La course à l’équipement continue chez les fabricants d’aspirateurs-laveurs. Après les rouleaux bord à bord, les appareils capables de se coucher à plat et les stations de séchage à haute température, l’eau chaude devient le nouvel argument du segment premium. Le Dreame T16 Pro Heat réunit presque tout ce que le marché sait proposer : lavage à 90 °C, capteurs de saleté, dosage automatique du détergent, assistance motorisée, batterie amovible et auto-nettoyage à chaud.

Lancé autour de 629 euros, il ne peut pas se contenter d’aspirer les miettes et d’effacer les traces de pas. Il doit aussi se montrer agréable à manipuler, efficace le long des plinthes et suffisamment autonome pour nettoyer une surface confortable.

Voyons ce qu’il donne au quotidien dans ce test complet.