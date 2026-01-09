MAMMOTION se positionne sur le marché haut de gamme, en mettant l'accent sur l'innovation. La marque intègre plusieurs technologies qui apportent une réelle valeur ajoutée, telles que la technologie Tri-Fusion, une première mondiale, qui combine un LiDAR à 360°, NetRTK et la vision IA pour obtenir un positionnement précis au centimètre près.

Et MAMMOTION ne compte pas s’arrêter là. Au CES 2026, cette entreprise accélère son avancée technologique en lançant une solution de positionnement améliorée pour ses tondeuses à gazon et en renforçant encore l'automatisation de toute sa gamme de robots de jardin intelligents.