Beatbot lance le Sora 70, un robot de piscine capable de nettoyer surface, parois, ligne d’eau et fond dans un seul appareil. Il promet un entretien complet et automatisé.
L’entretien d’une piscine reste souvent une tâche longue et fastidieuse. Entre les feuilles flottantes, les dépôts au fond du bassin ou les traces sur la ligne d’eau, les zones à nettoyer sont nombreuses. C’est précisément ce problème que Beatbot veut résoudre avec son nouveau robot Sora 70. Présenté au CES 2026 où il a reçu cinq distinctions, ce modèle mise sur un nettoyage intégral et automatisé. L’appareil est capable de prendre en charge plusieurs zones du bassin avec un seul robot, sans accessoire supplémentaire. Ce nouveau produit promet un entretien complet du bassin, en totale autonomie.
Un robot capable de nettoyer toute la piscine en un seul cycle
Le Beatbot Sora 70 se distingue par sa capacité à couvrir l’ensemble des zones du bassin. Contrairement à certains robots qui se concentrent uniquement sur le fond ou les parois, ce modèle assure un nettoyage en quatre zones distinctes.
Il prend en charge la surface de l’eau, les parois de la piscine, la ligne d’eau ainsi que le fond du bassin. Le robot est également capable de traiter les zones peu profondes comme les plages immergées ou plateformes, jusqu’à une profondeur minimale de 20 cm.
Pour ramasser les débris flottants, Beatbot utilise un nouveau dispositif baptisé JetPulse. Ce système de double jet guide activement les déchets vers la bouche d’aspiration au lieu de les repousser lors des déplacements du robot. L’objectif est d’améliorer l’efficacité du nettoyage de surface, souvent plus complexe à gérer que le fond du bassin.
La navigation s’appuie sur le système SonicSense, qui utilise des capteurs ultrasoniques. Ceux-ci permettent de détecter les obstacles, les pentes ou encore les variations de hauteur. Le robot peut ainsi s’adapter à différentes configurations de piscine et éviter les collisions pendant ses déplacements.
Jusqu’à 7 heures d’autonomie et un fonctionnement entièrement autonome
Le Sora 70 a été conçu pour fonctionner sans intervention humaine pendant ses cycles de nettoyage. Il peut nettoyer le fond de la piscine jusqu’à cinq heures sur une seule charge, ou atteindre sept heures d’autonomie lorsqu’il est utilisé pour le seul nettoyage de surface. Le robot embarque un bac à débris d’une capacité de six litres afin de limiter les vidages pendant le cycle.
Lorsque ce dernier est terminé ou lorsque la batterie devient faible, le robot se gare automatiquement au bord de la piscine, en surface. Cette fonctionnalité facilite sa récupération et évite d’avoir à aller le chercher au fond du bassin.
Le Sora 70 peut couvrir des piscines allant jusqu’à 300 m² et dispose d’une puissance d’aspiration annoncée à 6 800 GPH, soit environ 25,7 m³ par heure. Il est alimenté par une batterie de 10 000 mAh et bénéficie d’une certification d’étanchéité IP68. ￼
Le robot est proposé en deux coloris, Bleu Lavande et Bleu Profond. Il est commercialisé au prix public conseillé de 1 499 €, avec une disponibilité immédiate. Une remise de 150 € est proposée aux premiers acheteurs qui voudraient anticiper dès maintenant le nettoyage complet de leur piscine.