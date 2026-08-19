Le Rover X10 fait partie des robots qui mettent du temps à plonger : jusqu’à 3 minutes selon Mova, et loin d’être un handicap, c’est un marqueur de qualité, puisque cela veut dire qu’il possède des ballasts qui se remplissent d’eau pour pouvoir plonger, mais surtout qu’il va rester en surface indéfiniment une fois le ménage terminé, ce qui est plus pratique pour la récupération. Il ne faut toutefois pas oublier que même complètement sec, il pèse déjà le poids d’un âne mort.

Une fois descendu commence la cartographie du bassin : le Rover fait consciencieusement le tour du fond le long des parois, et au final c’est l’une des cartographies les plus précises que nous avons obtenues jusqu’à présent. Et si vous vous amusez à le faire nettoyer dans la pénombre, vous profiterez du spectacle de son LiDAR rouge bien visible, du jamais vu !

La puissance d'aspiration de ce robot fait partie des meilleures, du moins sur le papier. Avec 38 000 l/h annoncés, c'est tout simplement énorme. Sauf que malgré cette puissance record, il nous est arrivé de retrouver des débris au fond de l'eau après son passage. Un résultat décevant.



Autre déception : le mode complet, censé permettre au Rover X10 d'attaquer les escaliers grâce à ses propulseurs verticaux. Lors de sa présentation, le robot restait horizontal et montait les marches par l'avant. Dans la réalité de nos tests, sur plusieurs piscines, il a détecté l'escalier… et n'y est jamais monté. Contrairement aux autres robots, qui l'attaquent comme n'importe quelle paroi avec un résultat souvent correct sur les débris légers (n'espérez pas qu'il élimine la crasse incrustée, mais les grains de sable partent généralement quand l'aspiration est suffisante), le Rover X10 est resté au pied des marches. Nous avons même testé le mode spécial « eau peu profonde », en espérant qu'il se décide enfin à grimper : sans succès.