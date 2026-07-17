Si avec le Sora 70, la marque nous a sorti un milieu de gamme à tout faire avec un prix assez agressif, on a l’habitude que Beatbot commercialise des monstres de technologie hors de prix pour montrer son savoir-faire. Eh bien cette année, on n’est pas déçu : le monstre de 2026 s’appelle Aquasense X, et sa nouveauté majeure, c’est qu’on n’a enfin plus besoin de s’occuper du nettoyage du panier de filtration, grâce à une station qui recharge le robot et vide son panier. Un peu comme les robots nettoyeurs de sol, mais pour la piscine. Voyons voir ce que ça donne…
- Plus la peine de nettoyer le filtre...
- Nettoyage efficace
- Cartographie de la piscine : il n'oublie pas de zone
- Autonomie confortable en nettoyage (5h) mais aussi en skimmer (10h)
- ...Au prix d'une grosse station qui prend de la place et qui doit être connectée à une alimentation d'eau en plus de l'électricité
- Pas de filtration micrométrique
- Dispose d'une cartographie mais on ne peut pas choisir un endroit de parking en fin de nettoyage
- Robot lourd qu'il faut encore porter jusqu'à la station
Beatbot est une marque spécialiste du robot piscine : elle ne fait que ça (à part un robot tortue pour la recherche marine que vous ne pouvez pas acheter), et elle le fait bien. Le constructeur offrait une gamme aux tarifs assez élevés, mais a lancé récemment des robots aux tarifs plus agressifs. Une accessibilité qui ne concerne pas ses flagships, puisque l’Aquasense X est tout simplement le robot piscine le plus cher qu’on ait eu l’occasion de tester, avec un prix qui tutoie les 4 300 €.
Déballage Aquasense X : il va falloir bosser pour ne plus bosser
Bon, là on a affaire à du lourd : un gros carton pour le robot, et un carton encore plus gros pour la base de nettoyage. Prévoyez un peu de temps pour l'installation, entre le déballage de ces gros bidules, l'installation des brosses latérales sur le robot, et la mise en place de la station. Il faut en effet mettre la jupe de protection sur le bras, visser le bras, installer les tuyaux d'admission et de rejet d'eau, et surtout, le plus contraignant, brancher la station à l'arrivée d'eau de votre domicile. Cerise sur le gâteau : il faut bien évacuer les eaux usées. La station dispose donc d'un tuyau noir de 3 cm de diamètre et 1,50m de long qu'il va falloir faire déboucher quelque part. Vous l'aurez compris, il faut de la place et de la motivation pour installer tout ça.
Concernant l’installation, on salue la présence d’un niveau à bulle en plein milieu de la station, ça facilite grandement le réglage. Tout ça prend un certain moment : ne plus avoir à nettoyer son filtre, ça se paie par une installation assez lourde (surtout si vous avez décidé de cacher un peu les fils et les câbles).
Pensez à l'endroit où vous positionnerez la station : pas trop loin de la piscine, pour ne pas avoir à trimballer trop longtemps un robot de 13,1 kg à sec, pas trop loin d'une prise électrique, à proximité d'une arrivée d'eau, et avec un endroit pour que l'eau usée s'écoule. Pas facile à trouver un tel emplacement, d'autant plus que la station AstroRinse mesure plus d'un demi-mètre de côté, pour 22 cm de haut, voire plus d'un demi-mètre si l'on considère la hauteur du bras de nettoyage.
Au niveau du robot, on a beau chercher, il faut se rendre à l’évidence : si la station est toute neuve, le robot, lui, semble identique à l’Aquasense Ultra 2, à part un panier de filtration revu qui traverse le robot de part en part (mais pas agrandi comme sur la gamme Sora 70). Si les amateurs de nouveautés (et ceux qui cherchent à justifier les 4250 € dépensés…) seront déçus, on peut dire qu’on part sur une bonne base, en gardant la seconde trappe qui accueille une cartouche de clarifiant naturel à base de carapaces de crabes que l’on peut diffuser sur commande. Sous le capot par contre, la marque parle de 29 capteurs, un record.
Une bonne base, certes, mais une base un peu ancienne : elle oublie un élément qui devient un attendu en 2026 : une filtration à deux étages dont un filtre micrométrique. On comprendra aisément que le nettoyage automatique et la filtration à deux étages ne font pas bon ménage, mais quand on regarde l’étiquette de prix, ça fait tiquer. On aimerait bien un panier micrométrique en plus (qui remplacerait le panier standard), mais la station n’arriverait pas à nettoyer correctement ce type de filtre.
Performance : ça nettoie comme un Aquasense 2 Ultra
On l’avait pressenti au déballage, ça se confirme à l’utilisation : l’Aquasense X reprend les gènes de l’Aquasense 2 Ultra, en particulier la cartographie du bassin, et on retrouve exactement le même résultat : une cartographie approximative mais pas loin de la vérité, qui permet de n’oublier aucune zone du bassin et de se déplacer avec précision.
Sinon, à l'usage, c'est un robot très bien fait : excellente aspiration, détection des gros débris par IA pour optimiser le travail, nettoyage de la ligne d'eau efficace, même s'il pourrait frotter un peu plus. La fonction surface, elle, est moyennement intéressante. Dans ce mode, l'AquaSense X semble plus chercher à longer les bords en les raclant avec la brosse latérale que son prédécesseur, qui se baladait un peu partout. Cette nouvelle stratégie est selon nous meilleure : les impuretés finissent la plupart du temps par se coller en bordure de piscine si elles ne sont pas aspirées par un skimmer.
La seule chose qui n'existait pas lors de notre test de l'AquaSense 2 Ultra, et qui a peut-être été ajoutée depuis puisque tout le hardware nécessaire était déjà présent sur le précédent robot, c'est un mode « nettoyage rapide du fond par IA ». Dans ce mode, le robot repère vite les zones sales et les nettoie, sans perdre de temps avec des passages inutiles. C'est un mode très pratique au quotidien : si on a prévu de se baigner, un petit ménage précédant la baignade est possible moins d'une heure avant le plongeon, tout dépend bien sûr de la taille et du niveau de saleté de votre piscine.
Comme presque tous les Beatbot, l’Aquasense X sait remonter à la surface en fin de nettoyage, mais puisqu’il réalise une cartographie, on aurait aimé pouvoir définir l’endroit exact où il revient, pour s’économiser un peu de trajet, étant donné le poids de l’engin, augmenté par un peu d’eau (pas beaucoup puisqu’il se vide après être remonté, mais il reste de l’eau dans le panier, par exemple).
L'’autonomie est du même niveau que sur l’Aquasense Ultra 2 : 5 heures, c’est-à-dire que cela suffit très largement pour nettoyer une énorme piscine. En mode skimmer, on passe à 10 h, de quoi couvrir une bonne journée de travail et arriver avec une piscine impeccable… Ou presque. Toujours pas de recharge rapide chez les robots piscine, ce qui n'aurait de toute façon pas beaucoup de sens si l'on laisse en permanence le robot sur sa station, comme c'est prévu ici : il faut plus de 4h pour recharger.
Station AstroRinse : pratique mais il faut en avoir vraiment besoin
Une fois le nettoyage fini, on cherche donc le robot au bord de l’eau et on le place sur sa base « AstroRince ». Et oui, cette étape est manuelle, vivement les robots qui iront se nettoyer seuls, on ne se plaindra plus de leur poids ! La charge commence alors, mais surtout, le nettoyage automatique du filtre se lance : la trappe frontale du robot s’ouvre et le bras de nettoyage de la station, doté d’une buse rotative à 3 jets, entre jusqu’au milieu du bac de filtration. L’eau jaillit, la buse tourne, et toutes les impuretés tombent au fond de la station, dans un grand filet. Toutes ? Presque toutes… On va dire que le nettoyage est passable : il reste souvent des débris coincés soit dans le filtre, soit au niveau de la charnière du fond du bac de filtration. Avec le volume du filet de récupération, vous en aurez pour des semaines sans avoir à sortir le bac de la station, sauf si votre piscine est entourée d’arbres. À noter : le filet de récupération est un nouveau consommable.
On note que si les impuretés tombent au fond de la station de nettoyage, c’est parce que pour faciliter le nettoyage, le fond du bac de filtration s’ouvre. Oui, vous avez bien lu, on demande un bac de filtration qui s’ouvre par le bas depuis qu’on a débuté les tests de robots de piscine, et c’est seulement pour sa station automatique que Beatbot s’y est enfin mis !
Si vous avez une piscine très grande ou qui se salit rapidement, cette station de nettoyage doit vous faire envie. Mais tout n’est pas rose : déjà, comme dit précédemment, il faut trouver une place chez vous pour placer ce gros bloc noir et le connecter à l’eau et l’électricité. C’est gros, ce n’est vraiment pas discret, et ce n’est sûrement pas assorti avec la déco de votre terrasse… Mais en plus la marque n’est pas très claire concernant sa capacité à supporter l'hiver.
La base de nettoyage est ainsi vendue pour supporter des températures de -20°C à 70°C. Ça semble être une bonne chose, parce qu’on n’a pas forcément envie de ranger ce monstre à l’hivernage à la cave à chaque saison, d’autant plus qu’il faudrait dans ce cas reconnecter le tuyau d’arrivée d’eau sans fuit… Sauf que le site de Beatbot affiche une mention inquiétante : « Afin d’assurer des performances durables, une hivernisation est requise en cas de gel. Veuillez déconnecter et vidanger tous les tuyaux d’entrée et de sortie avant le stockage, même si la fonction antigel est activée. Un stockage en intérieur est recommandé en hiver ». La station supporte donc l’hiver, mais il n’est pas recommandé de la laisser dehors quand même si votre région est soumise au gel. À méditer…
Beatbot AquaSense X : l’avis de Clubic
On avait conclu le test de l'Aquasense 2 Ultra en disant que c'était plus un robot vitrine de ce que seront les robots des années suivantes, à un prix qui l'éloignait du commun des mortels. On pourrait conclure de la même façon ce test de l'Aquasense X : la base de charge et de nettoyage étant devenue un classique chez les robots laveurs de sol, pourquoi pas pour les robots piscine ? Quelle joie de ne plus avoir à nettoyer le panier de filtration, avec un robot ultra performant.
En fait plusieurs raisons font penser que cette base est un coup d'essai manqué : le nettoyage automatique interdit l'usage d'un filtre micrométrique, donc on a un robot qui nettoie moins que des modèles moins cher, mais surtout, la base est grosse (pas très jolie au bord de la piscine), et il faut la connecter à une arrivée d'eau (qu'il faut avoir à disposition).
Entre l'autonomie confortable et le nettoyage automatique du filtre, c’est selon nous un robot destiné aux très grandes piscines et/ou bordées de végétation, où le filtre d’un robot s’encrasse très vite : seuls ceux qui n'en peuvent plus de décrasser les filtres des robots classiques succomberont aux charmes de ce modèle haut de gamme.
- Plus la peine de nettoyer le filtre...
- Nettoyage efficace
- Cartographie de la piscine : il n'oublie pas de zone
- Autonomie confortable en nettoyage (5h) mais aussi en skimmer (10h)
- ...Au prix d'une grosse station qui prend de la place et qui doit être connectée à une alimentation d'eau en plus de l'électricité
- Pas de filtration micrométrique
- Dispose d'une cartographie mais on ne peut pas choisir un endroit de parking en fin de nettoyage
- Robot lourd qu'il faut encore porter jusqu'à la station
Fiche technique Beatbot AquaSense X
Résumé
|Type de nettoyage
|Fond, parois & ligne d'eau
|Débit d'aspiration
|270 l/min
|Filtration
|Double filtre + station autonettoyante
Caractéristique
|Type de nettoyage
|Fond, parois & ligne d'eau
|Assisté par IA
|Oui
|Débit d'aspiration
|270 l/min
|Filtration
|Double filtre + station autonettoyante
|Alimentation
|Batterie
|Autonomie
|10h
|Temps de charge
|4.5h
Dimension
|Longueur
|44.2cm
|Largeur
|44cm
|Hauteur
|28.5cm
|Poids
|13.1kg