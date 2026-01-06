À l’occasion du CES 2026, Segway Navimow lève le voile sur une nouvelle génération de robots tondeuses. Le constructeur annonce trois nouvelles séries destinées aussi bien aux jardins résidentiels qu’aux grands espaces.
Nouvelle année, et bien entendu nouvelle gamme 2026 pour Segway qui poursuit ses efforts pour proposer des robots tondeuse adaptés à tous les besoins. Cette dernière, présentée lors du CES 2026, mise sur une automatisation renforcée, avec une installation simplifiée et des technologies de navigation avancées combinant RTK et LiDAR, mais aussi une conception plus avancée pour partir à l'assaut des terrains en pente ou complexes.
Navimow X4 : la tondeuse robotisée pour les grands jardins exigeants
La série Navimow X4 se positionne comme la solution haut de gamme pour les grandes propriétés résidentielles. Déclinée en deux modèles capables de couvrir jusqu’à 4 000 et 6 000 m², elle est pensée pour les terrains accidentés et les surfaces nécessitant une tonte intensive. Segway met en avant des performances inspirées du monde automobile, avec une attention particulière portée à la stabilité et à la précision.
Le X4 introduit le système Turf-Safe Xero-turn AWD, une transmission intégrale conçue pour préserver le gazon. Grâce à des moteurs de direction indépendants sur les roues avant, le robot peut effectuer des manœuvres sur place, à la manière des tondeuses à rayon de braquage zéro, sans arracher l’herbe. Cette architecture lui permet également de franchir des pentes très importantes, tout en maintenant une traction stable sur sols glissants.
Côté navigation, le Navimow X4 combine RTK à triple fréquence, VSLAM à 360° et capteurs visuels et inertiels pour une cartographie annoncée au centimètre près. Le robot embarque son propre réseau RTK, fourni gratuitement à vie, et se passe ainsi de toute antenne physique.
Navimow i2 : plus de puissance et de précision pour les petits jardins
La gamme Navimow i2 vise les jardins résidentiels de petite et moyenne taille, avec deux déclinaisons bien distinctes. Le modèle i2 AWD introduit la transmission intégrale Xero-turn dans cette catégorie, ce qui en fait la seule tondeuse AWD de son segment. Son architecture à trois roues motrices améliore la stabilité sur pentes et terrains irréguliers, tout en optimisant l’autonomie par rapport à la génération précédente.
Pour les terrains plus complexes, la version i2 LiDAR ajoute un capteur LiDAR à semi-conducteurs capable de scanner près de 200 000 points par seconde. Cette technologie permet une navigation fiable sous les arbres, dans les passages étroits ou de nuit, tout en assurant une reconnaissance fine des obstacles, y compris de très petite taille.
Le Navimow i2 LiDAR propose également une cartographie 3D réaliste du jardin via la fonction GeoSketch™, ainsi qu’une cartographie automatique. L’objectif est de permettre une prise en main immédiate, avec un robot capable de créer et d’adapter seul la carte de la pelouse dès les premières utilisations.
Navimow H2 : une navigation avancée pour les terrains complexes
La série Navimow H2 s’adresse aux utilisateurs confrontés à des environnements particulièrement complexes. Elle repose sur le système EFLS™ LiDAR+, qui combine LiDAR, positionnement RTK et vision dans une navigation à triple fusion. Ce dispositif permet au robot de changer de mode de positionnement en une milliseconde, afin d’assurer une tonte continue, même dans des conditions difficiles.
Grâce à cette architecture, la Navimow H2 peut fonctionner sous les arbres, dans les passages étroits ou en l’absence de signal GPS optimal. Elle intègre également une détection d’obstacles très précise, capable d’identifier des objets de petite taille et d’assurer un fonctionnement sécurisé, sans interruption.
Disponible en deux modèles couvrant jusqu’à 1 000 et 2 000 m², la série H2 mise sur un équilibre entre précision, fiabilité et simplicité d’utilisation, tout en conservant une installation sans câbles périphériques.
Les précommandes des modèles i2 et X4 débuteront dès le 16 janvier prochain. Pour le moment pas de prix annoncés, il faudra se montrer patient avant d'en savoir plus.