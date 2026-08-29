Un Sora 30, c’est un vrai Beatbot : il met du temps à descendre au fond de la piscine car il dispose de vrais ballasts qui lui permettent de flotter en fin de nettoyage, même si la batterie est vide.

Pour ce qui est du nettoyage, il faut être clair : pour 600 € chez Beatbot, nous n'avons pas de caméra, pas de mapping et les capteurs sont ultra limités. On aperçoit seulement un capteur à ultrasons à l’avant, c’est tout, et le robot doit disposer d’accéléromètres pour comprendre un minimum sa position.

Alors ça nettoie comment sans toute l’armada technologique déployée ces dernières années ? Eh bien ça nettoie « à l’ancienne », en mode complètement aléatoire, que ce soit pour le fond ou pour les parois. Il n'y a pas de déplacement où le robot se décale légèrement sur la paroi pour un semblant de rigueur, non, il descend de la paroi et part n’importe où ailleurs à la recherche d’une autre paroi. Ce Sora 30 se balade gaiement et rapidement de façon complètement aléatoire, grimpe les escaliers en diagonale en les décrassant, et semble parfois se cogner un peu sur les parois malgré son capteur frontal, d’où son surnom de petit fou.