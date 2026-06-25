L’un de ses principaux atouts réside dans son autonomie, annoncée à plus de 90 minutes, mais le Pure One Station 5 Pro se distingue également par une puissance d’aspiration (de 200 AW) annoncée comme supérieure de 14 % à celle de la génération précédente, avec un système Edge Sense qui promet une aspiration de face bien sûr, mais aussi de chaque côté (sur 5 cm).

Un système de détection de saleté se charge d’ajuster la puissance automatiquement, avec en prime un petit éclairage LED toujours pratique.