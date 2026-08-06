L'été s'annonce chargé entre les départs en vacances et l'envie de retrouver un intérieur propre au retour. Le robot aspirateur connecté Lefant M210 profite d'une remise de 70 % chez Amazon, de quoi automatiser l'entretien des sols sans y consacrer le moindre week-end.
Le Lefant M210 s'adresse à ceux qui veulent déléguer une tâche répétitive sans investir dans un modèle haut de gamme. Ce robot compact mise sur la simplicité : trois modes d'aspiration, une programmation via l'application Lefant et une compatibilité avec Alexa pour un pilotage vocal. Actuellement affiché à 89,95 € au lieu de 299,99 €, cette offre repérée chez Amazon vise particulièrement les foyers avec animaux et les petites surfaces.
Pour les propriétaires de chats ou de chiens qui redoutent les poils incrustés dans les fibres du tapis, ce format d'entrée de gamme peut constituer un point de départ pertinent avant de partir en congés. Il ne remplace pas un grand ménage de printemps, mais il évite que la poussière ne s'accumule pendant une semaine d'absence, ce qui change concrètement l'ambiance d'un logement au retour de vacances.
Pourquoi choisir le Lefant M210 ?
- Prix cassé : 89,95 € au lieu de 299,99 €, soit une remise de 70 % chez Amazon.
- Format compact : environ 28 cm de diamètre pour moins de 8 cm de hauteur, capable de se glisser sous la plupart des meubles bas.
- Pilotage simplifié : application Lefant, programmation des cycles de nettoyage et compatibilité Alexa pour un usage sans contrainte.
Un robot pensé pour l'entretien courant, pas pour remplacer un aspirateur principal
Le Lefant M210 se concentre sur l'essentiel : aspirer poussière et poils sur sols durs et tapis fins, sans fonction de lavage ni cartographie avancée. Sa buse sans brosse centrale limite les enchevêtrements, un point appréciable pour les foyers avec un chat ou un chien à poils mi longs. Dans son test consacré à ce modèle, la rédaction Clubic l'a essayé pendant plusieurs jours et confirme qu'il reste efficace sur les poils d'animaux, même si sa navigation par capteurs de proximité reste plus basique qu'un système laser. Ce positionnement en fait avant tout un robot d'appoint, utile en complément d'un ménage occasionnel plutôt qu'en remplacement complet d'un aspirateur traditionnel.
L'application Lefant permet de programmer des créneaux de nettoyage à l'avance, ce qui prend tout son sens pour qui souhaite que le robot passe pendant une absence prolongée. Le retour automatique à la station de charge en fin de cycle évite également d'avoir à surveiller l'appareil, un argument qui pèse pour un usage estival sans supervision quotidienne.
Face aux modèles plus avancés, un choix d'entrée de gamme assumé
Comparé aux robots dotés de LiDAR, d'une station de vidage automatique ou d'une fonction lavante, le Lefant M210 reste en retrait sur la précision de navigation et l'autonomie de gestion au quotidien. Il compense par un prix nettement inférieur et une prise en main immédiate, sans réglage complexe à anticiper avant de partir. Dans son comparatif des aspirateurs robots, Clubic rappelle que les modèles réellement complets démarrent généralement à deux ou trois fois ce tarif, ce qui replace la promotion du M210 dans son juste contexte : un dépannage abordable, pas un concurrent des références premium.
✅ Les points forts
- Prix très attractif pour un robot connecté, à 89,95 € au lieu de 299,99 €
- Format fin qui passe sous la plupart des meubles bas
- Buse sans brosse centrale, limitant les enchevêtrements de poils
- Compatible Alexa et pilotable depuis l'application Lefant
- Retour automatique à la base de charge en fin de cycle
❌ Les limites
- Pas de cartographie laser, navigation plus approximative
- Absence de fonction de lavage des sols
- Moins adapté aux tapis épais ou aux grandes surfaces
- Bac à poussière à vider manuellement, sans station de vidage automatique
Lefant M210 à 89,95 € chez Amazon : une offre à vérifier avant votre départ en vacances !
Le Lefant M210 ne cherche pas à rivaliser avec les modèles premium et l'assume pleinement. À 89,95 €, il rend service à qui veut simplement déléguer l'aspirage quotidien avant de partir plusieurs jours, sans se soucier de la poussière qui s'accumule pendant l'absence.
Les propriétaires d'animaux et les petites surfaces y trouveront un allié pratique et accessible, capable de tenir la maison propre entre deux grands nettoyages. Les foyers avec de grandes pièces, des tapis épais ou une exigence de navigation précise devraient en revanche se tourner vers un modèle plus complet, quitte à investir davantage. Pour un usage d'appoint et un budget contenu, cette promotion Amazon reste néanmoins une option à considérer avant que les stocks ne s'épuisent.
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