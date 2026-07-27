C'est la dernière ligne droite : les Soldes d'été 2026 se terminent demain, mardi 28 juillet. Avant le retour aux prix normaux, voici une ultime sélection multi-marchands à saisir sans attendre.
Après une semaine de prolongation exceptionnelle accordée en raison de la canicule, les Soldes d'été 2026 tirent officiellement leur révérence ce mardi 28 juillet à minuit. Cette dernière sélection couvre les accessoires connectés, l'audio, le gaming et le confort d'été, avec des réductions allant jusqu'à 53% sur des références très recherchées. C'est vraiment le dernier moment pour compléter son équipement avant que les prix ne remontent et que les regards se tournent déjà vers les offres de la rentrée.
Accessoires connectés & Localisation
- Samsung Galaxy SmartTag2 à 17,50 € au lieu de 34,58 € (49% de réduction)
- Ugreen FineTrack G à 25,70 € au lieu de 39,99 € (36% de réduction)
- Chargeur Anker Nano II 65 W à 29,98 € au lieu de 39,99 € (25% de réduction)
Audio
- Ecouteurs sans fil Nothing Ear à 69,99 € au lieu de 149 € (53% de réduction)
Gaming & Informatique
- Souris gaming Logitech G G502 X Plus LightSpeed à 89,99 € au lieu de 149,99 € (40% de réduction)
- Mini PC NiPoGi Pinova P2 à 248 € au lieu de 399 € (38% de réduction)
- PC portable Asus Vivobook 15 à 569,70 € au lieu de 629,99 € (10% de réduction)
Maison connectée & Confort d'été
- Prise de recharge Legrand Green'up Access à 58,08 € au lieu de 101,71 € (43% de réduction)
- Climatiseur mobile Olimpia Splendid à 312,29 € au lieu de 419 € (25% de réduction)
Image & Son
- Vidéoprojecteur home cinéma Philips Neopix 256 à 139,99 € au lieu de 169 € (17% de réduction)
En complément de cette sélection, de nombreuses ventes flash sont déjà disponibles sur Amazon.
Les 5 produits coup de cœur de cette fin de Soldes
Parmi ces 10 offres, cinq références se démarquent particulièrement par leur prix, l'intensité de la remise et leur intérêt en cette toute dernière ligne droite des Soldes.
Écouteurs sans fil Nothing Ear, la remise la plus forte de la sélection
Avec 79 € d'économie, ces écouteurs Nothing Ear affichent la remise la plus impressionnante de toute cette sélection coup de cœur. Reconnus pour leur design transparent distinctif et leur qualité audio soignée pour ce segment de prix, ils constituent une alternative crédible aux références plus onéreuses du marché, à un tarif particulièrement attractif pour cette dernière ligne droite des Soldes.
✅ Les points forts
- Remise la plus élevée en pourcentage de toute la sélection coup de cœur (53%)
- Design distinctif et qualité audio reconnue pour ce segment de prix
- Compatible avec la plupart des smartphones Android et iOS
❌ Les limites
- Autonomie et réduction de bruit en retrait face aux modèles premium
- Application compagnon parfois moins aboutie que chez les grandes marques
Samsung Galaxy SmartTag2, le petit accessoire malin à prix cassé
✅ Les points forts
- Remise proche de 50%, l'une des plus fortes de la sélection
- Prix d'entrée très accessible pour un accessoire de localisation
- Format compact et pratique pour clés, sacs ou valises
❌ Les limites
- Fonctionne uniquement de façon optimale avec les smartphones Samsung Galaxy
- Portée limitée sans connexion Bluetooth active à proximité
Mini PC NiPoGi Pinova P2, le mini PC accessible pour la rentrée
151 € d'économie sur ce mini PC compact, une solution idéale pour s'équiper à moindre coût avant la rentrée sans sacrifier l'espace de son bureau. Son format réduit et sa polyvalence en font un bon choix pour la bureautique, le télétravail ou les usages multimédias légers.
✅ Les points forts
- Économie substantielle de 151 €
- Format ultra-compact, idéal pour les petits espaces de travail
- Bon rapport qualité/prix pour un usage bureautique et multimédia
❌ Les limites
- Puissance limitée pour des tâches gourmandes comme le montage vidéo ou le gaming
- Nécessite l'achat séparé d'un écran, clavier et souris
Souris gaming Logitech G G502 X Plus LightSpeed, la souris gaming à prix cassé
✅ Les points forts
- Économie de 60 € sur une référence gaming reconnue
- Technologie sans fil LIGHTSPEED réputée pour sa réactivité
- Éclairage RGB personnalisable via le logiciel Logitech G Hub
❌ Les limites
- Prix encore élevé malgré la remise pour un budget serré
- Autonomie à surveiller en usage RGB intensif
Climatiseur mobile Olimpia Splendid, le climatiseur mobile pour finir l'été sans transpirer
En pleine période de fortes chaleurs qui a justement motivé la prolongation exceptionnelle des Soldes jusqu'au 28 juillet, ce climatiseur mobile profite d'une remise de plus de 100 €, une aubaine pour celles et ceux qui souhaitent encore s'équiper avant la toute fin de l'été. Livré avec télécommande, ce modèle mobile classique s'installe facilement sans travaux ni installation fixe. Olimpia Splendid est une marque italienne reconnue depuis plusieurs décennies dans le secteur du chauffage et de la climatisation, un gage de fiabilité pour un achat de dernière minute.
✅ Les points forts
- Remise intéressante de 25% en pleine période de forte demande
- Marque reconnue dans le domaine de la climatisation
- Installation simple et rapide, sans travaux
❌ Les limites
- Modèle mobile classique, donc plus volumineux qu'un split
- Niveau sonore généralement plus élevé que sur les modèles split fixes
Les Soldes, demain c'est fini ! Dernière ligne droite pour profiter des promotions
Après avoir bénéficié d'une semaine de prolongation exceptionnelle en raison de la canicule, les Soldes d'été 2026 tirent définitivement leur révérence ce mardi 28 juillet à minuit, comme le confirme l'arrêté officiel du gouvernement. Cette mesure s'applique uniformément sur tout le territoire national, aussi bien en magasin qu'en ligne, ce qui signifie que les achats effectués sur internet restent éligibles aux tarifs soldés jusqu'à cette date limite. Passé ce délai, les commerçants retrouveront leurs prix habituels, rendant cette ultime journée décisive pour finaliser ses derniers achats à prix réduit.
En avant vers les offres de la rentrée : à quoi s'attendre ?
Une fois les Soldes d'été refermées, l'attention des consommateurs se tournera naturellement vers les traditionnelles opérations de rentrée, période durant laquelle les enseignes proposent généralement des offres ciblées sur l'informatique, la papeterie et l'équipement scolaire. Les catégories high-tech comme les ordinateurs portables, les tablettes et les accessoires de bureau devraient logiquement occuper le devant de la scène, à l'image du Mini PC NiPoGi ou du PC portable Asus Vivobook déjà présents dans cette sélection. Sans oublier les prochains rendez-vous incontournables du calendrier promotionnel, entre les French Days de septembre et les premières offres anticipées avant le Black Friday, qui viendront rapidement prendre le relais des Soldes d'été.
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