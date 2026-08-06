Le Deebot T30e Omni s'inscrit dans la large gamme de robots aspirateurs laveurs tout-en-un d'Ecovacs, un segment où la marque chinoise s'est imposée face à des concurrents comme Roborock ou Dreame. Ce modèle mise sur une station de charge capable d'assurer l'entretien complet de l'appareil, du vidage automatique au séchage des serpillières. Actuellement affiché à 349,00 € au lieu de 399,00 €, cet aspirateur robot vise les foyers qui cherchent une automatisation complète sans le tarif des références haut de gamme de la marque. L'ensemble des caractéristiques du produit est à retrouver sur la page Amazon dédiée à cette offre.

Pour les foyers avec enfants, animaux ou grandes surfaces à entretenir, ce type d'appareil peut représenter un vrai gain de confort au quotidien, à condition d'accepter certains compromis détaillés plus loin dans cet article.