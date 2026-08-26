Si le Surfer S1 nous avait été présenté comme la meilleure vente d'Aiper en 2024, on comprend que les ingénieurs étaient motivés pour encore l’améliorer. Nous voici deux ans plus tard avec une V2, désormais baptisée EcoSurfer S2. On va voir si le mot Eco change tout !
- Toujours un bon nettoyage de surface, pas égalé par les robots multifonctions
- Presque aucun entretien : pas besoin de le charger et le bac ne se remplit pas trop vite
- Silencieux
- Un peu cher si vous ne l’achetez pas en bundle avec un robot fond/parois/surface
- Peut rester bloqué par le skimmer de la piscine
- Pas de notification filtre absent
À l’heure où les robots de piscine « à tout faire » rivalisent de performances pour des prix toujours plus bas, il peut paraître superflu de dépenser près de 400€. Mais les robots de surface ont en général des performances supérieures au mode surface des robots de piscine, d’autant plus qu’avec leurs panneaux solaires, ils peuvent travailler beaucoup, beaucoup plus longtemps.
Déballage Aiper EcoSurfer S2
On avait découvert le robot skimmer chez Aiper avec le Surfer S1, l’EcoSurfer S2 en reprend l’architecture de catamaran furtif couvert d’un énorme panneau solaire.
On retrouve la grosse poignée à l’avant pour le saisir sans problème, cette fois surlignée de bleu pour être encore plus visible, et au niveau de l’interface, Aiper a encore simplifié son robot skimmer : un seul bouton pour allumer ou éteindre le robot (appui long), et lancer ou arrêter le nettoyage (appui court). Pour choisir entre nettoyage continu et nettoyage éco, il faudra passer par l’application, mais elle est très simple et claire.
L’accès au filtre se fait en le tirant depuis l’avant du robot, comme un tiroir. Pas trop de risque d’en mettre partout car ce filtre dispose d’un couvercle fermé par un gros loquet. On note aussi la présence d’un petit rabat, qui s’il peut un peu gêner lors du nettoyage au jet, est là pour éviter que des débris ressortent du robot.
Test Aiper EcoSurfer S2 : un nettoyage infini et peu d’entretien
La première chose qu’on remarque en lançant l’Ecosurfer S2, c’est qu’il est beaucoup plus discret que son prédécesseur: on ne l’entend quasiment pas fonctionner, fini le petit « tac tac » de la roue à aubes, il faut être à moins de deux mètres pour entendre quelque chose.
Autre changement de taille : ce robot a reçu une mise à jour de ses propulseurs : il est désormais capable de mouvements assez rapides, là où son prédécesseur était toujours très calme. Il « met les gaz » de temps en temps pour éviter un obstacle ou changer de direction. Assez pour ne plus jamais se retrouver bloqué par le skimmer de la piscine ? Pas totalement, il se retrouve parfois bloqué (en vous envoyant une notification pour vous tenir informé), mais arrive souvent à se dégager.
C’est là qu’un des gadgets inclus dans l’emballage devient utile : une petite frite en mousse d’environ soixante centimètres de long fournie, pour bloquer l’accès du robot au skimmer. Si vous arrivez à la coincer dans le skimmer au-dessus du niveau de l’eau, tout va bien, mais si elle fait barrage aux impuretés, c’est un peu dommage de se passer de la filtration du skimmer de la piscine pour laisser le robot skimmer faire le ménage. Une demi-bonne idée, en résumé.
Si on avait été ravi par l’autonomie « presque infinie » du Surfer S1, l’EcoSurfer S2 fait à peu près jeu égal : par temps ensoleillé, vous pouvez le laisser travailler en continu sans que l’autonomie baisse. Il faut simplement penser à l’arrêter la nuit. Mais si vous voulez être sûr de ne jamais avoir à recharger ce robot, il dispose désormais d’un mode Eco (ce n’est plus un Surfer, c’est un EcoSurfer, après tout), qui va tout simplement nettoyer la piscine en cycles de 3h de fonctionnement et 3h de veille. À l’usage, si votre piscine n’est pas un monstre, c’est suffisant pour obtenir un travail honnête. Pas de miracle si vous êtes entouré d’arbres et qu’il y a un vent violent, l’EcoSurfer n’arrivera pas à tout ramasser, mais dans des conditions plus normales, il fait le boulot.
On se rappelle que les matelas flottants étaient un problème pour la génération précédente de robot skimmer Aiper, et bien c’est désormais de l’histoire ancienne : si un objet bloque l’EcoSurfer S2, le robot s’en rendra compte et changera de direction. Par contre, la détection des petits objets est toujours absente, il est donc préférable de débarrasser la piscine des jouets, balles, et autres thermomètres si l’on ne veut pas réduire l’efficacité de l’engin. La bordure saillante de notre piscine de test n’est plus non plus un problème. On sent que les capteurs ont été améliorés, le robot ne se cogne plus, il évite beaucoup mieux les objets. Enfin, les deux petites tiges télescopiques à l’avant des flotteurs sont toujours là, si vous voulez éviter à l’EcoSurfer S2 de se bloquer dans une zone peu profonde, comme la dernière marche d’un escalier par exemple.
Le grand panier de filtration permet au robot de fonctionner une semaine sans nettoyage, sauf si vous avez beaucoup d’arbres à proximité, ou qu’un orage a rempli votre piscine de débris.
Quitte à disposer d’un robot en surface, on regrette qu’Aiper ne l’ait pas équipé d’un thermomètre pour vous donner la température de l’eau, voire d’un dispositif de communication avec un robot nettoyeur. On aime toujours la fonction pilotage à la main via l’application, qui n'est pas vraiment indispensable mais quand même pratique de temps en temps et toujours ludique.
Aiper EcoSurfer S2 : l’avis de Clubic
Si vous avez besoin d’un robot skimmer, l’EcoSurfer S2 est un excellent produit, et comme son prédécesseur, il est beaucoup plus efficace que le mode surface des robots piscine.
Aiper proposant un bundle avec un Scuba V3 et un EcoSurfer S2, c’est une offre intéressante pour tout nettoyer, d’autant plus qu’entre son grand bac et son autonomie virtuellement infinie, l’EcoSurfer ne vous demandera que très peu d’entretien : c'est certes un robot de plus, mais au final pas vraiment plus d'entretien que si vous optez pour un gros robot avec mode surface (qui revient plus cher que ce bundle si l'on regarde du côté du Scuba X1 Pro Max).
Ce robot n’est cependant pas parfait, malgré ses propulseurs plus puissants que sur la génération précédente, il peut toujours rester bloqué par le skimmer de votre piscine (un peu moins cependant), et il ne sait toujours pas détecter les petits objets
- Toujours un bon nettoyage de surface, pas égalé par les robots multifonctions
- Presque aucun entretien : pas besoin de le charger et le bac ne se remplit pas trop vite
- Silencieux
- Un peu cher si vous ne l’achetez pas en bundle avec un robot fond/parois/surface
- Peut rester bloqué par le skimmer de la piscine
- Pas de notification filtre absent
Fiche technique Aiper EcoSurfer S2
Résumé
|Type de nettoyage
|Surface de l'eau
|Filtration
|150 microns
Caractéristique
|Type de nettoyage
|Surface de l'eau
|Durée du cycle
|Illimitée
|Filtration
|150 microns
|Alimentation
|Batterie
|Autonomie
|35h
|Temps de charge
|6h
Dimension
|Longueur
|54cm
|Largeur
|41.4cm
|Hauteur
|20cm
|Poids
|5.7kg
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