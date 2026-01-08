À Las Vegas, Mammotion ne vient pas simplement ajouter un modèle de plus à son catalogue. La marque propose de faire disparaître définitivement les câbles périmétriques, de simplifier l'installation et rendre la tonte réellement autonome, y compris dans les jardins compliqués. Pour 2026, cela se traduit par un nouveau modèle phare, le LUBA 3 AWD, et deux robots compacts, LUBA mini 2 AWD et YUKA mini 2, destinés aux surfaces plus modestes, jusqu'à 1 000 m².

LUBA 3 AWD : le nouveau porte-étendard du robot tondeuse "tout autonome"

Le LUBA 3 AWD est la pièce maîtresse de cette offensive. Mammotion l'a conçu comme un robot capable de se débrouiller seul dans des environnements complexes, sans fil, sans balises, et avec un minimum de réglages manuels. Sa grande évolution se situe dans la navigation. La marque parle de Tri-Fusion, soit une combinaison de LiDAR, de positionnement satellite RTK et de vision artificielle.