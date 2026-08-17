Avec le T16 Pro Heat, Dreame promet un lavage à 90 °C, une aspiration de 30 000 Pa et un nettoyage au plus près des murs. Sur le papier, ce balai laveur haut de gamme a tout de l’arme absolue contre les sols gras et les accidents du quotidien. Dans la pratique, il impressionne davantage par son aspiration et sa facilité d’utilisation que par sa capacité à faire disparaître instantanément les taches les plus incrustées.
- Aspiration très puissante
- Nettoyage excellent le long des plinthes
- Séchage rapide et absence de traces après séchage
- Réservoir d’eau propre généreux
- Entretien automatique complet.
- Efficacité décevante sur taches incrustées
- Poids élevé
- Autonomie fortement réduite avec l’eau chaude
- Écran difficile à déchiffrer
La course à l’équipement continue chez les fabricants d’aspirateurs-laveurs. Après les rouleaux bord à bord, les appareils capables de se coucher à plat et les stations de séchage à haute température, l’eau chaude devient le nouvel argument du segment premium. Le Dreame T16 Pro Heat réunit presque tout ce que le marché sait proposer : lavage à 90 °C, capteurs de saleté, dosage automatique du détergent, assistance motorisée, batterie amovible et auto-nettoyage à chaud.
Lancé autour de 629 euros, il ne peut pas se contenter d’aspirer les miettes et d’effacer les traces de pas. Il doit aussi se montrer agréable à manipuler, efficace le long des plinthes et suffisamment autonome pour nettoyer une surface confortable.
Voyons ce qu’il donne au quotidien dans ce test complet.
Design et ergonomie : Une apparence premium et soignée
Dès le déballage, le T16 Pro Heat donne une impression sérieuse. Les plastiques gris et noirs sont bien ajustés, les réservoirs se clipsent sans résistance et l’ensemble paraît conçu pour durer. Le revers apparaît rapidement sur la balance : avec environ 6,2 kg à vide, et sensiblement plus une fois le réservoir de 900 ml rempli, le Dreame compte parmi les appareils les plus lourds de sa catégorie.
Ce poids reste heureusement bien contenu lorsque la tête repose au sol, notamment grâce à l’intégration du réservoir d’eau propre dans la tête de lavage. Sous le réservoir d’eau, on retrouve également un réservoir de détergent intégré au laveur, permettant d’en ajouter automatiquement durant l’utilisation. Les roues motorisées accompagnent les mouvements vers l’avant comme vers l’arrière et évitent d’avoir à pousser la machine à la seule force du poignet. Le T16 Pro Heat se montre donc docile en ligne droite. Les demi-tours et surtout le transport dans un escalier rappellent en revanche qu’il ne s’agit pas d’un poids plume.
Le format à plat constitue l’un de ses meilleurs arguments. Le corps peut s’incliner à 180° et ne mesure plus que 9,85 cm de hauteur dans cette position. Vous pouvez ainsi passer sous un lit, un canapé ou un meuble bas sans déplacer la moitié du salon. Il manque seulement un éclairage frontal pour repérer la poussière dans les zones sombres.
La prise en main est immédiate. Les commandes sur la poignée permettent de démarrer, de changer de mode et de lancer l’entretien automatique. L’écran affiche les informations essentielles, mais manque globalement de précision, notamment avec une jauge de batterie limitée à quelques paliers de couleur.
Par ailleurs, Dreame a eu la bonne idée d'intégrer une batterie amovible, misant ainsi sur la durabilité et la réparabilité de son produit. Un souci du détail qui ne se retrouve toutefois pas partout : les alertes vocales, censées guider l'utilisateur, restent peu audibles et compliquent la compréhension des consignes, notamment lors des premières utilisations.
Lavage des sols : efficace mais superficiel
Le T16 Pro Heat propose une panoplie assez complète, même si la nomenclature de Dreame peut prêter à confusion. Le mode Intelligent, équivalent du mode Auto, analyse le niveau de saleté pour ajuster en temps réel l’aspiration et le débit d’eau. Le mode Eau chaude fait progressivement monter la température afin de mieux traiter les résidus gras, tandis que le mode Turbo pousse l’aspiration au maximum et augmente la quantité d’eau distribuée pour s’attaquer aux salissures tenaces. Un mode Aspiration permet également de récupérer un liquide renversé sans laver davantage le sol. Enfin, le mode Personnalisé vous laisse régler depuis l’application la puissance et le débit d’eau.
Sur les saletés courantes, le T16 Pro Heat fait forte impression. Les 30 000 Pa annoncés ne relèvent pas uniquement de la fiche marketing : miettes, cheveux, petits débris, liquides et résidus alimentaires sont avalés sans difficulté. L’aspiration est clairement l’un de ses points forts, y compris contre les murs et les plinthes, aussi bien sur les côtés que devant la tête d'aspiration.
Le lavage est volontairement mesuré. Le 16 Pro Heat n’inonde pas le rouleau et laisse peu d’eau derrière lui, ce qui accélère le séchage. Sur du carrelage, le sol retrouve un aspect sec en à peine quelques minutes. Sur un parquet compatible avec le nettoyage humide, cette retenue est rassurante, même si elle impose parfois un passage supplémentaire lorsqu’une saleté doit être réhydratée.
Le mode Turbo constitue une alternative intéressante lorsque le mode automatique manque de vigueur. Il maintient une aspiration élevée et augmente le débit d’eau, ce qui permet de récupérer plus rapidement une quantité importante de débris ou de traiter une zone particulièrement sale. Le rouleau est alors plus humide et travaille davantage le sol, sans toutefois laisser de flaques derrière lui. Ce mode se montre convaincant sur les traces fraîches et les saletés diffuses, mais il ne remplace pas l’eau chaude sur les résidus gras ou collants. Il sollicite également davantage la batterie et remplit plus vite le réservoir d’eau sale : mieux vaut donc le réserver à des zones ciblées plutôt que l’utiliser pendant toute la session.
Le mode eau chaude mérite quelques explications. La chauffe n’est pas instantanée : après son activation, il faut compter quelques dizaines de secondes avant que le circuit et le rouleau atteignent leur régime thermique. Les premiers mètres sont donc nettoyés avec une eau encore en montée de température. Heureusement, l’écran indique lorsque la chauffe est en cours et change de couleur dès que l’eau a atteint sa température de lavage. Le procédé ThermoRinse fait ensuite circuler l’eau chaude dans la brosse afin de dissoudre plus facilement les résidus gras avant leur aspiration.
Il ne faut pas non plus imaginer que le sol reçoit en permanence de l’eau à 90 °C. Cette valeur correspond au système de chauffe et au rinçage du rouleau, avec une température nécessairement plus basse au contact du revêtement.
Une fois le système chaud, la différence se ressent surtout sur les taches grasses et collantes. Avec du détergent, le rouleau décroche plus facilement les films huileux et laisse un sol moins poisseux qu’en mode standard. Les marques fraîches disparaissent généralement en un ou deux allers-retours.
Le T16 Pro Heat peine davantage sur les taches fortement incrustées ou séchées. Il faut alors insister, repasser lentement sur la même zone et parfois multiplier franchement les passages. La bonne nouvelle est qu’il finit par les éliminer, particulièrement en combinant eau chaude et produit nettoyant, mais il ne faut pas attendre de miracle en un seul passage. Sur certaines taches incrustées, un simple passage au chiffon s’est même montré plus efficace que cinq passages avec le Dreame. Un résultat assez décevant face aux salissures les plus difficiles. Cela s’explique aussi par la quantité d’eau déposée. Le Dreame privilégie une aspiration très efficace et un sol rapidement sec plutôt qu’un lavage abondant. C’est appréciable pour enchaîner les pièces sans laisser de longues traînées humides, mais un peu moins adapté aux salissures qui auraient besoin de tremper avant de céder.
Pour un nettoyage de tous les jours, le résultat est très convaincant et surtout sans aucune trace ou traînée visible. En revanche, sur les taches difficiles, un passage local au chiffon est préférable.
Le travail le long des plinthes est excellent. Le système WhaleSweep déploie une raclette mobile pour rapprocher la zone utile du mur, et le rouleau récupère les poussières ainsi que les traces jusque dans les bordures. Il reste quelques limites dans les angles très fermés, mais le résultat est nettement plus propre qu’avec une tête entourée d’un large carter fixe.
Enfin, le niveau sonore est correct. Nous avons relevé environ 75 dB en utilisation, avec une tonalité de moteur présente, mais pas assourdissante.
Autonomie : Attention à l’eau chaude
Dreame annonce jusqu’à 70 minutes d’utilisation en mode Eco, ce qui est largement suffisant pour nettoyer un logement de 150 m². Ce chiffre tombe à seulement 22 minutes en mode eau chaude, le réservant ainsi aux zones à fort passage et à la cuisine.
Le T16 Pro Heat embarque un généreux réservoir d’eau propre de 900 ml, associé à un collecteur d’eau sale plus modeste de 500 ml. Ces contenances permettent d’enchaîner plusieurs pièces sans refaire constamment le plein, mais le bac d’eau sale est logiquement le plus susceptible d’interrompre une longue session. Sa capacité utile diminue en outre lorsque l’appareil est utilisé complètement à plat, une seconde limite de remplissage étant prévue pour éviter que l’eau ne remonte vers le moteur. Le mode Turbo, qui distribue davantage d’eau, sollicite également plus rapidement le réservoir d’eau propre.
Le compartiment de détergent contient pour sa part 150 ml et le dosage s’effectue automatiquement selon la saleté détectée. Dreame avance jusqu’à 40 jours d’utilisation après un remplissage, une estimation qui dépend naturellement de la fréquence des nettoyages et de la quantité de produit distribuée.
Entretien : Simple et efficace
Une fois le ménage terminé, la base prend en charge l’essentiel du travail. Le rouleau est rincé à l’eau chaude jusqu’à 95 °C, puis la brosse, les conduits et le filtre sont séchés à l’air chaud. Un cycle rapide d’environ cinq minutes est prévu, ainsi qu’un séchage plus long et plus discret. Le résultat est convaincant : le rouleau ressort propre, relativement sec et sans odeur persistante.
Le système anti-enchevêtrement limite efficacement l’accumulation de cheveux et de poils d’animaux autour de la brosse. Cela ne dispense toutefois pas de vider le bac d’eau sale après chaque session, de rincer son filtre et de retirer les résidus solides. Une grille permet d’ailleurs de séparer les débris solides de l’eau sale, facilitant ainsi l’entretien. L’auto-nettoyage automatise donc une bonne partie de l’entretien, mais ne vous épargne pas totalement le contact avec les saletés aspirées.
Il faudra également démonter le rouleau de temps en temps, même si celui-ci paraît propre après le cycle automatique. Des cheveux peuvent rester coincés à ses extrémités, tandis que des dépôts finissent par apparaître dans son logement, sous le capot de la tête ou autour de la raclette. Le rouleau se retire facilement et peut être rincé séparément avant d’être laissé à sécher à l’air libre. Un nettoyage régulier du conduit d’aspiration permet aussi d’éviter l’accumulation de résidus et l’apparition de mauvaises odeurs.
Dreame T16 Pro Heat : l’avis de Clubic
Le Dreame T16 Pro Heat est un bon aspirateur-laveur pour l’entretien régulier des sols. Son aspiration puissante récupère sans difficulté les poussières, les cheveux, les liquides et les débris plus volumineux, tandis que sa tête nettoie bien le long des plinthes. Il laisse également très peu d’eau derrière lui, sans traces ni traînées visibles, ce qui permet de marcher rapidement sur le sol après son passage.
Le mode eau chaude est un avantage sur les salissures grasses et collantes, surtout lorsqu’il est associé au détergent. Il ne faut toutefois pas en attendre des miracles sur les taches anciennes ou fortement incrustées. Malgré plusieurs passages, certaines marques résistent davantage qu’à un simple coup de chiffon manuel. Le T16 Pro Heat excelle donc surtout dans le nettoyage quotidien et la prévention de l’encrassement, plutôt que dans le décrassage intensif.
Son poids élevé, l’autonomie limitée du mode eau chaude tempèrent également le bilan. L’entretien automatisé, les réservoirs généreux et la batterie amovible facilitent néanmoins son utilisation au quotidien.
Le Dreame T16 Pro Heat reste un appareil haut de gamme complet et efficace au quotidien, à condition de privilégier la qualité d’aspiration, le séchage rapide et le nettoyage des bordures plutôt que la performance absolue sur les taches les plus difficiles.
- Aspiration très puissante
- Nettoyage excellent le long des plinthes
- Séchage rapide et absence de traces après séchage
- Réservoir d’eau propre généreux
- Entretien automatique complet.
- Efficacité décevante sur taches incrustées
- Poids élevé
- Autonomie fortement réduite avec l’eau chaude
- Écran difficile à déchiffrer
Fiche technique Dreame T16 Pro Heat
Résumé
|Puissance d'aspiration (Pascal)
|30000
|Capacité du réservoir
|0.9l
|Fonctions
|Aspire, Lave, Sèche
|Type d'alimentation
|Batterie
|Autonomie
|70mn
Caractéristique technique
|Puissance d'aspiration (Pascal)
|30000
|Capacité du réservoir
|0.9l
|Fonctions
|Aspire, Lave, Sèche
|Type de sol
|Carrelage, Pierre, Parquet, Béton ciré
|Nettoyage assisté par IA
|Oui
|Nombre de vitesse
|4
|Mode Turbo
|Oui
|Surface couverte
|500m²
|Type d'alimentation
|Batterie
|Capacité de la batterie
|6 x 5 000 mAh
|Autonomie
|70mn
|Temps de charge de la batterie
|240mn
|Hauteur
|1,170mm
|Largeur
|275mm
|Profondeur
|270mm
|Poids
|6.2kg
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