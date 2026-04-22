Mammotion prépare le lancement de la campagne Kickstarter du Spino S1 Pro, le premier robot de piscine capable de sortir tout seul de l’eau, avec une belle remise à la clé pour les premiers acheteurs.
Nous l’avions découvert en début d’année, dans le cadre du CES 2026, le Spino S1 Pro, c’est ce robot-piscine signé Mammotion, capable de s’amarrer automatiquement à la surface de l’eau, sans une quelconque aide humaine. De quoi impressionner les invités le samedi après-midi, tout en se débarrassant d’une corvée parfois particulièrement fastidieuse.
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Le Spino S1 Pro prêt pour la production en série
Aujourd’hui, la marque officialise le lancement imminent de la campagne Kickstarter de ce même Spino S1 Pro. Les personnes intéressées sont invitées à rejoindre une « liste VIP » avant le 27 avril.
À la clé, une remise particulièrement agressive sur le tarif final fixé à 2 499 dollars, puisque les premiers inscrits pourront bénéficier d’une réduction de 1 000 dollars. Pour en profiter, il suffit simplement de manifester son intérêt via un acompte de 50 dollars, à verser avant lundi prochain donc.
Cet acompte se veut avant tout symbolique, puisque Mammotion précise d’ores et déjà qu’il sera intégralement remboursé à l’issue de la campagne, que le contributeur décide ou non de finaliser son achat.
Au lancement le 28 avril, pour les premiers contributeurs, Mammotion proposera des offres « Super Early Bird » à 1 699 dollars (soit une réduction de 800 dollars par rapport au prix de vente conseillé) en quantité limitée. De son côté, l’offre spéciale Kickstarter « Early Bird » sera à 1 999 dollars (soit une réduction de 500 dollars).
Un robot de piscine autonome et primé au CES 2026
Équipé du système d’amarrage automatique AutoShoreCharge, le Spino S1 Pro s’est distingué en début d’année en remportant un prix de l’innovation lors du CES 2026. Il s’impose (forcément) comme le robot de piscine le plus avancé jamais conçu par la marque.
Rappelons que contrairement aux modèles traditionnels, qui nécessitent souvent une extraction manuelle parfois contraignante en raison de leur poids, le Spino S1 Pro automatise entièrement cette étape.
Grâce à un algorithme intelligent, le petit robot va regagner tout seul sa station de recharge dès la fin du cycle de nettoyage ou lorsque sa batterie devient insuffisante.
Concrètement, le robot est capable de grimper le long de la paroi de la piscine, de s’aligner avec un bras robotisé, puis de se hisser hors de l’eau sans aucune intervention humaine. Un fonctionnement pensé pour s’adapter à toutes les piscines, y compris aux bassins les plus complexes selon la marque.