Du 405VE au 450V, les nouveaux Automower Nera bénéficient de la vision IA pour gérer les obstacles et les zones de tonte en toute autonomie. Avec une couverture de terrain allant jusqu'à 7 500 m², ces quatre robots répondent à la plupart des configurations de jardin.
Le roi historique du robot tondeuse contre-attaque. Bousculé par une concurrence chinoise de plus en plus agressive, Husqvarna dévoile quatre nouveaux modèles de tondeuses connectées intégrant pour la première fois une technologie de vision par intelligence artificielle. Avec ses robots tondeuses Automower Nera 405VE, 410VE, 430V et 450V, le suédois souhaite rendre la tonte plus intelligente, plus précise… et plus autonome que jamais.
Des robots plus intelligents, sans plus aucun fil à la patte
Ces modèles marquent une évolution majeure dans la gamme du fabricant : ils sont les premiers à embarquer une technologie de vision IA, capable de voir et de réagir à leur environnement. Fini les arrêts inopinés dus à un ballon ou à un hérisson égaré sur le gazon : grâce à une caméra infrarouge et un traitement d'image en temps réel, ces robots adapteraient leur comportement à chaque obstacle, de jour comme de nuit.
Mais si ces robots voient la pelouse, ils ne reconnaissent pas pour autant leurs propriétaires ni voisins : les images seraient en effet traitées directement dans la tondeuse, sans stockage ni partage. Husqvarna joue par ailleurs la carte de la transparence et du respect des données, les données techniques transmises à ses services resteraient quant à elles hébergées en Europe.
Conçus pour des surfaces allant de 900 à 7 500 m², ces nouveaux modèles s'appuient également sur la technologie EPOS du fabricant qui remplace le traditionnel câble périphérique. Cette délimitation périmétrique virtuelle simplifie ainsi la mise en route et l'installation du robot tondeuse sur votre terrain, mais aussi la gestion à distance des zones de tonte, des motifs de tonte personnalisés (bandes, damiers, triangles) ou, encore, des zones d'exclusion temporaires depuis l'application mobile du fabricant (Automower Connect).
Coupe-bordure et 4G de la partie
Les 405VE et 410VE intègrent également la fonction EdgeCut de la marque, capable de tailler les bordures avec précision, limitant ainsi le recours au coupe-bordure manuel. Tous les modèles profitent d'une connectivité complète (4G, Wi-Fi et Bluetooth) et d'une gestion fine de la hauteur de coupe (de 20 à 60 mm, selon le modèle). Quant aux pentes, elles ne leur font pas peur : jusqu'à 30% pour les petits modèles, 50% pour les plus puissants.
Les modèles 405VE et 410VE ciblent les pelouses de taille moyenne (jusqu'à 1 500 m2), tandis que les Nera 430V et 450V sont pensés pour les jardins plus vastes et complexes, jusqu'à 7 500 m2. La marque n'ayant pas communiqué ses tarifs officiels, difficile de positionner ces quatre nouveaux robots face à leurs redoutables concurrents chinois aux lames acérées. Le printemps 2026 s'annonce féroce dans le jardin avec la guerre des robots tondeuses qui se profile.