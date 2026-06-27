Les soldes d'été 2026 s'ouvrent dans un contexte inédit pour la tech. Apple a officiellement augmenté ses prix le 25 juin sur l'ensemble de sa gamme Mac et iPad, le MacBook Air passe de 1 199 € à 1 399 €, l'iPad Air de 669 € à 819 €. La cause : une pénurie mondiale de mémoire vive, dont le prix a explosé de près de 100 % en début d'année, alimentée par la course aux centres de données IA. Tim Cook a prévenu que d'autres hausses sont à venir. L'iPhone est épargné pour l'instant, mais les analystes anticipent un rattrapage à l'automne lors du lancement des iPhone 18.

Ce signal change la donne pour les acheteurs. Les stocks des revendeurs sont encore aux anciens tarifs. C'est une fenêtre courte. Un MacBook Air M4 à 939 € chez Cdiscount alors qu'Apple le vend 1 399 € : la différence parle d'elle-même. Même logique pour l'iPad Air ou l'iPhone Air, accessibles bien en dessous du tarif Apple actuel.

Au-delà d'Apple, la sélection couvre un large spectre : TV QLED grande diagonale, PC gamer RTX 5060, montres connectées Garmin et Samsung, aspirateurs Dyson et Tineco, caméra DJI. De quoi profiter des soldes sur des produits recherchés, avec des remises qui tiennent la comparaison.