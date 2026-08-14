Lefant lance deux robots aspirateurs laveurs à rouleau qui nettoient leur serpillière en continu pendant le passage, puis la lavent à 75 °C dans leur base. Le M5 Pro tombe à 299,99 € et le M5 Max à 399,99 €, contre 999,99 € en prix catalogue.
Le robot laveur classique a un défaut structurel : au bout de quelques mètres carrés, sa serpillière est saturée et il redistribue l'eau usée sur le reste du sol. Les modèles à rouleau règlent le problème autrement. Le rouleau est alimenté en eau propre en continu, pendant qu'une lame à pression constante racle immédiatement l'eau sale et la renvoie au réservoir : la surface qui touche votre parquet reste propre du début à la fin.
C'est le principe du Lefant M5 Pro et du M5 Max, avec un rouleau de 20 cm, 2 cm de plus que le standard, et une base multifonction qui gère seule le remplissage, la vidange, le lavage du rouleau à 75 °C et son séchage.
Lefant M5 Pro : 23 000 Pa, l'essentiel de la gamme à 299,99 €
Sur moquette, il relève son rouleau de 8 mm pour ne pas la mouiller et bascule automatiquement en aspiration maximale. De retour à la base, le rouleau est lavé à l'eau chaude jusqu'à 75 °C, puis séché à basse température pour éviter toute odeur de serpillière humide entre deux cycles. C'est ce qui évite l'odeur de serpillière humide entre deux cycles.
|Caractéristique
|Lefant M5 Pro
|Aspiration maximale
|23 000 Pa, 4 niveaux
|Rouleau de lavage
|20 cm, auto-humidification eau propre
|Lavage du rouleau
|Eau chaude jusqu'à 75 °C + séchage air froid
|Relevage sur moquette
|8 mm
|Navigation
|Laser dToF, jusqu'à 3 cartes mémorisées
|Évitement d'obstacles
|PSD 2.0, 12 capteurs, champ de 190°
|Autonomie
|320 min en aspiration, 180 min en aspiration + lavage
|Base
|Eau propre 2,5 L, eaux usées 2,5 L, sac 3,2 L
|Connectivité
|Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, Bluetooth, Alexa, Google Assistant
|Prix
|999,99 € → 299,99 € avec le code VKS2ENB2
Le Lefant M5 Pro passe de 999,99 € à 399,99 €, puis à 299,99 € en appliquant le code promo VKS2ENB2, une offre valable du 10 au 23 août 2026.
Lefant M5 Max : 25 000 Pa pour les foyers avec animaux
Le Max met aussi en avant son sac à poussière, qui autorise jusqu'à 120 jours d'utilisation sans vidage. Pour le reste, tout est identique : même base autonome, même lavage à 80 °C, même navigation dToF couplée au système PSD 2.0 qui détecte les obstacles bas dès 25 ± 5 mm et limite les collisions.
|Caractéristique
|Lefant M5 Max
|Aspiration maximale
|25 000 Pa, 4 niveaux
|Rouleau de lavage
|20 cm, auto-humidification eau propre
|Lavage du rouleau
|Eau chaude jusqu'à 80 °C + séchage air froid
|Autonomie sans vidage
|Jusqu'à 120 jours, sac 3,2 L
|Navigation
|Laser dToF, jusqu'à 3 cartes mémorisées
|Évitement d'obstacles
|PSD 2.0, 12 capteurs, champ de 190°
|Autonomie
|320 min en aspiration, 180 min en aspiration + lavage
|Base
|Eau propre 2,5 L, eaux usées 2,5 L
|Connectivité
|Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, Bluetooth, Alexa, Google Assistant
|Prix
|999,99 € → 399,99 € avec le code 5S6GHUT4
Le Lefant M5 Max passe de 999,99 € à 499,99 €, puis à 399,99 € en appliquant le code promo 5S6GHUT4, une offre valable du 14 au 27 août 2026.
Lequel choisir ?
Avant de trancher, un coup d'œil aux trois différences qui comptent réellement entre les deux modèles.
|Différence
|M5 Pro
|M5 Max
|Aspiration max
|23 000 Pa
|25 000 Pa
|Sac à poussière
|3,2 L
|3,2 L, jusqu'à 120 jours sans vidage
|Prix
|299,99 €
|399,99 €
Si vous vivez avec un chien ou un chat et que votre intérieur compte des tapis, les 25 000 Pa du M5 Max changent quelque chose au quotidien. Dans tous les autres cas, appartement, sols durs, pas d'animaux, le M5 Pro offre rigoureusement le même confort d'usage pour 299,99 €.