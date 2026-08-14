Le robot laveur classique a un défaut structurel : au bout de quelques mètres carrés, sa serpillière est saturée et il redistribue l'eau usée sur le reste du sol. Les modèles à rouleau règlent le problème autrement. Le rouleau est alimenté en eau propre en continu, pendant qu'une lame à pression constante racle immédiatement l'eau sale et la renvoie au réservoir : la surface qui touche votre parquet reste propre du début à la fin.

C'est le principe du Lefant M5 Pro et du M5 Max, avec un rouleau de 20 cm, 2 cm de plus que le standard, et une base multifonction qui gère seule le remplissage, la vidange, le lavage du rouleau à 75 °C et son séchage.