Roborock présente sa première gamme de robots tondeuses avec trois modèles adaptés aussi bien aux petits qu'aux grands jardins.
- Roborock lance des robots tondeuses, RockMow et RockNeo, pour un entretien intelligent des jardins.
- Le RockMow Z1 gère des terrains difficiles, avec une capacité de tonte de 5 000 m² par jour.
- Le RockNeo Q1 offre des fonctionnalités essentielles pour la tonte d'un jardin classique.
Après les maisons, le nouveau terrain de jeu de Roborock sera votre jardin. La marque d'aspirateur robot se tourne en effet vers l’extérieur avec une gamme de robots tondeuses. Baptisées RockMow et RockNeo, elles ciblent différents usages mais partagent la même philosophie : un entretien intelligent et sécurisé des jardins grâce à l’intelligence artificielle et à la robotique. Trois modèles ont été présentés à l'IFA de Berlin, voici leurs différentes caractéristiques.
RockMow Z1 et S1 : de la puissance pour tous les terrains, même en pente
Le RockMow Z1 s’adresse aux terrains les plus exigeants. Sa transmission intégrale lui permet de franchir des pentes allant jusqu’à 80 % et de passer des obstacles de 6 cm. Ses roues avant, motorisées indépendamment, facilitent les virages serrés et limitent les risques de glissade. Une suspension dynamique assure quant à elle une coupe régulière, même sur les sols accidentés.
Côté navigation, le Z1 combine RTK et VSLAM pour fonctionner même en zones ombragées. Il détecte intelligemment les obstacles et sa lame PreciEdge coupe à seulement 3 cm des murs, réduisant le recours à des finitions manuelles. Avec une capacité annoncée de 5 000 m² par jour, il s’adresse clairement aux grandes surfaces.
Le RockMow S1 se veut plus accessible tout en intégrant la cartographie intelligente et la perception environnementale Sentisphere AI. Il gère des passages de 70 cm, des pentes de 45 % et des obstacles de 4 cm. Avec une capacité de 1 000 m² par jour, il cible davantage les propriétaires de jardins de taille moyenne.
RockNeo Q1 : un modèle plus abordable qui va à l'essentiel
Pensé pour l’entretien quotidien, le RockNeo Q1 reprend les technologies phares de la marque, dont la perception Sentisphere AI et la coupe des bords à 3 cm. Il ajoute une fonction « Wildlife-Friendly » qui évite la tonte nocturne pour protéger les animaux.
L’appareil s’appuie aussi sur une planification intelligente : l’utilisateur peut personnaliser des zones ou laisser la tondeuse adapter son programme selon la configuration du terrain. Avec une capacité de franchissement des pentes jusqu’à 45 % et des obstacles de 4 cm, il couvre l’essentiel des besoins d’un foyer équipé d’un jardin classique.
Roborock n’a pas encore communiqué les tarifs ni la date de disponibilité des séries RockMow et RockNeo. La marque précise que ces informations seront annoncées ultérieurement, pour une sortie qui pourrait intervenir début 2026, pile à l'heure avant le retour des beaux jours et des envies de jardinage.