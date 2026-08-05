Chez Cdiscount, le Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 passe à 499,99 euros grâce au code promo 50D399INFO, contre 549,99 euros habituellement. Voici ce que vaut réellement ce PC portable 16 pouces Ryzen 5 pour un usage bureautique et multimédia au quotidien.
Voici le Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 à 499,99 € au lieu de 549,99 € chez Cdiscount !
Le Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 s'adresse à celles et ceux qui recherchent un grand écran sans exploser leur budget. Sous Windows 11, il embarque un processeur AMD Ryzen 5 150, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go, une configuration pensée pour la bureautique, la navigation et le multitâche léger. Il s'affiche actuellement à 499,99 euros au lieu de 549,99 euros une fois le code 50D399INFO appliqué, une offre à retrouver directement sur la fiche produit Cdiscount avant son expiration. Reste à savoir si cette configuration correspond réellement à votre usage quotidien.
Ce format 16 pouces se distingue par son ratio 16:10, moins courant que le 16:9 classique, et pensé pour offrir davantage de confort visuel lors de la lecture de documents ou de la navigation web.
Pourquoi choisir le Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 ?
- Un grand écran WUXGA 16:10 : la définition de 1 920 x 1 200 pixels et le format 16:10 offrent davantage de hauteur d'affichage qu'un écran 16:9 classique, un vrai plus pour la bureautique.
- 16 Go de RAM et 512 Go de SSD : de quoi faire tourner plusieurs applications simultanément et stocker documents, photos et logiciels sans manquer de place.
- Un prix réduit grâce à un code promo ponctuel : la remise de 50 euros s'applique automatiquement en saisissant le code 50D399INFO au moment du paiement chez Cdiscount.
À qui s'adresse ce PC portable Lenovo 16 pouces ?
Le Ryzen 5 150 qui anime cette machine repose sur une architecture Zen 3+ déjà éprouvée, proche de celle du Ryzen 5 7535HS, avec 6 cœurs et 12 threads cadencés jusqu'à 4,55 GHz. Cette configuration convient parfaitement à la bureautique, à la navigation multi-onglets, au streaming vidéo et à la prise de notes, sans ralentissement perceptible au quotidien. Dans ses tests réguliers de la gamme IdeaPad Slim, la rédaction Clubic rappelle que ces machines misent avant tout sur la polyvalence et l'autonomie plutôt que sur la puissance graphique brute. L'écran 16 pouces en définition WUXGA s'avère particulièrement confortable pour les longues sessions de travail, de lecture ou de visionnage.
Ryzen x86 ou puce ARM : quelle version choisir ?
Contrairement aux déclinaisons Copilot+ sous puce Snapdragon proposées par Lenovo dans la même gamme IdeaPad Slim 3, ce modèle Ryzen 5 150 conserve une compatibilité logicielle x86 native, sans contrainte de compatibilité applicative à vérifier au préalable. Il n'intègre en revanche aucune carte graphique dédiée ni fonction d'intelligence artificielle embarquée, ce qui cantonne son usage aux tâches bureautiques et multimédias classiques.
✅ Les points forts
- Grand écran 16 pouces WUXGA au format 16:10, plus confortable qu'un 16:9 classique pour la bureautique
- 16 Go de RAM permettant un multitâche fluide au quotidien
- SSD de 512 Go offrant rapidité et espace de stockage confortable
- Clavier AZERTY complet avec pavé numérique grâce au format 16 pouces
- Compatibilité x86 native, sans limitation logicielle liée à une puce ARM
❌ Les limites
- Graphiques intégrés Radeon 660M limités pour le jeu ou la retouche vidéo lourde
- Le Ryzen 5 150 reprend l'architecture Zen 3+ d'une puce déjà existante, sans nouveauté technique majeure
- Absence de carte graphique dédiée, à éviter pour les usages créatifs exigeants
- Le prix de 499,99 euros suppose de saisir le code 50D399INFO au moment de la commande
Le code 50D399INFO reste actif : le Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 à 499,99 € chez Cdiscount
Ce Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 coche les cases essentielles pour un usage bureautique quotidien : grand écran confortable, 16 Go de RAM, SSD rapide et clavier complet AZERTY, le tout sous les 500 euros grâce au code promo 50D399INFO. Les étudiants, télétravailleurs et familles à la recherche d'une machine polyvalente pour naviguer, rédiger des documents ou suivre des cours en ligne devraient y trouver leur compte.
En revanche, les joueurs et les créateurs de contenu ayant besoin d'une puissance graphique dédiée devront se tourner vers une configuration plus musclée. Pour un usage sans exigences graphiques particulières, cette offre chez Cdiscount mérite d'être considérée avant l'expiration du code promo.
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