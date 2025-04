Etrangement, si ce Navimow accueille désormais un capteur "temps de vol" qui doit en théorie permettre d'éviter les pièges en offrant la possibilité de cartographier précisément le terrain, il n'a pas su détecter une marche sur laquelle il est bêtement tombé… Ne serait-il pas encore en fonction ? Dans tous les cas, vous préviendrez ce genre de soucis simplement en créant des zones interdites sur votre terrain.

Parlons de la motricité : des roues motrices pas plus grandes que la gamme i malgré un poids doublé, des roues jockey placées à l'avant plutôt qu'à l'arrière… Vous ne serez sans doute pas surpris d'apprendre que ce Navimow a plus souvent patiné que son petit frère. Mais au final, grâce à des moteurs plus puissants et un poids réparti à 7:3 sur l'arrière, il sait à peu près toujours se libérer des situations compliquées, et une option contrôle de traction permet d'optimiser son déplacement sur un terrain à l'adhérence réduite. La promesse de gravir des pentes de 50% est tenue.

Petite attention pour nos amis très grands propriétaires terriens : Segway a pensé à une fonction unique. Il est en effet possible de gérer une flotte de plusieurs X3 sur un même terrain. Ils vont ainsi se coordonner pour optimiser la tonte. Avis aux lecteurs que cette fonction intéresse : nous ne testons qu'un robot à la fois, mais n'hésitez pas à nous faire part de vos avis sur votre écurie de Navimow.

La sécurité est toujours sans faille sur la gamme Navimow grâce aux caméras qui savent reconnaître les plus petits objets, animaux ou humains qui traînent sur la pelouse. Le robot va alors simplement les éviter en les contournant. Un seul bémol : il n'essaie pas de retourner tondre les zones où il a évité un obstacle à la fin de la session de tonte, il faudra relancer une tonte complète plus tard. On notera que les grandes touffes d'herbe de plus de 10cm de haut sont vues comme un obstacle, ce qui paraît normal, mais est plus fréquent si vous avez une très grande pelouse et que vous lancez le robot pour la première fois.

En parlant de sécurité, puisque la 4G est intégrée de série, les fonctions de blocage en dehors de votre jardin et d'alarme sont aussi présentes de série. Ce qui est plutôt bienvenu quand on connaît le prix de l'engin.

La prise en compte prédictive de la météo fait désormais son apparition chez Segway, donc vous pourrez éviter de lancer une tonte avant une averse. Par contre, il n'existe pas de fonction pour planifier des sessions de tonte automatiquement en fonction des conditions météo (et donc de la vitesse de pousse de l'herbe), mais un bon vieux planning à l'ancienne c'est déjà bien.

Du côté de l'autonomie, les deux heures annoncées sur ce X315 sont bien là, et la charge est effectivement très rapide, puisque le robot est rechargé en moins d'une heure quand il revient à la base : la tonte d'un grand terrain nécessitant plusieurs recharges n'est pas un problème, seule la durée de vie de la batterie sera impactée sur le long terme si on choisit le petit modèle (puisqu'on va accumuler plus de cycles de charge/décharge). Une batterie qui n'est hélas toujours pas accessible sans démonter le robot.