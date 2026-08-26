On avait découvert le robot skimmer chez Aiper avec le Surfer S1, l’EcoSurfer S2 en reprend l’architecture de catamaran furtif couvert d’un énorme panneau solaire.

On retrouve la grosse poignée à l’avant pour le saisir sans problème, cette fois surlignée de bleu pour être encore plus visible, et au niveau de l’interface, Aiper a encore simplifié son robot skimmer : un seul bouton pour allumer ou éteindre le robot (appui long), et lancer ou arrêter le nettoyage (appui court). Pour choisir entre nettoyage continu et nettoyage éco, il faudra passer par l’application, mais elle est très simple et claire.

L’accès au filtre se fait en le tirant depuis l’avant du robot, comme un tiroir. Pas trop de risque d’en mettre partout car ce filtre dispose d’un couvercle fermé par un gros loquet. On note aussi la présence d’un petit rabat, qui s’il peut un peu gêner lors du nettoyage au jet, est là pour éviter que des débris ressortent du robot.