Les robots de piscine deviennent indispensables pour profiter pleinement de son bassin sans contrainte. En 2025, ces appareils sont plus autonomes, plus intelligents et surtout plus puissants. Parmi tous ceux que nous avons testés cette année, un seul a su combiner efficacité, design et simplicité d’usage : le Aiper Scuba X1, qui remporte le Clubic Award 2025 du meilleur robot de piscine.
Si avez du mal à garder votre ligne d’eau propre, le Scuba X1 est l’un des meilleurs robots pour vous aider.
Les robots de piscine ne se contentent plus d’aspirer les débris : ils planifient, brossent et cartographient le bassin avec une précision millimétrée. Fini les câbles emmêlés ou les longs nettoyages manuels : les modèles récents plongent en autonomie totale et s’adaptent à chaque recoin de votre piscine. Parmi eux, Aiper continue de dominer le marché, et son Scuba X1 illustre parfaitement cette nouvelle génération de robots plus malins, plus endurants et plus connectés.
🛡️En 2025, la question ne se pose plus : vous devez vous protéger des arnaques en ligne ! Rejoignez les millions d'utilisateurs d'Avast et renforcez votre défense contre les cybermenaces d'aujourd'hui. Téléchargez dès maintenant Avast Antivirus Gratuit, obtenez des conseils à l'aide de notre nouvel Assistant IA et déjouez les arnaques en ligne.
(offre partenaire)
Aiper Scuba X1, le robot de piscine le plus complet du moment
Le Scuba X1 d’Aiper est un concentré de technologies pensé pour simplifier la vie des propriétaires de piscine. Entièrement sans fil, il se déplace librement sous l’eau grâce à son design hydrodynamique et nettoie aussi bien le fond que les parois du bassin. D’après notre test, Aiper signe ici un robot à la fois endurant, précis et bien fini, capable de traiter jusqu’à 200 m² tout en revenant automatiquement à la paroi lorsque sa batterie faiblit.
Sous son capot, le Scuba X1 combine puissance et intelligence : deux moteurs d’entraînement, une pompe de 5 000 L/h, et surtout 16 capteurs infrarouges couplés à un capteur à ultrasons pour détecter les obstacles et ajuster ses trajectoires. Le résultat ? Une navigation fluide, sans zone oubliée, et une efficacité constante cycle après cycle.
Son principal atout reste sa simplicité : on le plonge dans l’eau, il s’occupe du reste. L’application mobile permet de suivre le nettoyage, planifier les cycles et vérifier la batterie sans quitter son transat. Nous saluons aussi sa robustesse, avec une coque parfaitement étanche et une manipulation facile grâce à sa poignée intégrée.
Les points forts de l'Aiper Scuba X1 :
- une autonomie de plus de deux heures
- une aspiration puissante et régulière
- un entretien ultra-simple, le filtre se rinçant en quelques secondes
- une construction premium qui inspire confiance
S’il n’est pas le plus abordable du marché, le Scuba X1 justifie chaque euro par sa fiabilité, son efficacité et sa grande autonomie. C’est cette maîtrise globale qui lui vaut le Clubic Award 2025 du meilleur robot de piscine.
La note finale et le test complet du Aiper Scuba X1
- Un nettoyage complet et en profondeur
- Mode ligne d’eau très efficace
- Filtre de sortie d’hivernage fourni
- Filtre MicroMesh trop fastidieux à nettoyer
- Lourd (11kg)
- Nécessite un accessoire couteux pour communiquer sous l'eau
Les autres robots de piscine qui ont marqué 2025
Face à lui, la concurrence n’a pas démérité. Le Beatbot AquaSense 2 Ultra impressionne par son intelligence embarquée : il cartographie le bassin, analyse la saleté et adapte sa trajectoire en temps réel. De son côté, le Dreame Z1 Pro transpose l’expertise de la marque dans le domaine des piscines avec un design affiné, une double brosse et sa navigation 3D adaptée aux bassins plus complexes. Enfin, le Aiper Scuba X1 Pro Max pousse encore plus loin les capacités de la marque, avec une autonomie de quatre heures, une puissance d’aspiration exceptionnelle et un traitement de 32 000 L/h.
- Nettoyage efficace
- Remontée automatique à la surface en fin de nettoyage
- Encombrement et poids limités
- Construction soignée
- Pas le meilleur pour nettoyer la ligne d'eau
- Pas de filtre micrométrique
- Filtre pas très pratique à nettoyer
- Affichage du mode limité (nécessite l'application)
- Remontée automatique à la surface
- Panier à fond amovible
- La télécommande optique est une trouvaille pratique
- Mode routine paramétrable
- Une navigation qui oublie des zones
- Pas de filtre micrométrique
- Redescend au fonds de la piscine quand la batterie est vide
- Nettoyage du fond, des parois et de la ligne d'eau au top
- Fonction skimmer efficace
- Filtre démontable pour le nettoyage
- Remontée à la surface en fin de nettoyage
- Poids trop élevé (15kg)
- Filtre micromesh impossible à rendre impeccable
- Rapport taille du robot / fente d'aspiration (15cm) défavorable
- Le robot tombe au fond au fond quand la batterie est vide