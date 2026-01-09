Au CES 2026 de Las Vegas, Aiper n'a pas seulement dévoilé de nouveaux robots. La marque a surtout présenté une vision : celle d'un extérieur qui s'entretient presque tout seul. Piscine, surface de l'eau, qualité, arrosage du jardin… Tout devient une affaire d'algorithmes, de capteurs et d'automatismes censés réduire l'intervention humaine au strict minimum.

Pour incarner cette ambition, Aiper qui serait devenue la première marque mondiale de robots de piscine intelligents en 2025 met en avant un nouvel écosystème dopé à ce qu'elle appelle une IA cognitive, avec en vitrine deux produits phares : le robot Scuba V3 Ultra et le skimmer solaire EcoSurfer Senti.

Quand le robot commence à comprendre votre bassin

La star de l'équipe Aiper pour cette saison 2026 s'appelle Scuba V3. Sous ce nom se cachent trois références (V3, V3 Pro et V3 Ultra) qui possèderaient le même cerveau, à savoir une navigation pilotée par IA. Cette dernière pourrait apprendre la forme, la taille, l'historique de salissure et même les effets de la météo sur votre bassin afin d'adapter ses trajets et son rythme de nettoyage.