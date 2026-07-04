Et si on profitait enfin pleinement de notre piscine cet été, sans perdre l'essentiel de notre temps à la nettoyer ? Grâce à cette offre flash Amazon, le Redkey S200 s'affiche à seulement 129,99 € au lieu de 149,99 €, soit une belle opportunité pour s'équiper avant les fortes chaleurs.
En période estivale (et encore plus lors des canicules), la piscine constitue souvent le coeur de notre jardin. Encore faut-il qu'elle reste parfaitement propre pour en profiter sereinement. Entre les feuilles, le sable, les insectes et tous les autres petits débris qui s'accumulent au fond du bassin, le nettoyage peut vite devenir une véritable corvée. Au point de passer plus de temps à jouer les agents d’entretien qu’à profiter de sa piscine…
Pour ceux qui souhaitent gagner du temps (sans se ruiner), le Redkey S200 constitue une alternative particulièrement intéressante. Ce robot de piscine sans fil est actuellement proposé à 129,99 € au lieu de 149,99 €, soit 20 € de réduction (-13 %), dans la boutique officielle Redkey sur Amazon.
Un robot pensé pour nettoyer efficacement notre piscine
Le Redkey S200 mise avant tout sur son efficacité. Contrairement à de nombreux modèles d'entrée de gamme, il embarque une architecture à double entraînement avec deux moteurs, deux buses d'aspiration et deux brosses actives. Cette conception lui permet de décoller les saletés tout en les aspirant dans un même mouvement, pour un nettoyage rapide et homogène du fond de la piscine.
Poussières, sable, petits cailloux, insectes et autres feuilles mortes sont capturés sans que l’on ait à intervenir. Son panier filtrant à double couche retient efficacement les débris tout en limitant la sollicitation du système de filtration de la piscine. Une fois le cycle terminé, le bac se retire en quelques secondes et se rince simplement à l'eau claire, sans aucune manipulation complexe ni démontage fastidieux.
Autre avantage appréciable : un fonctionnement entièrement sans fil. Il suffit de mettre le robot à l'eau et de lancer son cycle, sans avoir à gérer un quelconque câble d'alimentation qui s'emmêle ou qui pourrait limiter ses déplacements. Une fois immergé, l'appareil prend 45 secondes pour scanner l'environnement de la piscine, avant de se mettre au travail.
Jusqu'à trois heures d'autonomie pour profiter pleinement de l'été
Côté autonomie, le Redkey S200 embarque une batterie de 5 000 mAh capable d'assurer jusqu'à 180 minutes d'autonomie. Cette endurance lui permet de nettoyer le fond de n’importe quelle piscine standard en une seule session, sans interruption.
Le constructeur a également pensé à simplifier son utilisation au quotidien. Lorsque le niveau de batterie devient faible, le robot rejoint automatiquement le bord de la piscine grâce à sa fonction Auto-Parking. Aucune crainte de devoir aller le chercher au milieu du bassin, puisqu’il suffit de le récupérer au bord de l'eau.
Avec seulement 2,9 kg sur la balance, il se manipule facilement et se transporte d'une seule main. Un détail qui peut faire la différence lorsque vient le moment de le sortir de l'eau ou de le ranger après utilisation.
Une offre flash qui permet d'économiser 20 € tout en s'équipant d'un petit robot conçu pour nous faire oublier la corvée du nettoyage du fond du bassin, afin de consacrer notre temps à ce qui doit vraiment compter : profiter de notre piscine.