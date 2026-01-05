Présenté au CES 2026, l’AquaSense X marque une nouvelle étape pour Beatbot avec un robot de piscine associé à une station de nettoyage automatique. L’ensemble entend simplifier à la fois le nettoyage du bassin et la maintenance du robot, sans intervention manuelle.
Les robots de piscine ont largement progressé ces dernières années, mais leur entretien reste souvent perçu comme une contrainte. Vidange du filtre, rinçage après chaque cycle ou gestion des débris continuent de demander du temps et des manipulations. Avec l’AquaSense X, Beatbot propose une approche plus globale de l’entretien du bassin, en combinant nettoyage autonome et maintenance automatisée. Dévoilé au CES 2026, ce nouvel écosystème repose sur un robot intelligent épaulé par une station dédiée, avec l’objectif affiché de rendre l’entretien des piscines plus fluide et plus discret au quotidien.
Une station d'entretien qui lave le robot de piscine toute seule
La principale nouveauté de l’écosystème AquaSense X réside dans sa station de nettoyage associée. Une fois le cycle terminé, il suffit de déposer le robot sur cette base pour que la maintenance s’effectue automatiquement. Un système de rinçage haute pression nettoie le filtre interne en quelques minutes et transfère les débris vers un bac hermétique, sans manipulation manuelle.
Une station d'entretien dédiée à ce nouveau robot de piscine ©Beatbot
Cette station intègre un réservoir de grande capacité, capable de contenir l’équivalent de plusieurs cycles de nettoyage. Selon Beatbot, le sac peut être utilisé jusqu’à deux mois sans être vidé, à raison de deux cycles hebdomadaires. L’objectif est de réduire au maximum les interventions de l’utilisateur et de maintenir un environnement propre autour de la piscine, sans contact direct avec les déchets.
L’AquaSense X a par ailleurs été distingué au CES 2026 en tant que lauréat des Innovation Awards dans la catégorie électroménager, soulignant l’orientation technologique et l’approche centrée sur l’usage adoptées par Beatbot.
Un nettoyage plus précis du bassin, même complexe
Le robot AquaSense X s’appuie sur une nouvelle génération d’intelligence artificielle, capable d’adapter son nettoyage en fonction de l’environnement réel du bassin. Grâce à un système de vision avancé, il identifie un plus grand nombre de types de débris qu’auparavant et étend sa détection du fond jusqu’à la surface de l’eau. Cette approche permet d’optimiser les trajectoires et d’assurer un nettoyage plus homogène des différentes zones, qu’il s’agisse du fond, des parois ou de la ligne d’eau.
L’appareil est également conçu pour s’adapter aux piscines à niveaux multiples. Des capteurs situés sous le robot lui permettent de détecter marches, bords et plateformes peu profondes, afin de nettoyer efficacement ces zones souvent délicates. Beatbot indique que le robot peut intervenir sur des plateformes à partir de 35 centimètres de profondeur, limitant ainsi les zones laissées de côté dans les bassins aux configurations complexes.
Côté usage, l’AquaSense X propose aussi un pilotage simplifié. Lorsqu’il se trouve hors de l’eau ou à la surface, le robot peut être contrôlé à la voix via les principaux assistants vocaux. L’utilisateur peut ainsi lancer un cycle, consulter l’état de la batterie ou recevoir une alerte de fin de nettoyage, sans passer systématiquement par une application ou une interface dédiée.
Toute cette débauche de technologie a un coût. L'AquaSense X sera commercialisé à partir du 5 janvier 2026, avec un prix public annoncé à 4 250 € en Europe, et fera l’objet d’un programme de précommande limité pour les premiers acheteurs. Le prix du confort et d'une piscine propre dans les moindres recoins sans doute.