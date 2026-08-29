Après le Sora 70 qui démocratisait les robots nettoyeurs avec fonction surface, Beatbot continue de renouveler sa gamme avec un robot particulièrement accessible (moins de 600 € en « promotion » sur le site officiel de la marque). Mais alors, le sérieux de Beatbot se retrouve-t-il encore à ce prix ?
- Gros filtre et forte puissance d'aspiration : efficacité de nettoyage au top
- Flottaison en fin de cycle, même batterie vide
- Compatible filtre 3 microns
- Autonomie confortable pour une piscine moyenne, même en aléatoire (5 heures)
- Pas de cartographie, fonctionne uniquement en aléatoire
- Filtre 3 microns en option payante
- Couvercle de filtre sans charnière
Beatbot s’est imposé depuis quelques années comme le spécialiste du robot piscine, avec des produits particulièrement efficaces et bien finis, mais souvent assez chers. Le temps est désormais venu de tester l’entrée de gamme de Beatbot, le Sora 30, un robot destiné à équiper le plus grand nombre de piscines dans le monde.
Déballage Beatbot Sora 30 : léger dehors, puissant dedans
Au déballage, on retrouve un robot et une alimentation (ainsi que, bien sûr, un crochet pour récupérer le robot au fond de la piscine en cas de besoin), soit le minimum pour vivre heureux avec son robot. Les fans de station de recharge seront déçus, mais vu le prix, on ne peut pas vraiment se plaindre. On notera un détail qui nous fait adorer les robots d’entrée de gamme : ce Sora 30 ne pèse que 8,9 kg, un régal quand on teste des robots qui pèsent jusqu’au double de ce poids.
Le panneau de contrôle est extrêmement minimaliste : une gâchette permet de passer du mode fond au mode complet, et d’allumer ou éteindre le robot en la manipulant à droite ou à gauche, rapidement ou doucement.
Pour son entrée de gamme, Beatbot offre une option unique : le choix de la couleur. Si vous n’aimez pas l’orange « cosmique » qui fait assez années 70 (à moins qu’il ne vous évoque plutôt l’orange d’une montre Omega Planet Ocean, plus dans le thème), vous pourrez aussi opter pour un plus sobre « bleu profond ». Plutôt sympa pour un robot qui ne dépasse pas les 600 €.
La petite mesquinerie apparaît quand on ouvre la trappe du filtre : adieu la charnière, la trappe est juste clipsée, il va falloir la poser quelque part quand on s’occupe du filtre. On oublie vite ce petit désagrément quand on découvre que le Sora 30 dispose comme le Sora 70 d’un énorme panier de filtration, gage d’une bonne aspiration même si la piscine est très sale, d’autant plus que la pompe est la même que sur le Sora 70, avec un débit affiché de 25700 litres par heure. En résumé, on dispose de la même partie aspiration sur ce robot à moins de 600 € que sur celui à 1000 € : Beatbot ne transige pas sur les fondamentaux.
Essai Beatbot Sora 30 : le petit fou qui fait du bon boulot
Un Sora 30, c’est un vrai Beatbot : il met du temps à descendre au fond de la piscine car il dispose de vrais ballasts qui lui permettent de flotter en fin de nettoyage, même si la batterie est vide.
Pour ce qui est du nettoyage, il faut être clair : pour 600 € chez Beatbot, nous n'avons pas de caméra, pas de mapping et les capteurs sont ultra limités. On aperçoit seulement un capteur à ultrasons à l’avant, c’est tout, et le robot doit disposer d’accéléromètres pour comprendre un minimum sa position.
Alors ça nettoie comment sans toute l’armada technologique déployée ces dernières années ? Eh bien ça nettoie « à l’ancienne », en mode complètement aléatoire, que ce soit pour le fond ou pour les parois. Il n'y a pas de déplacement où le robot se décale légèrement sur la paroi pour un semblant de rigueur, non, il descend de la paroi et part n’importe où ailleurs à la recherche d’une autre paroi. Ce Sora 30 se balade gaiement et rapidement de façon complètement aléatoire, grimpe les escaliers en diagonale en les décrassant, et semble parfois se cogner un peu sur les parois malgré son capteur frontal, d’où son surnom de petit fou.
Si ce Sora 30 perd au niveau de la rigueur de navigation, on a vu qu’il dispose comme son grand frère d’un énorme panier de filtration, associé à la même pompe puissante : En clair, ça veut dire que si ce robot aspire un peu n’importe où, il aspire bien. Et donc dans ce contexte, il faut laisser tourner le robot un petit moment pour que le hasard lui permette de passer à peu près partout.
Ça tombe bien, il n’y a pas non plus eu d’économies sur la batterie, et ce petit robot peut tourner jusqu’à 5h. En résumé, sur une piscine de taille moyenne (moins de 10m), ce robot peut faire un boulot propre si on lui laisse le temps. L’absence de mode de détection des saletés ou de cartographie ne sera pénalisante que si vous souhaitez un nettoyage très rapide juste avant la baignade.
Un point sur le panier de microfiltration Beatbot
Comme pour le Sora 70, le Sora 30 propose des paniers de microfiltration en option. Ces paniers sont constitués d’un filtre en fibre épaisse entouré d’un panier à grosses mailles (ce dernier pourrait très bien servir tout seul pour un nettoyage de début de saison, bien que ça ne semble pas préconisé par la marque). On avait tendance à détester les filtres « mesh », et il faut avouer qu’ils ont un peu progressé sur leur millésime 2026. Beatbot semble avoir choisi une matière, fibreuse certes, mais assez dense en surface, et donc moins susceptible de se déliter rapidement au fur et à mesure des coups de jet ou de l’enlèvement de débris à la main : pendant ce test, nous n’avons pas vu de filtre qui se désagrège : il est resté entier. Par contre, il sera vite impossible à décrasser. Beatbot annonce d’ailleurs les choses clairement : ce filtre ne durera que 150 heures ou environ 40 cycles de nettoyage complet, soit environ une saison de ménage intensif.
Une fois ce panier en place, le robot le détecte et l’application vous informe qu’il ne faut nettoyer que le sol, mais sans vous interdire les autres modes, si vous êtes joueur. Ce panier est très fermé, il ne dispose pas de surface filtrante au centre et au fond, juste des surfaces fermées en plastique, et il réduit fortement le débit. L’aspiration est donc amputée, ce qui ne suffira pas forcément pour permettre au robot de grimper aux parois.
Beatbot Sora 30 : l’avis de Clubic
Avec le Sora 30, Beatbot nous offre un concentré de ce que la marque sait faire : belle construction, très gros filtre et puissance d’aspiration conséquente. De quoi faire un ménage efficace dans une piscine de taille normale, d’autant plus que son autonomie confortable compense l’absence de cartographie.
Alors, un robot idéal à petit prix ? Presque, sauf que pour un peu plus de cent euros en plus, Aiper propose un repérage des impuretés par caméra et un filtre micrométrique de série. Donc un robot à préférer si vous ne voulez pas dépasser les 600€, ou si vous préférez un grand panier de filtration à des modes de nettoyage avancés. Ou bien si vous préférez un robot qui flotte en fin de nettoyage, même batterie vide : finalement, il a quelques arguments ce Beatbot, non ?
- Gros filtre et forte puissance d'aspiration : efficacité de nettoyage au top
- Flottaison en fin de cycle, même batterie vide
- Compatible filtre 3 microns
- Autonomie confortable pour une piscine moyenne, même en aléatoire (5 heures)
- Pas de cartographie, fonctionne uniquement en aléatoire
- Filtre 3 microns en option payante
- Couvercle de filtre sans charnière
Fiche technique Beatbot Sora 30
Résumé
|Type de nettoyage
|Fond, parois & ligne d'eau
|Surface de nettoyage
|300m²
|Débit d'aspiration
|25700 l/h
|Filtration
|150 μm
Caractéristique
|Type de nettoyage
|Fond, parois & ligne d'eau
|Surface de nettoyage
|300m²
|Assisté par IA
|Non
|Durée du cycle
|5h
|Profondeur maximale
|3.5m
|Débit d'aspiration
|25700 l/h
|Filtration
|150 μm
|Alimentation
|Batterie
|Autonomie
|5h
|Temps de charge
|4.5h
Dimension
|Longueur
|434mm
|Largeur
|386mm
|Hauteur
|267mm
|Poids
|8.9kg
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.