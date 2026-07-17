Bon, là on a affaire à du lourd : un gros carton pour le robot, et un carton encore plus gros pour la base de nettoyage. Prévoyez un peu de temps pour l'installation, entre le déballage de ces gros bidules, l'installation des brosses latérales sur le robot, et la mise en place de la station. Il faut en effet mettre la jupe de protection sur le bras, visser le bras, installer les tuyaux d'admission et de rejet d'eau, et surtout, le plus contraignant, brancher la station à l'arrivée d'eau de votre domicile. Cerise sur le gâteau : il faut bien évacuer les eaux usées. La station dispose donc d'un tuyau noir de 3 cm de diamètre et 1,50m de long qu'il va falloir faire déboucher quelque part. Vous l'aurez compris, il faut de la place et de la motivation pour installer tout ça.

Concernant l’installation, on salue la présence d’un niveau à bulle en plein milieu de la station, ça facilite grandement le réglage. Tout ça prend un certain moment : ne plus avoir à nettoyer son filtre, ça se paie par une installation assez lourde (surtout si vous avez décidé de cacher un peu les fils et les câbles).

Pensez à l'endroit où vous positionnerez la station : pas trop loin de la piscine, pour ne pas avoir à trimballer trop longtemps un robot de 13,1 kg à sec, pas trop loin d'une prise électrique, à proximité d'une arrivée d'eau, et avec un endroit pour que l'eau usée s'écoule. Pas facile à trouver un tel emplacement, d'autant plus que la station AstroRinse mesure plus d'un demi-mètre de côté, pour 22 cm de haut, voire plus d'un demi-mètre si l'on considère la hauteur du bras de nettoyage.