Le X4 introduit le système Turf-Safe Xero-turn AWD, une transmission intégrale conçue pour préserver le gazon. Grâce à des moteurs de direction indépendants sur les roues avant, le robot peut effectuer des manœuvres sur place, à la manière des tondeuses à rayon de braquage zéro, sans arracher l’herbe. Cette architecture lui permet également de franchir des pentes très importantes, tout en maintenant une traction stable sur sols glissants.

Côté navigation, le Navimow X4 combine RTK à triple fréquence, VSLAM à 360° et capteurs visuels et inertiels pour une cartographie annoncée au centimètre près. Le robot embarque son propre réseau RTK, fourni gratuitement à vie, et se passe ainsi de toute antenne physique.