En période estivale (et encore plus lors des canicules), la piscine constitue souvent le coeur de notre jardin. Encore faut-il qu'elle reste parfaitement propre pour en profiter sereinement. Entre les feuilles, le sable, les insectes et tous les autres petits débris qui s'accumulent au fond du bassin, le nettoyage peut vite devenir une véritable corvée. Au point de passer plus de temps à jouer les agents d’entretien qu’à profiter de sa piscine…