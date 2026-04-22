Aujourd’hui, la marque officialise le lancement imminent de la campagne Kickstarter de ce même Spino S1 Pro. Les personnes intéressées sont invitées à rejoindre une « liste VIP » avant le 27 avril.

À la clé, une remise particulièrement agressive sur le tarif final fixé à 2 499 dollars, puisque les premiers inscrits pourront bénéficier d’une réduction de 1 000 dollars. Pour en profiter, il suffit simplement de manifester son intérêt via un acompte de 50 dollars, à verser avant lundi prochain donc.