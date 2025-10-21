Le roi historique du robot tondeuse contre-attaque. Bousculé par une concurrence chinoise de plus en plus agressive, Husqvarna dévoile quatre nouveaux modèles de tondeuses connectées intégrant pour la première fois une technologie de vision par intelligence artificielle. Avec ses robots tondeuses Automower Nera 405VE, 410VE, 430V et 450V, le suédois souhaite rendre la tonte plus intelligente, plus précise… et plus autonome que jamais.

Des robots plus intelligents, sans plus aucun fil à la patte

Ces modèles marquent une évolution majeure dans la gamme du fabricant : ils sont les premiers à embarquer une technologie de vision IA, capable de voir et de réagir à leur environnement. Fini les arrêts inopinés dus à un ballon ou à un hérisson égaré sur le gazon : grâce à une caméra infrarouge et un traitement d'image en temps réel, ces robots adapteraient leur comportement à chaque obstacle, de jour comme de nuit.