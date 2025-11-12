À moins de 900 €, le Mammotion Yuka Mini impressionne par sa précision et sa technologie sans fil. Un robot tondeuse intelligent et redoutablement efficace, récompensé par Clubic cette année.
Aucun robot tondeuse ne propose autant d'options accessibles par l’utilisateur.
L’année 2025 aura été celle où le robot tondeuse est entré en force dans les jardins des particuliers. Les fabricants ont perfectionné leurs machines pour les rendre plus autonomes et plus intelligentes. Fini les câbles à enterrer, les passages hasardeux et les bacs à vider sans fin : les modèles récents utilisent désormais des systèmes de navigation RTK et des caméras embarquées pour cartographier le jardin au centimètre près.
Le Mammotion Yuka Mini illustre cette nouvelle génération de robots capables de tondre de manière méthodique, silencieuse et efficace, tout en se fondant dans le décor.
Mammotion Yuka Mini : un robot tondeuse abordable et précis qui se faufile (vraiment) partout
Conçu pour s’adapter à tous les types de jardins, le Yuka Mini se distingue par sa simplicité d’installation. Plus besoin de poser un câble périphérique : grâce à son système RTK et à ses caméras frontales, il délimite automatiquement la zone de tonte et apprend rapidement la forme du terrain. Quelques minutes suffisent pour le configurer depuis l’application, avant qu’il ne parte travailler en totale autonomie.
Le Yuka Mini se faufile entre les massifs, passe sous les buissons et longe les bordures avec une précision remarquable. Cette agilité ne sacrifie rien à la puissance : son moteur gère des pentes jusqu’à 30 % et assure une coupe nette et régulière sur toute la surface du jardin. Les trajectoires sont fluides, les lignes impeccables, et le gazon conserve un aspect homogène jour après jour.
Le robot tondeuse de Mammotion peut aussi compter sur son intelligence embarquée. Les capteurs détectent les obstacles, adaptent la trajectoire et évitent les zones déjà tondues. L’application mobile permet de planifier les passages, de créer des zones personnalisées et même de suivre le robot en mode FPV, une vue à la première personne qui ravira les utilisateurs les plus geeks d'entre nous, et ce n'est pas pour nous déplaire.
Le Yuka Mini n’est pas seulement un robot performant : c’est un appareil pensé pour simplifier le quotidien. La conception compacte et sa navigation intelligente en font un choix idéal pour la majorité des jardins, jusqu’à 600 m². Avec sa gestion automatique des vitesses et des trajectoires, il optimise chaque passage sans gaspiller d’énergie ni repasser deux fois au même endroit. Une efficacité qui se traduit par un gazon toujours uniforme et soigné.
Le robot couvre jusqu’à 250 m² par cycle avant de se recharger tout seul, comme un grand, pour repartir à la tâche. La recharge rapide permet de relancer la tonte dans la même journée pour finir le travail. L’application offre enfin une interface claire, permettant de programmer les cycles, d’ajuster la hauteur de coupe ou de définir des zones interdites.
L’ensemble respire la simplicité, sans compromettre la précision ni la performance. C’est ce souci du détail qui fait du Yuka Mini le meilleur robot tondeuse de 2025.
La note finale et le test complet du Mammotion Yuka Mini
- Tout ou presque est paramétrable
- Chevauchement possible des bordures
- Remplacement facile de la batterie
- Robot compact
- Ergonomie de l'application à améliorer
- Trop de bugs
- Taille et esthétique de l'antenne
Les autres robots tondeuses qui ont marqué 2025 :
Si le Mammotion Yuka Mini s’impose cette année, la concurrence a aussi brillé. Le Mova 600 séduit par sa simplicité d’installation et sa navigation laser, idéale pour les jardins de taille moyenne. Quant au Segway Navimow X315, il impressionne par sa technologie RTK GPS et sa capacité à couvrir jusqu’à 1 500 m² avec une précision au centimètre.
- La technologie LiDAR : pas de fil, borne ou antenne à installer
- Un prix plancher pour une technologie de pointe
- Une poignée de transport dont ne dispose pas son grand frère
- Autonomie trop réduite (sur Mova 600 et Mova 1000)
- Toujours un peu de mal à couper face à une haie ou sur un terrain en pointe
- Option 4G trop chère
- Aucun affichage sur le robot pour savoir si tout va bien ou pas
- Robots sans fil périmétrique dédiés aux grandes et très grandes surfaces
- Détection d'obstacles perfectionnée
- Compatible avec des pentes jusqu'à 50%
- Superbe efficacité de tonte (tonte et recharge rapide)
- Le besoin de capter le signal satellite ne convient pas à tous les terrains
- Un peu de perte d'adhérence par moments
- Un gros robot avec une largeur de coupe limitée
- Prends les grosses touffes d'herbe pour des obstacles à éviter