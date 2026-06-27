Le Prime Day est terminé, mais la saison des promotions ne fait que commencer. Amazon conserve quelques offres tandis que Boulanger, Darty et Cdiscount multiplient les remises à l'occasion des soldes d'été. Voici les 20 meilleures opportunités du moment.
Les soldes d'été 2026 s'ouvrent dans un contexte inédit pour la tech. Apple a officiellement augmenté ses prix le 25 juin sur l'ensemble de sa gamme Mac et iPad, le MacBook Air passe de 1 199 € à 1 399 €, l'iPad Air de 669 € à 819 €. La cause : une pénurie mondiale de mémoire vive, dont le prix a explosé de près de 100 % en début d'année, alimentée par la course aux centres de données IA. Tim Cook a prévenu que d'autres hausses sont à venir. L'iPhone est épargné pour l'instant, mais les analystes anticipent un rattrapage à l'automne lors du lancement des iPhone 18.
Ce signal change la donne pour les acheteurs. Les stocks des revendeurs sont encore aux anciens tarifs. C'est une fenêtre courte. Un MacBook Air M4 à 939 € chez Cdiscount alors qu'Apple le vend 1 399 € : la différence parle d'elle-même. Même logique pour l'iPad Air ou l'iPhone Air, accessibles bien en dessous du tarif Apple actuel.
Au-delà d'Apple, la sélection couvre un large spectre : TV QLED grande diagonale, PC gamer RTX 5060, montres connectées Garmin et Samsung, aspirateurs Dyson et Tineco, caméra DJI. De quoi profiter des soldes sur des produits recherchés, avec des remises qui tiennent la comparaison.
Top 20 des meilleurs bons plans tech du week-end
Boulanger
- Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 Bleu Titane à 499,99 € au lieu de 699,99 €
- PC Gamer VIBOX 5500 RTX 5060 16 Go 1 To SSD à 999,95 € au lieu de 1 249,95 €
- Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 1 To à 599,99 € au lieu de 949,99 €
- iPhone 16e Blanc 512 Go à 615,30 € au lieu de 879,00 €
- Samsung Galaxy Book4 15.6" i5 16 Go 256 Go à 599,99 € au lieu de 799,99 €
- ASUS Vivobook 16 S1607QA à 599,99 € au lieu de 749,99 €
- Lenovo L24D-4C 24" USB-C 75 W à 129,99 € au lieu de 149,99 €
- iPhone Air Noir sidéral 256 Go à 899,00 € au lieu de 1 229,00 € (prix Apple Store actuel)
Darty
- Samsung QLED TQ65Q7F 165 cm 2025 à 549,99 € au lieu de 799,99 €
- Garmin Bounce 2 Violet à 199,99 € au lieu de 299,99 €
- Dyson V8 Cyclone Noir à 279,00 € au lieu de 399,00 €
- iPad Air 11" M3 128 Go Wifi à 539,99 € au lieu de 819,00 € (prix Apple Store actuel)
- Écran TCL QD-Mini LED 24G54 100 Hz à 99,99 € au lieu de 129,99 €
- Ecovacs Deebot T50 Pro Omni Gen 3 à 449,99 € au lieu de 599,99 €
- Tineco Floor One S7 Stretch à 279,99 € au lieu de 399,99 €
Cdiscount : code 10DES69 (-10 € dès 69 € d'achat)
- MacBook Air M4 13" 16 Go 256 Go à 939,00 € (au lieu de 1 399,00 € sur l'Apple Store)
- DJI Osmo Pocket 3 à 289,99 € au lieu de 429,00 €
- Hisense 65A6S 4K 65" à 369,90 € au lieu de 449,00 €
- TV Continental Edison 43" QLED à 189,99 € avec le code 10DES69
- PS5 Edition Digitale Slim à 489,00 € avec le code 10DES69
Amazon : rendez-vous sur la page Ventes Flash
Le Prime Day est désormais terminé, mais tout n'a pas disparu pour autant. Amazon continue de proposer plusieurs ventes flash et promotions sur de nombreux produits, avec des stocks parfois limités.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Promo Verisure : 50% de réduction sur les packs d'alarmes
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 2.29€ par mois pendant 2 an (-50 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 22 €
Pour qui sont ces bons plans ?
Les soldes tech de ce week-end s'adressent à un public large, du gamer au télétravailler en passant par l'amateur de maison connectée. Mais un profil ressort clairement : quiconque avait un produit Apple dans le viseur a tout intérêt à passer commande maintenant, avant que les stocks aux anciens prix s'épuisent chez les revendeurs.
Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 : pour les sportifs qui veulent une montre haut de gamme avec un suivi santé avancé, sans payer le prix Apple Watch Ultra.
PC Gamer VIBOX RTX 5060 : pour les joueurs qui veulent accéder aux dernières performances graphiques sans dépasser 1 000 €.
MacBook Air M4 à 939 € : pour les étudiants, freelances et télétravailleurs — 460 € de moins que le prix Apple Store actuel.
Dyson V8 et Tineco Floor One S7 : pour ceux qui veulent passer à l'aspirateur sans fil ou au laveur de sols sans se ruiner.
iPad Air 11" M3 : pour les créatifs et les familles — une tablette Apple puissante à 280 € sous le nouveau tarif officiel.
Samsung QLED 65" : pour renouveler le salon avec une grande diagonale à moins de 550 €.
Pourquoi acheter ce week-end ?
Les remises de ce week-end sont parmi les plus concrètes des derniers mois. Plusieurs facteurs jouent en faveur d'un achat rapide. La hausse des prix Apple du 25 juin crée un écart inédit entre les tarifs Apple Store et ceux des revendeurs, un écart qui disparaîtra dès que les stocks actuels seront écoulés.
Sur les autres catégories, les soldes d'été maintiennent des niveaux de remise entre 20 % et 37 %, sur des produits récents et bien notés. Les TV grande diagonale, les PC portables et les aspirateurs haut de gamme sont particulièrement bien positionnés.
La livraison est rapide chez les trois enseignes, avec des options en magasin disponibles dès le lendemain. Côté Cdiscount, le code 10DES69 s'applique dès 69 € d'achat, pensez à l'activer avant de valider le panier.
FAQ
Pourquoi les produits Apple sont-ils moins chers chez Boulanger, Darty et Cdiscount qu'à l'Apple Store ?
Apple a augmenté ses prix le 25 juin sur ses Mac et iPad. Les revendeurs écoulent encore leurs stocks aux anciens tarifs, une fenêtre qui se referme à mesure que les unités disparaissent.
Le code Cdiscount 10DES69 s'applique-t-il à tous les produits de la sélection ?
Il s'applique à toutes les commandes Cdiscount dès 69 € d'achat. Vérifiez qu'il est bien saisi dans votre panier avant de valider, certaines offres marketplace peuvent être exclues.
Les iPhone vont-ils aussi augmenter de prix ?
Pour l'instant non. Apple a épargné l'iPhone de cette première vague de hausses. Mais Tim Cook a prévenu que d'autres augmentations sont à venir, et les analystes anticipent un rattrapage au lancement des iPhone 18, en septembre 2026.
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