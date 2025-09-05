Côté navigation, le Z1 combine RTK et VSLAM pour fonctionner même en zones ombragées. Il détecte intelligemment les obstacles et sa lame PreciEdge coupe à seulement 3 cm des murs, réduisant le recours à des finitions manuelles. Avec une capacité annoncée de 5 000 m² par jour, il s’adresse clairement aux grandes surfaces.

Le RockMow S1 se veut plus accessible tout en intégrant la cartographie intelligente et la perception environnementale Sentisphere AI. Il gère des passages de 70 cm, des pentes de 45 % et des obstacles de 4 cm. Avec une capacité de 1 000 m² par jour, il cible davantage les propriétaires de jardins de taille moyenne.