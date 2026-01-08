Les câbles périmétriques sont vraiment loin derrière nous. La nouvelle génération de robots Mammotion promet une tonte 100% autonome, même dans les jardins les plus complexes. LiDAR, RTK, caméras IA, quatre roues motrices, coupe-bordure… Tout est là pour guider, au brin d'herbe près, les nouveaux LUBA 3 AWD, LUBA Mini 2 AWD et YUKA Mini 2.
À Las Vegas, Mammotion ne vient pas simplement ajouter un modèle de plus à son catalogue. La marque propose de faire disparaître définitivement les câbles périmétriques, de simplifier l'installation et rendre la tonte réellement autonome, y compris dans les jardins compliqués. Pour 2026, cela se traduit par un nouveau modèle phare, le LUBA 3 AWD, et deux robots compacts, LUBA mini 2 AWD et YUKA mini 2, destinés aux surfaces plus modestes, jusqu'à 1 000 m².
LUBA 3 AWD : le nouveau porte-étendard du robot tondeuse "tout autonome"
Le LUBA 3 AWD est la pièce maîtresse de cette offensive. Mammotion l'a conçu comme un robot capable de se débrouiller seul dans des environnements complexes, sans fil, sans balises, et avec un minimum de réglages manuels. Sa grande évolution se situe dans la navigation. La marque parle de Tri-Fusion, soit une combinaison de LiDAR, de positionnement satellite RTK et de vision artificielle.
Concrètement, le robot embarque un LiDAR 360° (télédétection laser) capable de scanner son environnement jusqu'à une centaine de mètres (selon les versions) pour générer une carte 3D en temps réel du jardin. À cela s'ajoute le NetRTK, qui permet de se passer complètement de station RTK externe. Il suffit de définir les limites de la zone de tonte dans l'application, et le robot s'en charge.
Sur le terrain, l'ADN du LUBA reste intact : quatre roues motrices indépendantes, capables d'affronter des pentes annoncées jusqu'à 80% (près de 39°), de franchir des obstacles de 8 cm et de garder une motricité constante même sur des terrains irréguliers.
Là où le LUBA 3 progresse, c'est dans sa capacité à voir et comprendre le terrain. Sa nouvelle puce IA de 10 TOPS lui permet de reconnaître plus de 300 types d'obstacles (jouets, animaux, bordures, zones à risque, etc.) y compris dans des conditions de faible luminosité.
Mammotion ne néglige pas non plus la performance brute et offre à son LUBA 3 AWD une largeur de coupe d'un peu plus de 40 cm, deux moteurs de 165 watts, un débit de tonte qui peut atteindre 650 m² par heure et une grosse batterie sur les versions haut de gamme. Le tout avec une gestion intelligente de l'énergie, capable de programmer la recharge en heures creuses.
La gamme LUBA 3 AWD se décline en quatre versions couvrant des surfaces allant de 1 500 à 10 000 m², avec des prix annoncés en Europe à partir de 2 399 euros et une disponibilité quasi immédiate.
- Tout ou presque est paramétrable
- Chevauchement possible des bordures
- Remplacement facile de la batterie
Deux "mini", deux philosophies pour les jardins plus petits
Pour les surfaces plus modestes, Mammotion propose deux approches. Successeur de notre robot tondeuse préféré de 2025, le LUBA mini 2 AWD reprend l'ADN tout-terrain du LUBA 3 dans un format plus compact. Quatre roues motrices, pentes jusqu'à 80%, navigation par vision tri-caméras et NetRTK, c'est un LUBA en version réduite (mais sans LiDAR).
Sa particularité tient à son système de coupe latéral Ultra-Close Edge Cutting équipé de trois petites lames déportées qui lui permettent de longer murs, bordures et massifs au plus près, et donc de réduire considérablement les finitions à la main. Il est proposé en précommande dès ce mois-ci à partir de 1 499 euros pour des livraisons prévues en février.
Le YUKA mini 2 adopte une approche plus polyvalente. D'ores et déjà disponible à la vente, il se décline en deux versions de navigation avec l'une combinant guidage par LiDAR 360° et vision pour les jardins aux formes complexes (YUKA Mini 1000 à 1299€), et l'autre reposant uniquement sur la vision pour les terrains plus simples (YUKA Mini 800 à 999€).
Sur cette gamme, Mammotion met en avant la simplicité. On pose le robot, on le lance et il se charge du reste. Le Yuka mini 2 est également conçu pour se faufiler dans des passages étroits d'environ 55 cm, gérer des pentes jusqu'à 45% et fonctionner sous la pluie grâce à un châssis certifié IPX6. Vivement les beaux jours pour pouvoir lâcher ces nouveaux robots tondeuses sur notre terrain de test !