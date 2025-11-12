Le Yuka Mini se faufile entre les massifs, passe sous les buissons et longe les bordures avec une précision remarquable. Cette agilité ne sacrifie rien à la puissance : son moteur gère des pentes jusqu’à 30 % et assure une coupe nette et régulière sur toute la surface du jardin. Les trajectoires sont fluides, les lignes impeccables, et le gazon conserve un aspect homogène jour après jour.

Le robot tondeuse de Mammotion peut aussi compter sur son intelligence embarquée. Les capteurs détectent les obstacles, adaptent la trajectoire et évitent les zones déjà tondues. L’application mobile permet de planifier les passages, de créer des zones personnalisées et même de suivre le robot en mode FPV, une vue à la première personne qui ravira les utilisateurs les plus geeks d'entre nous, et ce n'est pas pour nous déplaire.

Le Yuka Mini n’est pas seulement un robot performant : c’est un appareil pensé pour simplifier le quotidien. La conception compacte et sa navigation intelligente en font un choix idéal pour la majorité des jardins, jusqu’à 600 m². Avec sa gestion automatique des vitesses et des trajectoires, il optimise chaque passage sans gaspiller d’énergie ni repasser deux fois au même endroit. Une efficacité qui se traduit par un gazon toujours uniforme et soigné.

Le robot couvre jusqu’à 250 m² par cycle avant de se recharger tout seul, comme un grand, pour repartir à la tâche. La recharge rapide permet de relancer la tonte dans la même journée pour finir le travail. L’application offre enfin une interface claire, permettant de programmer les cycles, d’ajuster la hauteur de coupe ou de définir des zones interdites.

L’ensemble respire la simplicité, sans compromettre la précision ni la performance. C’est ce souci du détail qui fait du Yuka Mini le meilleur robot tondeuse de 2025.