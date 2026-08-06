Le Lefant M210 s'adresse à ceux qui veulent déléguer une tâche répétitive sans investir dans un modèle haut de gamme. Ce robot compact mise sur la simplicité : trois modes d'aspiration, une programmation via l'application Lefant et une compatibilité avec Alexa pour un pilotage vocal. Actuellement affiché à 89,95 € au lieu de 299,99 €, cette offre repérée chez Amazon vise particulièrement les foyers avec animaux et les petites surfaces.

Pour les propriétaires de chats ou de chiens qui redoutent les poils incrustés dans les fibres du tapis, ce format d'entrée de gamme peut constituer un point de départ pertinent avant de partir en congés. Il ne remplace pas un grand ménage de printemps, mais il évite que la poussière ne s'accumule pendant une semaine d'absence, ce qui change concrètement l'ambiance d'un logement au retour de vacances.