robot
|Aspirateur robot laveur
|Puissance d'aspiration
|30 000 Pa
|Niveaux de puissance d'aspiration
|4
|Capacité du bac à poussière
|2.5l
|Capacité du bac à eau
|4l
|Brosse centrale
|Oui
|Type de brosse
|Caoutchouc, Nylon
|Brosse(s) latérale(s)
|1
|Base aspirante
|Oui
|Niveau sonore
|60dB
|Autonomie
|350mn
|Temps de charge de la batterie
|Recharge rapide +10 % en 3 min
|Batterie amovible
|Non
Navigation
|Technologie de navigation
|Laser, Caméra
|Cartographie
|Oui
|Nettoyage assisté par IA
|Oui
|Détecteur d'obstacles
|Oui
|Détecteur de vide
|Oui
|Monte les marches
|Oui
|Hauteur max
|24mm
|Murs virtuels
|Oui
|Programmable
|Oui
|Avec bras articulé
|Non
Connectivité
|Wi-Fi
|Oui
|Bluetooth
|Oui
Caractéristiques physiques
|Hauteur
|95mm
|Largeur
|351mm
|Poids
|5.3kg
|Forme du robot
|Disque