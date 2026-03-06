Le Beatbot Sora 70 se distingue par sa capacité à couvrir l’ensemble des zones du bassin. Contrairement à certains robots qui se concentrent uniquement sur le fond ou les parois, ce modèle assure un nettoyage en quatre zones distinctes.

Il prend en charge la surface de l’eau, les parois de la piscine, la ligne d’eau ainsi que le fond du bassin. Le robot est également capable de traiter les zones peu profondes comme les plages immergées ou plateformes, jusqu’à une profondeur minimale de 20 cm.