À l'approche de la rentrée, Amazon fait chuter le prix du Samsung Galaxy Book5 360 à 959 € au lieu de 1099 €, soit 140 € d'économie. Ce PC portable convertible, capable de se transformer en tablette tactile grâce à sa charnière à 360°, a déjà été qualifié de « nouveau minimum historique » lors de précédentes promotions similaires sur Amazon.
Le Samsung Galaxy Book5 360 se distingue par sa charnière pivotante à 360°, qui permet de basculer instantanément entre le mode ordinateur portable classique et le mode tablette, un format particulièrement pratique pour la prise de notes ou la lecture. Il embarque un écran tactile 15,6 pouces, généralement au format AMOLED selon les configurations, ainsi qu'un processeur Intel Core Ultra, une puce pensée pour tirer parti des fonctionnalités d'intelligence artificielle intégrées à Windows 11. Les tests menés sur ce modèle soulignent régulièrement la qualité de son écran et son autonomie particulièrement solide pour un PC de ce format.
Pourquoi choisir le Samsung Galaxy Book5 360 ?
- Une charnière convertible à 360° qui transforme l'ordinateur en tablette tactile, idéale pour la prise de notes.
- Un processeur Intel Core Ultra compatible avec les fonctionnalités d'IA de Windows 11 (Copilot+ PC).
- Une réduction de 140 € qui s'inscrit dans la lignée des meilleures offres déjà observées sur ce modèle.
Un format 2-en-1 pensé pour la polyvalence de la rentrée
La transformation en tablette tactile grâce à la charnière à 360° change concrètement l'usage du Galaxy Book5 360, permettant de basculer facilement entre la frappe classique au clavier pour la rédaction de documents et la prise de notes manuscrite en mode tablette, particulièrement utile pour les étudiants ou les professionnels en réunion. Certaines configurations incluent même un S Pen, renforçant cet usage tactile et créatif au-delà du simple visionnage de contenu. Un test complet souligne d'ailleurs la qualité de son écran et son autonomie généreuse, deux critères particulièrement recherchés pour un usage nomade au quotidien.
Un tarif compétitif face aux variations de prix déjà observées sur ce modèle
Le Galaxy Book5 360 a connu plusieurs paliers de prix selon les configurations et les périodes commerciales, avec un tarif descendant jusqu'à 749 € pour les versions d'entrée de gamme, ou dépassant les 1300 € pour les configurations plus musclées avec 1 To de stockage. Situé à 959 € pour cette offre, le tarif se positionne dans une fourchette intermédiaire cohérente avec un modèle équilibré, ni le plus basique ni le plus premium de la gamme. Pour qui cherchait un PC polyvalent avant la rentrée, sans se ruiner sur les configurations les plus haut de gamme, ce tarif reste particulièrement pertinent.
✅ Les points forts
- Format 2-en-1 avec charnière à 360°, un vrai plus pour la polyvalence d'usage.
- Processeur Intel Core Ultra compatible avec les fonctionnalités IA de Windows 11.
- Réduction de 140 € qui rend ce PC convertible plus accessible avant la rentrée.
❌ Les limites
- La configuration exacte (RAM, stockage, processeur) associée à ce tarif de 959 € doit être vérifiée avec attention, les prix variant fortement selon ces critères sur ce modèle.
- Le S Pen n'est pas systématiquement inclus selon la configuration, un point à vérifier avant l'achat.
- Le format 15,6 pouces reste un peu plus encombrant en mode tablette que des convertibles plus compacts.
À 959 € au lieu de 1099 €, le Samsung Galaxy Book5 360 combine polyvalence et performance grâce à son format 2-en-1 et son processeur Intel Core Ultra, un choix pertinent pour aborder la rentrée avec un équipement complet. Pour les étudiants et professionnels qui cherchaient un PC capable de basculer facilement entre usage classique et prise de notes tactile, cette offre Amazon tombe à un moment idéal.
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