Et si votre jardin et votre piscine s’entretenaient (presque) tout seuls ? Aiper dévoile un nouveau trio de robots d'entretien pour 2026 : le robot de piscine qui apprend votre bassin, le skimmer solaire qui veille sur la qualité de votre eau et un nouveau système d'arrosage piloté par la météo. Il ne manque qu'un robot tondeuse au fabricant pour lui confier votre extérieur en pilotage totalement automatique.
Au CES 2026 de Las Vegas, Aiper n'a pas seulement dévoilé de nouveaux robots. La marque a surtout présenté une vision : celle d'un extérieur qui s'entretient presque tout seul. Piscine, surface de l'eau, qualité, arrosage du jardin… Tout devient une affaire d'algorithmes, de capteurs et d'automatismes censés réduire l'intervention humaine au strict minimum.
Pour incarner cette ambition, Aiper qui serait devenue la première marque mondiale de robots de piscine intelligents en 2025 met en avant un nouvel écosystème dopé à ce qu'elle appelle une IA cognitive, avec en vitrine deux produits phares : le robot Scuba V3 Ultra et le skimmer solaire EcoSurfer Senti.
Quand le robot commence à comprendre votre bassin
La star de l'équipe Aiper pour cette saison 2026 s'appelle Scuba V3. Sous ce nom se cachent trois références (V3, V3 Pro et V3 Ultra) qui possèderaient le même cerveau, à savoir une navigation pilotée par IA. Cette dernière pourrait apprendre la forme, la taille, l'historique de salissure et même les effets de la météo sur votre bassin afin d'adapter ses trajets et son rythme de nettoyage.
Avec comme objectif, éviter les passages inutiles, couvrir plus efficacement la surface utile et, surtout, réduire les interventions et réglages manuels. Le Scuba V3 "tout court" vise l'entretien régulier avec une navigation adaptative et un nettoyage de la ligne d'eau pour maintenir une piscine propre au fil des jours. Il est annoncé à 1 099€ et sera disponible à la vente en mars 2026.
Plus complet, le Scuba V3 Pro propose une prise en charge plus complète du fond, des parois et des zones peu profondes, ainsi qu'un système de filtration MicroMesh multicouche, destiné pour ceux qui souhaitent avoir une piscine impeccable de façon permanente plutôt qu'un grand nettoyage ponctuel. Sa sortie est prévue au printemps 2026, sans prix encore communiqué.
Quant au Scuba V3 Ultra, il jouerait la carte du "tout-en-un". Aiper le présente comme un robot 6-en-1 capable de cartographier et nettoyer le fond, les parois, la ligne d'eau et même la surface, avec une puissance d'aspiration annoncée à 32 200 litres par heure grâce à une double pompe. Ce champion des bassins s'affiche 2 299€, et devrait être disponible à la vente courant du printemps 2026.
De la piscine au jardin, une même logique d'automatisation
Et si nous faisions surface ? Avec l'EcoSurfer Senti, la marque propose un skimmer solaire qui ne se contenterait plus de retirer les feuilles et les insectes à la surface de l'eau, mais surveillerait en continu la qualité du bassin. L'idée serait de passer d'un entretien réactif à une approche préventive : détecter les dérives avant qu'elles ne deviennent visibles. Le prix est annoncé à 1 099€, avec une sortie au printemps 2026.
Dans le jardin, Aiper décline la même philosophie avec IrriSense 2 (on avait bien aimé son prédécesseur), un nouveau système d'irrigation intelligent multi-zones qui adapterait l'arrosage à la météo et promettrait jusqu'à 40% d'économies d'eau, pour une surface allant jusqu'à 445 m². Il est annoncé à 499€, pour une disponibilité en mars 2026.
Et pour ceux qui auraient acheté le précédent modèle, Aiper nous signale que vous pouvez passer gratuitement à l'IrriSense 2 dès maintenant. La mise à niveau inclut le nouveau modèle, une extension de garantie d’un an, un câble offert et la reprise de votre ancien appareil.
Enfin, la marque présente sur son stand un aperçu plus futuriste avec un robot de piscine de nouvelle génération encore au stade de concept. Celui-ci serait capable de se recharger seul, de gérer certaines opérations hors de l'eau et de percevoir son environnement à 360° grâce à un mélange de capteurs et de sonars. Bref, un robot toujours plus autonome et surdoué...
- Simplicité d'utilisation et d'installation
- Précision de l'arrosage
- Adaptation fine à la météo ambiante