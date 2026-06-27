Les soldes d’été 2026 continuent et Boulanger tire le prix du Samsung Galaxy Book4 15,6" vers le bas, à 599,99 € au lieu de 799,99 €. Un ultrabook grand écran au design métallique soigné, doté de 16 Go de RAM, que la rédaction a analysé pour vous aider à juger si l’offre tient vraiment ses promesses.
Voici le Samsung Galaxy Book4 15,6" à 599,99 € au lieu de 799,99 € chez Boulanger !
Parmi les bons plans PC portables à saisir cet été, le Samsung Galaxy Book4 15,6" (i5, 16 Go, 256 Go) à 599,99 € chez Boulanger mérite qu’on s’y attarde. Avec 200 € de réduction, soit 25 % de rabais, cette machine passe sous un seuil psychologique important pour un ultrabook à châssis métallique et 16 Go de RAM. Le profil visé est assez clair : l’étudiant ou le télétravailleur qui veut un grand écran confortable, sans payer le prix fort d’un ultraportable premium.
Ce modèle se positionne dans le bas de la gamme Galaxy Book4, sous les versions Pro et Edge, mais il bénéficie du même soin apporté au design et à la finition que Samsung cultive sur l’ensemble de la série. Le passage à 16 Go de RAM dans cette version chez Boulanger est un vrai point fort par rapport aux configurations 8 Go parfois proposées sur ce modèle, et garantit une meilleure longévité au quotidien.
Pourquoi choisir le Samsung Galaxy Book4 15,6" ?
- 16 Go de RAM LPDDR5X : une quantité de mémoire confortable pour le multitâche, rare sur un PC à ce tarif, qui assure une meilleure longévité au fil des années.
- Design métallique et grand écran : un châssis en alliage d’aluminium fin (1,54 cm) pour 1,6 kg seulement, avec un écran 15,6 pouces Full HD antireflet adapté au travail en intérieur.
- -25 % pendant les soldes d’été : 200 € de réduction chez Boulanger ramènent ce Galaxy Book4 sous les 600 €, un seuil que ce modèle n’avait pas fréquemment atteint sur le marché neuf.
Bureautique, télétravail, études : à qui s’adresse ce Galaxy Book4 ?
Le Galaxy Book4 15,6" repose sur un processeur Intel Core i5-1335U, une puce de 13e génération taille pour la productivité quotidienne, pas pour les usages créatifs lourds. Navigation web, messagerie, suites bureautiques, visioconférence, streaming vidéo : tout cela se déroule sans friction, même avec plusieurs onglets et applications ouverts en parallèle grâce aux 16 Go de RAM. L’écran 15,6 pouces Full HD offre suffisamment de surface pour travailler à deux fenêtres simultanées, et son traitement antireflet limite la fatigue en usage intérieur prolongé. Tel que le souligne le comparatif des meilleurs PC portables de Clubic, ce type de configuration i5 avec 16 Go reste une référence solide pour les usages polyvalents grand public.
La connectique est généreuse pour un ultrabook de cette catégorie : deux ports USB-C 3.2, deux ports USB-A 3.2, un HDMI 1.4, un lecteur microSD et une prise jack permettent de le connecter à un moniteur externe ou à des périphériques sans recourir à un hub. L’autonomie annoncée de 15 heures est optimiste, mais une journée complète de travail bureautique (autour de 10 à 12 heures en usage réel) reste atteignable, ce qui en fait un compagnon fiable pour les déplacements sans prise de courant à proximité.
Face à la concurrence : ce que le Galaxy Book4 apporte, et ce qu’il n’est pas
À ce tarif, le Galaxy Book4 15,6" se distingue surtout par son châssis métallique soigné et ses 16 Go de RAM, deux arguments rares sur les PC Windows en dessous de 600 € pendant les soldes. En revanche, il ne saurait concurrencer un Lenovo IdeaPad Slim 5 avec écran OLED ni les ultraportables Copilot+ comme le Galaxy Book4 Edge sur des usages plus exigeants : sa dalle LCD 60 Hz non tactile et son stockage limité à 256 Go feront passer son chemin à ceux qui traitent de gros volumes de fichiers ou qui souhaitent une qualité d’image plus immersive.
✅ Les points forts
- 16 Go de RAM pour un confort réel en multitâche et une durabilité accrue dans le temps
- Châssis métallique fin et léger (1,6 kg), finition premium pour cette gamme de prix
- Connectique complète : USB-C, USB-A, HDMI, microSD, jack, sans nécessité de hub
- Autonomie réelle d’une journée de travail en usage bureautique modéré
- Prix soldes à 599,99 € : 200 € de réduction sur un ultrabook grand écran à finition métallique
❌ Les limites
- Dalle LCD 60 Hz non tactile : sans la fluidité ni la profondeur d’un écran OLED
- SSD de 256 Go : un espace de stockage limité, qui exigera rapidement un disque externe ou un service cloud
- RAM non extensible : la mémoire est soudée, aucune évolution possible après achat
- Pas de carte graphique dédiée : usage gaming ou montage vidéo professionnel à exclure
Le Samsung Galaxy Book4 15,6" (i5, 16 Go, 256 Go) est disponible à 599,99 € chez Boulanger pendant les soldes, vérifiez la disponibilité avant la fin de l’offre.
Le Samsung Galaxy Book4 15,6" à 599,99 € pendant les soldes d’été chez Boulanger s’adresse avant tout aux étudiants, aux télétravailleurs et aux familles à la recherche d’un PC grand écran polyvalent avec un châssis soigné et une mémoire vive suffisante pour durer plusieurs années. L’i5-1335U assure une fluidité sans faute sur tous les usages du quotidien, et la connectique complète évite de dépenser en accessoires supplémentaires dès la première semaine.
En revanche, si votre priorité est la qualité d’affichage, le gaming ou la création de contenu, cette machine n’est pas taillée pour vous, et il vaudra mieux orienter votre recherche vers des modèles OLED ou équipés d’un GPU dédié. Pour tous les autres, 599,99 € pour un ultrabook Samsung en métal avec 16 Go de RAM pendant les soldes, c’est un rapport qualité prix difficile à ignorer.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Promo Verisure : 50% de réduction sur les packs d'alarmes
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 2.29€ par mois pendant 2 an (-50 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
Suivez les soldes d'été avec Clubic
Du 24 juin au 21 juillet, les meilleures offres des Soldes d'été 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.