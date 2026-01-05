L’appareil est également conçu pour s’adapter aux piscines à niveaux multiples. Des capteurs situés sous le robot lui permettent de détecter marches, bords et plateformes peu profondes, afin de nettoyer efficacement ces zones souvent délicates. Beatbot indique que le robot peut intervenir sur des plateformes à partir de 35 centimètres de profondeur, limitant ainsi les zones laissées de côté dans les bassins aux configurations complexes.

Côté usage, l’AquaSense X propose aussi un pilotage simplifié. Lorsqu’il se trouve hors de l’eau ou à la surface, le robot peut être contrôlé à la voix via les principaux assistants vocaux. L’utilisateur peut ainsi lancer un cycle, consulter l’état de la batterie ou recevoir une alerte de fin de nettoyage, sans passer systématiquement par une application ou une interface dédiée.

Toute cette débauche de technologie a un coût. L'AquaSense X sera commercialisé à partir du 5 janvier 2026, avec un prix public annoncé à 4 250 € en Europe, et fera l’objet d’un programme de précommande limité pour les premiers acheteurs. Le prix du confort et d'une piscine propre dans les moindres recoins sans doute.