Au CES 2026, MAMMOTION affiche clairement ses ambitions : autonomie totale, navigation ultra-précise et intelligence artificielle omniprésente. Des tondeuses à gazon sans fil aux robots de piscine, ce leader mondial de la robotique intelligente pour le jardin avance ses pions.
MAMMOTION se positionne sur le marché haut de gamme, en mettant l'accent sur l'innovation. La marque intègre plusieurs technologies qui apportent une réelle valeur ajoutée, telles que la technologie Tri-Fusion, une première mondiale, qui combine un LiDAR à 360°, NetRTK et la vision IA pour obtenir un positionnement précis au centimètre près.
Et MAMMOTION ne compte pas s’arrêter là. Au CES 2026, cette entreprise accélère son avancée technologique en lançant une solution de positionnement améliorée pour ses tondeuses à gazon et en renforçant encore l'automatisation de toute sa gamme de robots de jardin intelligents.
SPINO S1 Pro : un nouveau cap dans l’automatisation
Ce n’est évidemment pas un hasard si le SPINO S1 Pro est lauréat d’un CES 2026 Innovation Award. Ce robot de piscine concentre plusieurs innovations majeures qui lui permettent d’assurer un entretien entièrement autonome, sans la moindre intervention externe.
Un robot de piscine réellement autonome
Véritable vitrine technologique de MAMMOTION pour 2026, le SPINO S1 Pro incarne une nouvelle génération de robots de piscine, avec une priorité clairement affichée : l’autonomie totale. Ici, il ne s’agit plus simplement d’optimiser le nettoyage, mais bien de supprimer toute intervention humaine.
Là où certaines manipulations restaient jusqu’à présent incontournables comme sortir l’appareil, le positionner dans le bassin, le récupérer en fin de cycle ou encore le vider de son eau, MAMMOTION a repensé l’ensemble du processus. Le SPINO S1 Pro inaugure un système d’amarrage entièrement automatisé, associé à une liaison de communication sous-marine ultra-stable. Grâce à cette combinaison, le robot est capable de s’aligner avec précision, de se hisser hors de l’eau et de venir s’amarrer automatiquement à sa station d’accueil, sans la moindre intervention humaine.
AutoShoreCharge™ : il est équipé d’un bras robotisé
Installée directement sur la margelle, la station d’accueil du SPINO S1 Pro joue un rôle central. Cette dernière est équipée d’un bras robotisé qui se charge de récupérer le robot, il n’a alors qu’à venir se positionner devant la station pour être pris en charge. Un dispositif pour le moins ingénieux et différenciant qui élimine toute manipulation. Qui plus est, la station permet aussi de recharger le robot, ce qui renforce encore la promesse d’un entretien réellement autonome.
IA et vision embarquée au service du nettoyage
L’automatisation n’est pas la seule avancée majeure introduite par MAMMOTION sur son robot de piscine. Le SPINO S1 Pro s’appuie également sur une architecture matérielle et logicielle. Il dispose de deux brosses au format rouleau, associées à de larges chenilles qui assurent une excellente adhérence, en particulier sur les parois. À cela s’ajoute un système de filtration double couche, combinant une finesse de 38 μm et 180 μm afin de capturer les impuretés fines et les débris plus volumineux.
Mais c’est surtout du côté de la vision assistée par intelligence artificielle que le SPINO S1 Pro se distingue. Une caméra, épaulée par plusieurs capteurs, analyse en temps réel l’environnement de la piscine. Elle permet au robot de détecter avec précision les débris, les parois, les marches, les angles et les obstacles, afin d’adapter ses trajectoires et d’optimiser chaque passage.
Le SPINO S1 Pro est attendu au premier trimestre 2026, juste à temps pour la saison estivale.
Une nouvelle génération de robots tondeuses sans fil
MAMMOTION poursuit son offensive technologique en généralisant sur sa gamme 2026, la navigation sans câbles périphériques. Un ajout pertinent, leur installation étant particulièrement contraignante. Cette avancée repose sur l’intégration d’une nouvelle puce d’intelligence artificielle délivrant une puissance de calcul de 10 TOPS (10 billions d’opérations par seconde), couplée à un système de navigation de nouvelle génération capable d’atteindre une précision remarquable de 1 cm.
La Tri-Fusion Navigation comme socle technologique
La capacité des robots tondeuses MAMMOTION à évoluer sans câble périphérique, alors que cette technologie reste largement répandue chez les concurrents, repose sur une approche novatrice : la Tri-Fusion Navigation.
Concrètement, MAMMOTION a choisi de coupler trois systèmes complémentaires (LiDAR 306°, NetRTK et vision assistée par IA) qui travaillent ensemble pour offrir un niveau de précision et de fiabilité hors du commun. Cette fusion permet au robot de cartographier son environnement avec une extrême finesse, de se positionner au centimètre près et d’adapter ses trajectoires en temps réel, y compris dans les zones complexes ou partiellement masquées.
LUBA 3 AWD : le robot tondeuse pour les terrains extrêmes
Modèle porte-étendard de MAMMOTION, le LUBA 3 AWD est conçu pour les terrains allant jusqu’à 10 000 m2 de surface. Autrement dit, de grandes propriétés où la topographie, les obstacles et les pentes imposent un haut niveau d’endurance et de précision en matière de navigation.
Pensé pour les jardins complexes et les grandes propriétés
Pour relever ces défis, le LUBA 3 AWD s'appuie sur le systèmeTri-Fusion amélioré. Il s'agit du premier au monde à intégrer un LiDAR à 360°, la technologie de positionnement par satellite NetRTK et une vision IA à double caméra. La navigation est assurée par le LiDAR à 360°, la vision IA identifie rapidement les obstacles et l'environnement, et le NetRTK (sauf pour le modèle 1500 m²) corrige le positionnement avec une précision centimétrique. Il prend également en charge la commutation intelligente des capteurs.
Que ce soit dans des scénarios d'interférences dynamiques comme la présence de personnes, d'animaux ou de mobilier de jardin, dans des conditions d'éclairage complexes telles qu'une lumière forte, une faible luminosité ou la nuit, ou en cas d'occlusion, de pluie ou de brouillard, le système fonctionne de manière stable, garantissant une navigation fiable à tout moment.
Installation simplifiée sans fil
Grâce à cette approche, les utilisateurs bénéficient d’un robot réellement autonome et particulièrement simple à configurer. Aucun câble périphérique à enterrer, aucune station RTK externe à installer : les limites du jardin, tout comme les différentes zones de tonte, se définissent directement depuis l’application mobile. Cette prise en main fluide tranche avec les contraintes habituellement associées aux robots tondeuses haut de gamme.
Côté performances, le LUBA 3 AWD se montre tout aussi convaincant. Sa transmission intégrale assure des déplacements efficaces. Et avec une capacité de tonte pouvant atteindre 650 m² par heure, il avance sans faire de compromis.
Le LUBA 3 AWD est disponible depuis le 5 janvier au prix de départ de 2 299 €.
LUBA mini 2 AWD 1000 : performance et simplicité pour le résidentiel
Pensé pour les jardins résidentiels plus compacts, jusqu’à 1 000 m², le LUBA mini 2 AWD 1000 transpose l’ADN technologique du LUBA 3 AWD dans un format plus accessible. Il conserve ainsi la même philosophie « clé en main » afin de simplifier au maximum l’expérience utilisateur.
Une approche clé en main
Ici, pas de configuration complexe ni d’installation fastidieuse. Le LUBA mini 2 s'appuie sur le système de positionnement et de navigation caméra triple avec contrôle IA et NetRTK, ce qui lui permet de se passer totalement de câble périphérique.
Dès la première utilisation, la tondeuse explore son environnement, cartographie le jardin et optimise de manière autonome les trajets et chemins de tonte. Il peut alors se déplacer dans les passages étroits, puis gérer plusieurs zones.
AWD et précision de coupe
Sa transmission intégrale facilite naturellement ses déplacements, en particulier sur les terrains irréguliers jusqu'à une pente maximale de 80%, mais c’est son disque coupe-bordures qui fait la différence. Celui-ci permet au robot de tondre au plus près des limites et ainsi de garantir une finition nettement plus soignée, là où de nombreux robots laissent encore des zones non tondues.
YUKA mini 2 : rendre la tonte autonome accessible
La force de MAMMOTION ne réside pas uniquement dans sa capacité à innover, mais aussi dans son aptitude à démocratiser ses technologies au sein de sa gamme. Le YUKA mini 2 en est l’illustration parfaite. Positionné sur un segment plus accessible, il reprend pourtant la même base d’intelligence artificielle de 10 TOPS que les modèles supérieurs.
Deux technologies de navigation selon le jardin
Pour répondre à des besoins différents, le YUKA mini 2 se décline en deux variantes. La première embarque un système LiDAR 360° couplé à la navigation par vision IA, idéal pour les jardins complexes. La seconde version mise sur caméra triple avec contrôle IA, une solution parfaitement adaptée aux jardins plus simples et dégagés. Dans les deux cas, MAMMOTION conserve la même philosophie : proposer une navigation intelligente, précise et sans câble périphérique pour les surfaces entre 500 (pour le YUKA mini 2 500) et 1000 m2 (pour le YUKA mini 2 1000).