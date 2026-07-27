Une fois les Soldes d'été refermées, l'attention des consommateurs se tournera naturellement vers les traditionnelles opérations de rentrée, période durant laquelle les enseignes proposent généralement des offres ciblées sur l'informatique, la papeterie et l'équipement scolaire. Les catégories high-tech comme les ordinateurs portables, les tablettes et les accessoires de bureau devraient logiquement occuper le devant de la scène, à l'image du Mini PC NiPoGi ou du PC portable Asus Vivobook déjà présents dans cette sélection. Sans oublier les prochains rendez-vous incontournables du calendrier promotionnel, entre les French Days de septembre et les premières offres anticipées avant le Black Friday, qui viendront rapidement prendre le relais des Soldes d'été.