Ecovacs a été l’une des premières grandes marques d’aspirateurs robots à massivement transitionner les serpillières de ses produits vers des modèles à rouleau, s’appuyant sur l’expertise de Tineco, son entreprise sœur. Depuis déjà quelques années, cette approche s’étend au cœur de gamme, apportant la promesse d’un lavage plus hygiénique à des produits relativement plus accessibles.

Sur le papier, le Deebot T90 Pro Omni a de nombreux arguments en plus de sa serpillière à rouleau, qui peut d’ailleurs se déporter pour nettoyer le long des plinthes. En effet, il offre un lavage de la serpillière à 75 ºC, une distribution automatique de détergent et une aspiration puissante. Par ailleurs, il dispose de technologies avancées, qu’il s’agisse d’une détection d’obstacle IA et d’un assistant vocal embarqué.

Avec ces atouts, le T90 Pro Omni semble avoir tout pour plaire sur le papier. Mais qu’en est-il au quotidien, notamment dans un foyer où les sols nécessitent un nettoyage quotidien en profondeur ? Réponse dans ce test complet.