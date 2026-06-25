Tous les foyers n’ont pas les mêmes besoins en matière d’entretien. Sols durs, moquettes épaisses, tapis à fort passage ou présence d’animaux… C’est pourquoi Tineco propose aujourd’hui des appareils pensés pour répondre à des usages bien précis.
Entre les sols qui accumulent poussière et débris, les tapis qui retiennent saletés et allergènes, ou encore les logements soumis à un trafic quotidien intense, les besoins concernant l’entretien de nos foyers ont considérablement évolué.
Chez Tineco, on propose une gamme de produits conçus pour différents scénarios d’utilisation, qu’il s’agisse du nettoyage quotidien des sols (avec ou sans vapeur) ou de l’entretien approfondi des tapis et moquettes.
A l’occasion du Prime Day, le Pure One Station 5 Pro et le Carpet One Cruiser illustrent parfaitement cette philosophie. Deux appareils très différents dans leur conception, mais qui partagent le même objectif, à savoir un intérieur impeccable, et sans effort (ou presque).
Pure One Station 5 Pro : l’aspirateur sec nouvelle génération
Malgré le soulèvement des robots-aspirateurs, pour de nombreux utilisateurs, l’aspirateur balai reste l’appareil le plus utilisé au quotidien. Facile à sortir, rapide à prendre en main et suffisamment polyvalent pour s’adapter à différentes surfaces, il constitue souvent le cœur de l’équipement ménager.
Avec le Pure One Station 5 Pro, Tineco mise sur cette même polyvalence. Le modèle a été pensé pour les utilisateurs qui souhaitent disposer d’un appareil unique, capable de gérer efficacement l’ensemble du logement, sans contrainte particulière. Pour le Prime Day, il profite d'une remise de 28%, passant de 499 € à 359,99 €.
L’un de ses principaux atouts réside dans son autonomie, annoncée à plus de 90 minutes, mais le Pure One Station 5 Pro se distingue également par une puissance d’aspiration (de 200 AW) annoncée comme supérieure de 14 % à celle de la génération précédente, avec un système Edge Sense qui promet une aspiration de face bien sûr, mais aussi de chaque côté (sur 5 cm).
Un système de détection de saleté se charge d’ajuster la puissance automatiquement, avec en prime un petit éclairage LED toujours pratique.
Un modèle Pro qui promet une meilleure capacité à capturer poussières, miettes, cheveux ou poils d’animaux sur différents types de surfaces. Le système d’auto-nettoyage se charge de nettoyer le tube, le filtre, le bac à poussière et la brosse, la poussière étant collectée dans une cuvette de 0,45 L (appareil seul) et un réservoir de station de 2,5 L.
L’autre élément notable réside dans son système de filtration à 12 étapes, qui contribue à retenir les particules fines tout au long du processus d’aspiration, un point qui pourra intéresser les personnes sensibles à la qualité de l’air intérieur ou les foyers confrontés à la présence d’allergènes.
Un modèle qui s’adresse avant tout aux utilisateurs qui recherchent un aspirateur balai sec performant et endurant pour l’entretien régulier de leur maison ou de leur appartement.
Carpet One Cruiser : une réponse aux défis des tapis et moquettes
Si les sols durs sont relativement simples à entretenir, les tapis et les moquettes représentent souvent un défi bien plus complexe.
Poussière incrustée, taches accidentelles, traces laissées par les chaussures ou les animaux domestiques, poils… Ces surfaces nécessitent généralement un traitement spécifique que les aspirateurs classiques ne peuvent pas toujours assurer seuls. C’est précisément pour répondre à cette problématique que Tineco a développé le Carpet One Cruiser.
A 449,99 € au lieu de 699 € pour le Prime Day, le Carpet One Cruiser profite d'une remise de 36%.
Contrairement à un aspirateur balai traditionnel, cet appareil est spécifiquement conçu pour nettoyer les tapis et moquettes en profondeur. Son objectif n’est pas simplement d’aspirer (via une puissance de 130W) les saletés en surface, mais également de laver les fibres, tout en favorisant leur séchage, afin de retrouver un résultat immédiatement plus propre.
L’appareil propose plusieurs réglages de vitesse afin de s’adapter à différents types de revêtements textiles. Un tapis fin dans un salon ne nécessite évidemment pas le même traitement qu’une moquette épaisse dans une chambre ou un espace fortement fréquenté.
Tineco intègre également sa technologie de détection intelligente iLoop. Grâce à ses capteurs, le Carpet One Cruiser est capable d’évaluer le niveau de saleté rencontré et d’ajuster automatiquement l’apport en eau afin d’optimiser le nettoyage, le tout, sans intervention de l’utilisateur.
Enfin, Tineco indique que le positionnement du réservoir d’eau a été repensé pour améliorer la maniabilité de l’ensemble. Un détail qui peut sembler anodin sur le papier, mais qui contribue à réduire l’effort nécessaire lors des longues sessions de nettoyage.
L’un des principaux freins au nettoyage des tapis reste souvent le temps nécessaire au séchage. Le Carpet One Cruiser répond à cette problématique précise, grâce à une fonction de séchage pouvant atteindre 75°C. De cette manière, dans les foyers (boutiques, commerces…) où les tapis occupent une place importante, cette fonctionnalité peut rapidement faire la différence.
De son côté, la technologie FlashDry se charge de l’auto-nettoyage en profondeur du rouleau brosse, de l’orifice d’aspiration, du couvre-brosse et du plateau de stockage, sans oublier de sécher la brosse avec de l’air chauffé à 55°C.
Le Carpet One Cruiser s’adresse donc à un public bien spécifique, à savoir les propriétaires de moquettes, les foyers équipés de nombreux tapis et tous ceux qui sont soucieux de préserver l’apparence de leurs revêtements textiles dans la durée.