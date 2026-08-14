Lefant lance deux robots aspirateurs laveurs à rouleau qui nettoient leur serpillière en continu pendant le passage, puis la lavent à 75 °C dans leur base. Le M5 Pro tombe à 299,99 € et le M5 Max à 399,99 €, contre 999,99 € en prix catalogue.

Ces robots laveurs ne redistribuent jamais l'eau sale, et ils sont jusqu'à -70 % en ce moment © Lefant
Ces robots laveurs ne redistribuent jamais l'eau sale, et ils sont jusqu'à -70 % en ce moment © Lefant

Le robot laveur classique a un défaut structurel : au bout de quelques mètres carrés, sa serpillière est saturée et il redistribue l'eau usée sur le reste du sol. Les modèles à rouleau règlent le problème autrement. Le rouleau est alimenté en eau propre en continu, pendant qu'une lame à pression constante racle immédiatement l'eau sale et la renvoie au réservoir : la surface qui touche votre parquet reste propre du début à la fin.

C'est le principe du Lefant M5 Pro et du M5 Max, avec un rouleau de 20 cm, 2 cm de plus que le standard, et une base multifonction qui gère seule le remplissage, la vidange, le lavage du rouleau à 75 °C et son séchage.

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Lefant M5 Pro : 23 000 Pa, l'essentiel de la gamme à 299,99 €

Le M5 Pro embarque toute la technologie de la série. Son rouleau de 20 cm couvre plus de surface à chaque passage, avec un système d'auto-humidification qui l'alimente en eau propre en permanence. Côté aspiration, les 23 000 Pa travaillent avec une brosse centrale en V, un double peigne et une brosse latérale incurvée : l'ensemble canalise les cheveux vers la bouche d'aspiration au lieu de les laisser s'enrouler autour de l'axe, le point faible historique des robots sur sols durs.
Ce robot laveur racle l'eau sale avant qu'elle ne retouche votre parquet © Lefant

Sur moquette, il relève son rouleau de 8 mm pour ne pas la mouiller et bascule automatiquement en aspiration maximale. De retour à la base, le rouleau est lavé à l'eau chaude jusqu'à 75 °C, puis séché à basse température pour éviter toute odeur de serpillière humide entre deux cycles. C'est ce qui évite l'odeur de serpillière humide entre deux cycles.

CaractéristiqueLefant M5 Pro
Aspiration maximale23 000 Pa, 4 niveaux
Rouleau de lavage20 cm, auto-humidification eau propre
Lavage du rouleauEau chaude jusqu'à 75 °C + séchage air froid
Relevage sur moquette8 mm
NavigationLaser dToF, jusqu'à 3 cartes mémorisées
Évitement d'obstaclesPSD 2.0, 12 capteurs, champ de 190°
Autonomie320 min en aspiration, 180 min en aspiration + lavage
BaseEau propre 2,5 L, eaux usées 2,5 L, sac 3,2 L
ConnectivitéWi-Fi 2,4 et 5 GHz, Bluetooth, Alexa, Google Assistant
Prix999,99 € → 299,99 € avec le code VKS2ENB2

Le Lefant M5 Pro passe de 999,99 € à 399,99 €, puis à 299,99 € en appliquant le code promo VKS2ENB2, une offre valable du 10 au 23 août 2026.

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Lefant M5 Max : 25 000 Pa pour les foyers avec animaux

Le M5 Max reprend le M5 Pro trait pour trait et pousse l'aspiration à 25 000 Pa. Ces 2 000 Pa supplémentaires se justifient dans deux situations précises : les sols durs avec beaucoup de poils d'animaux, et les tapis à poils moyens, où la puissance conditionne directement l'extraction de la poussière incrustée.
Le robot laveur qui ne craint ni les poils, ni les tapis à poils moyens © Lefant

Le Max met aussi en avant son sac à poussière, qui autorise jusqu'à 120 jours d'utilisation sans vidage. Pour le reste, tout est identique : même base autonome, même lavage à 80 °C, même navigation dToF couplée au système PSD 2.0 qui détecte les obstacles bas dès 25 ± 5 mm et limite les collisions.

CaractéristiqueLefant M5 Max
Aspiration maximale25 000 Pa, 4 niveaux
Rouleau de lavage20 cm, auto-humidification eau propre
Lavage du rouleauEau chaude jusqu'à 80 °C + séchage air froid
Autonomie sans vidageJusqu'à 120 jours, sac 3,2 L
NavigationLaser dToF, jusqu'à 3 cartes mémorisées
Évitement d'obstaclesPSD 2.0, 12 capteurs, champ de 190°
Autonomie320 min en aspiration, 180 min en aspiration + lavage
BaseEau propre 2,5 L, eaux usées 2,5 L
ConnectivitéWi-Fi 2,4 et 5 GHz, Bluetooth, Alexa, Google Assistant
Prix999,99 € → 399,99 € avec le code 5S6GHUT4

Le Lefant M5 Max passe de 999,99 € à 499,99 €, puis à 399,99 € en appliquant le code promo 5S6GHUT4, une offre valable du 14 au 27 août 2026.

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Lequel choisir ?

Avant de trancher, un coup d'œil aux trois différences qui comptent réellement entre les deux modèles.

DifférenceM5 ProM5 Max
Aspiration max23 000 Pa25 000 Pa
Sac à poussière3,2 L3,2 L, jusqu'à 120 jours sans vidage
Prix299,99 €399,99 €

Si vous vivez avec un chien ou un chat et que votre intérieur compte des tapis, les 25 000 Pa du M5 Max changent quelque chose au quotidien. Dans tous les autres cas, appartement, sols durs, pas d'animaux, le M5 Pro offre rigoureusement le même confort d'usage pour 299,99 €.

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