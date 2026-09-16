Narwal a construit sa réputation sur une idée simple : plutôt que deux patins rotatifs qui tournent sous le robot, un rouleau qui balaie le sol comme le ferait une serpillière traditionnelle. Avec le Freo 20, la marque décline cette philosophie sur un modèle qui se positionne sous son porte-étendard, le Flow 2, tout en conservant l’essentiel de son arsenal technologique.

Au programme, une serpillière à rouleau aplati que Narwal annonce toujours avec une surface de contact au sol près de sept fois supérieure à celle d’un rouleau classique, un lavage à l’eau chaude jusqu’à 60°C délivrée en flux continu, une aspiration de 31 000 Pa et un système de navigation NarMind Pro doté de deux caméras RGB. Sur le papier, l’équipement est cohérent et sérieux.

J'ai installé le Freo 20 chez moi pendant deux semaines, sur une cinquantaine de mètres carrés, pour voir si cette approche du lavage tenait ses promesses face aux robots à patins rotatifs qui dominent le marché.