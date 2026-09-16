Narwal décline sa technologie de serpillière à rouleau plat sur un modèle plus accessible que le Flow 2, avec le Freo 20. Aspiration de 31 000 Pa, lavage à l’eau chaude en flux continu, double caméra pour la navigation : la fiche technique promet beaucoup. Le terrain, lui, se montre plus nuancé.
- Station compacte et intelligemment agencée
- Aspiration efficace et très discrète
- Navigation fiable, évitement d'obstacles maîtrisé
- Cartographie précise dès le premier passage
- Système anti-emmêlement DualFlow très efficace
- Lavage insuffisant sur les taches incrustées
- Aspiration en surface seulement sur les tapis épais
- Traductions françaises de l'application à revoir
- Le robot s'obstine contre les portes fermées
- Quelques oublis de lavage autour des tapis
Narwal a construit sa réputation sur une idée simple : plutôt que deux patins rotatifs qui tournent sous le robot, un rouleau qui balaie le sol comme le ferait une serpillière traditionnelle. Avec le Freo 20, la marque décline cette philosophie sur un modèle qui se positionne sous son porte-étendard, le Flow 2, tout en conservant l’essentiel de son arsenal technologique.
Au programme, une serpillière à rouleau aplati que Narwal annonce toujours avec une surface de contact au sol près de sept fois supérieure à celle d’un rouleau classique, un lavage à l’eau chaude jusqu’à 60°C délivrée en flux continu, une aspiration de 31 000 Pa et un système de navigation NarMind Pro doté de deux caméras RGB. Sur le papier, l’équipement est cohérent et sérieux.
J'ai installé le Freo 20 chez moi pendant deux semaines, sur une cinquantaine de mètres carrés, pour voir si cette approche du lavage tenait ses promesses face aux robots à patins rotatifs qui dominent le marché.
Test réalisé sur un exemplaire prêté par le constructeur.
Design et fabrication : une station compacte et bien pensée
Narwal ne bouleverse pas sa recette esthétique avec ce Freo 20, et c’est plutôt une bonne nouvelle. La station reprend les codes maison, avec des lignes sobres qui ne cherchent pas à en faire trop. Là où certains constructeurs transforment leur base en objet de décoration tapageur, quitte à multiplier les surfaces brillantes qui marquent les doigts, Narwal reste discret. L’avant de l’appareil opte pour une finition tissée originale qui n’offre pas d’effet « whaou » mais lui préfère une certaine sobriété afin de s’intégrer au mieux dans les foyers.
Le vrai bon point se situe dans l’encombrement. La station est compacte, et surtout intelligemment agencée. Narwal loge le sac à poussière sous le réservoir d’eau, une organisation verticale qui permet de gagner un peu d'espace au sol. Le Freo 20 se passe également de rampe d’accès pour aider le robot à retourner à la station, un accessoire qui grignote quelques centimètres sur le carrelage ou le parquet. Quand on sait à quel point les stations d’entretien sont devenues encombrantes ces dernières années, cette optimisation mérite d’être saluée. Elle se glisse plus facilement dans un coin de pièce ou un couloir que bien des concurrentes.
Le robot lui-même adopte un format disque classique, avec le fameux rouleau de lavage qui traverse la largeur du châssis et une brosse latérale pour ramener les débris vers l’aspiration. Rien de spectaculaire dans la fabrication, mais l’ensemble donne une impression de sérieux et de finition correcte pour un modèle qui ne joue pas dans la cour du très haut de gamme.
Aspiration : efficace au quotidien, plus juste sur les tapis
Avec 31 000 Pa annoncés, le Narwal Freo 20 ne cherche pas à battre des records. Les modèles les plus musclés du marché grimpent aujourd’hui au-delà des 40 000 Pa, mais ce chiffre reste largement suffisant pour un usage domestique classique.
Une fois sur le terrain, le Freo 20 se montre efficace avec une excellente aspiration des différents déchets. Poussières, miettes, débris du quotidien : le Freo 20 fait le travail sans qu’on ait besoin de repasser derrière. Le robot se montre par ailleurs très discret pendant son passage, un point loin d’être anecdotique quand on lance un nettoyage en pleine journée dans une maison occupée. On peut le laisser tourner sans avoir à hausser la voix pour se parler dans la pièce d’à côté.
C’est sur les tapis que le bilan devient plus mitigé. Le Freo 20 récupère correctement ce qui se trouve en surface, mais peine à extraire ce qui s’est logé plus profondément dans les fibres. Pour un tapis à poils courts posé dans une entrée, cela suffira. Pour une moquette ou un tapis à poils longs, comme celui présent dans mon salon et qui accumule poussière et poils d’animaux, il faudra compléter avec un aspirateur balai de temps à autre.
Pour les angles, la brosse latérale fait son office et parvient à ramener les poussières logées le long des plinthes ou près des pieds de meuble. Le résultat est correct, mais reste en retrait de ce que propose un Dreame X60 Pro Ultra Complete et sa brosse latérale extensible, capable d’aller physiquement chercher la saleté dans les recoins. On reste ici sur une approche plus conventionnelle, et assez logique pour un aspirateur robot milieu de gamme.
Le système anti-emmêlement DualFlow mérite en revanche d’être salué. Après deux semaines d’utilisation, aucun enchevêtrement de cheveux ou de poils à signaler, et le rouleau ressort systématiquement propre de ses cycles d’entretien.
Lavage des sols : la promesse phare tient moins bien que prévu
C’est ici que le Narwal Freo 20 devait faire la différence, et c’est précisément là qu’il déçoit le plus.
Le principe est pourtant séduisant. Plutôt que deux patins qui tournent sur eux-mêmes, Narwal mise depuis le modèle Flow sur un rouleau aplati qui offre, selon la marque, une surface de contact au sol près de sept fois supérieure à celle d’un rouleau traditionnel. Le tout est arrosé en permanence d’eau chauffée jusqu’à 60°C, avec une pression constante de 12 N, tandis qu’un système de rinçage continu nettoie le rouleau en temps réel pour éviter d’étaler la saleté.
Sur les traces légères, ça fonctionne. Un sol un peu terne, des marques de pas, de la poussière collée : le Freo 20 rend un sol propre en un passage, sans laisser de traînées d’eau derrière lui. Après une journée de pluie, le robot aspirateur ne fait qu’une bouchée des traces légères au sol, aidé par l’ajout de solution détergente incluse dans le pack.
Le problème apparaît dès qu’on monte en difficulté. Sur les taches réellement incrustées, boue séchée, éclaboussures de sauce, auréoles de café, le robot montre ses limites. En mode Freo, le mode automatique de la marque, ces salissures sont encore présentes après le passage de l’appareil. Il faut relancer un cycle, insister, ou finir à la main. Face à des robots équipés de patins rotatifs qui frottent en tournant, le rouleau semble ici manquer d’action mécanique pour décoller ce qui adhère vraiment au sol. La grande surface de contact est un atout pour couvrir du terrain rapidement, beaucoup moins pour attaquer un point précis.
En optant pour le mode manuel, avec une humidification maximale du rouleau, les résultats sont un peu meilleurs sur le café séché, bien décollé en un passage, mais les traces de soda ou de sauce sont encore présentes au sol, ou nécessitent de relancer un deuxième passage immédiat.
Sur les bords, en revanche, Narwal s’en sort bien. Le rouleau de lavage se décale latéralement pour aller au contact des plinthes, et la brosse latérale s’étend elle aussi pour accompagner le mouvement. Le sol est donc nettoyé jusqu’au mur, ce qui n’est pas si courant. Restent quelques oublis, notamment sur les zones qui bordent un tapis, où le robot laisse parfois une bande non traitée.
Le relevage du rouleau au passage d’un tapis fonctionne globalement bien, mais il lui arrive de venir effleurer les fibres d’un tapis à poils longs. Rien de dramatique, le tapis ne ressort pas trempé, mais le mécanisme manque encore d'un peu de précision.
Navigation : bien maîtrisée, sauf face à une porte fermée
Le système NarMind Pro s’appuie sur deux caméras RGB pour analyser l’environnement, avec une base de données de plus de 300 objets domestiques reconnaissables. En pratique, la copie est solide. Câbles qui traînent, chaussures oubliées au milieu du passage, objets divers laissés au sol : le Freo 20 identifie et contourne sans hésitation. Sur ce terrain, la marque maîtrise clairement son sujet.
La cartographie est du même niveau. Un seul passage a suffi pour obtenir une carte fidèle de mon intérieur, avec un découpage des pièces conforme à la réalité. Il faut simplement prévoir un temps de configuration dans l’application pour ajouter les meubles et affiner le plan, une étape qui reste un peu manuelle mais qui améliore ensuite nettement la pertinence des trajets.
Le franchissement de seuils, annoncé jusqu’à 3 centimètres, se vérifie chez moi : le robot passe sans difficulté le seuil qui sépare mon garage du reste de la maison, ce qui lui permet de traiter l’ensemble du logement sans intervention.
Un comportement m’a toutefois agacé. Quand une porte est fermée sur son trajet, le Freo 20 ne comprend pas la situation et s’obstine. Plutôt que d’abandonner la zone et de signaler le problème dans l’application, il tape dans la porte pendant de longues minutes, jusqu’à finir par passer à autre chose. Un robot qui reconnaît 300 types d’objets devrait savoir identifier une porte close et trouver une alternative.
L’application Narwal, elle, est simple à prendre en main et propose un large éventail de réglages : gestion des zones, intensité du lavage, programmation, ordre des pièces. Le socle est là. Il souffre malheureusement d’une localisation française encore très perfectible, avec de nombreuses traductions approximatives ou franchement fautives qui nuisent à la lisibilité de certains menus. Narwal aurait tout intérêt à soigner ce point, d’autant que le reste de l’interface est plutôt réussi.
Autonomie et entretien : une station qui fait bien son travail
Sur mes 50 mètres carrés, le Freo 20 consomme environ 30 % de sa batterie pour une session complète d’aspiration et de lavage. Autant dire qu’il y a de la marge : le robot pourrait couvrir une surface trois fois supérieure sans repasser par la case recharge. Pour un appartement ou une maison de taille standard, la question de l’autonomie ne se posera jamais. La recharge complète demande environ trois heures, ce qui reste dans la norme du secteur sans faire de miracle.
L'entretien automatique constitue l’un des points forts du produit. La station lave le rouleau à l’eau chaude, procède à une désinfection à plus haute température, puis enchaîne sur un séchage à l’air chaud d’environ trois heures. Le résultat est là : le rouleau ressort réellement propre, débarrassé des poils, et parfaitement sec, sans cette odeur d’humidité qui finit par s’installer sur les appareils moins bien conçus.
Le bruit de la station reste raisonnable. On perçoit un léger souffle pendant la phase de séchage, sans plus. Ce n’est un problème que si vous installez la base à proximité immédiate de votre pièce de vie ou d’une chambre, auquel cas le ronronnement finira par se remarquer.
Bonne nouvelle enfin du côté de l’entretien manuel. Tous les éléments se démontent facilement, à commencer par le rouleau, qu’il reste recommandé de laver soi-même à la main tous les mois ou deux pour un résultat optimal. Narwal fournit par ailleurs une solution détergente et un sac à poussière dans la boîte, une attention appréciable qui évite de repasser à la caisse dès les premières semaines.
Narwal Freo 20 : l’avis de Clubic
Le Narwal Freo 20 est un bon aspirateur robot de milieu de gamme, parfaitement calibré pour le nettoyage quotidien d'une maison. L'aspiration fait le travail sans bruit excessif, la navigation est fiable et la cartographie précise dès le premier passage, la station d'entretien remplit son contrat avec un rouleau qui ressort systématiquement propre et sec. L'organisation compacte de la base, avec son sac logé sous le réservoir, est une idée que d'autres constructeurs feraient bien de copier.
L'ironie, c'est que le point faible se situe précisément là où Narwal met en avant son savoir-faire. Le rouleau plat FlowWash couvre du terrain et rend un sol propre sur des salissures légères, mais il montre ses limites face aux taches réellement incrustées, là où les serpillières rotatives conservent l'avantage grâce à leur action mécanique. Ajoutez une aspiration un peu juste sur les tapis épais, une application dont les traductions françaises laissent à désirer, et un robot qui s'acharne sur les portes fermées, et vous obtenez un appareil solide mais dont il faut connaître les limites.
Le Freo 20 conviendra parfaitement à ceux qui cherchent un robot fiable pour entretenir un intérieur au quotidien, sans lui demander de rattraper des mois de négligence, mais pas forcément nettoyage plus intensif ou des sols régulièrement mis à rude épreuve.
- Station compacte et intelligemment agencée
- Aspiration efficace et très discrète
- Navigation fiable, évitement d'obstacles maîtrisé
- Cartographie précise dès le premier passage
- Système anti-emmêlement DualFlow très efficace
- Lavage insuffisant sur les taches incrustées
- Aspiration en surface seulement sur les tapis épais
- Traductions françaises de l'application à revoir
- Le robot s'obstine contre les portes fermées
- Quelques oublis de lavage autour des tapis