Sous son capot, le Scuba X1 combine puissance et intelligence : deux moteurs d’entraînement, une pompe de 5 000 L/h, et surtout 16 capteurs infrarouges couplés à un capteur à ultrasons pour détecter les obstacles et ajuster ses trajectoires. Le résultat ? Une navigation fluide, sans zone oubliée, et une efficacité constante cycle après cycle.

Son principal atout reste sa simplicité : on le plonge dans l’eau, il s’occupe du reste. L’application mobile permet de suivre le nettoyage, planifier les cycles et vérifier la batterie sans quitter son transat. Nous saluons aussi sa robustesse, avec une coque parfaitement étanche et une manipulation facile grâce à sa poignée intégrée.



Les points forts de l'Aiper Scuba X1 :

une autonomie de plus de deux heures

une aspiration puissante et régulière

un entretien ultra-simple, le filtre se rinçant en quelques secondes

une construction premium qui inspire confiance

S’il n’est pas le plus abordable du marché, le Scuba X1 justifie chaque euro par sa fiabilité, son efficacité et sa grande autonomie. C’est cette maîtrise globale qui lui vaut le Clubic Award 2025 du meilleur robot de piscine.