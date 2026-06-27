Parmi les bons plans PC portables à saisir cet été, le Samsung Galaxy Book4 15,6" (i5, 16 Go, 256 Go) à 599,99 € chez Boulanger mérite qu’on s’y attarde. Avec 200 € de réduction, soit 25 % de rabais, cette machine passe sous un seuil psychologique important pour un ultrabook à châssis métallique et 16 Go de RAM. Le profil visé est assez clair : l’étudiant ou le télétravailleur qui veut un grand écran confortable, sans payer le prix fort d’un ultraportable premium.

Ce modèle se positionne dans le bas de la gamme Galaxy Book4, sous les versions Pro et Edge, mais il bénéficie du même soin apporté au design et à la finition que Samsung cultive sur l’ensemble de la série. Le passage à 16 Go de RAM dans cette version chez Boulanger est un vrai point fort par rapport aux configurations 8 Go parfois proposées sur ce modèle, et garantit une meilleure longévité au quotidien.