Le Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 s'adresse à celles et ceux qui recherchent un grand écran sans exploser leur budget. Sous Windows 11, il embarque un processeur AMD Ryzen 5 150, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go, une configuration pensée pour la bureautique, la navigation et le multitâche léger. Il s'affiche actuellement à 499,99 euros au lieu de 549,99 euros une fois le code 50D399INFO appliqué, une offre à retrouver directement sur la fiche produit Cdiscount avant son expiration. Reste à savoir si cette configuration correspond réellement à votre usage quotidien.

Ce format 16 pouces se distingue par son ratio 16:10, moins courant que le 16:9 classique, et pensé pour offrir davantage de confort visuel lors de la lecture de documents ou de la navigation web.