Amazon propose actuellement le PC portable gamer Lenovo LOQ 15AHP11, équipé d'une RTX 5050, à 999,99 € au lieu de 1299,99 €, soit 300 € d'économie. Une vente flash exceptionnelle de 23% qui ouvre la porte du gaming sérieux sous la barre symbolique des 1000 €, mais qui reste limitée dans le temps.
Le Lenovo LOQ 15AHP11 associe un processeur AMD Ryzen 7 250 à la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5050, la plus abordable de la nouvelle génération Blackwell de Nvidia, dans un format compact de 15,3 pouces. Cette configuration s'accompagne de 16 Go de RAM et d'un SSD de 512 Go, ainsi que d'un écran WUXGA rafraîchi à 165 Hz, un standard désormais courant sur les PC portables gaming de cette gamme. Un clavier rétroéclairé à une zone complète cet ensemble pensé pour une expérience de jeu fluide sans investir dans une configuration haut de gamme.
Pourquoi choisir le Lenovo LOQ 15AHP11 avec RTX 5050 ?
- Une RTX 5050 qui délivre des performances solides en 1080p, notamment grâce au DLSS 4 et à la génération de frames multiples.
- Un écran 165 Hz qui garantit une fluidité d'affichage adaptée aux jeux compétitifs et rapides.
- Une réduction de 300 € qui rend accessible un PC gamer complet sous la barre des 1000 €, un segment habituellement plus onéreux.
Une RTX 5050 taillée pour le gaming 1080p avec DLSS 4
La RTX 5050 s'appuie sur l'architecture Blackwell de Nvidia et intègre les dernières technologies logicielles, notamment le DLSS 4 et la génération de frames multiples (Multi Frame Generation), qui permettent de booster significativement les performances dans les jeux compatibles. Plusieurs tests indépendants montrent que cette carte délivre une expérience fluide en 1080p sur des titres récents comme Cyberpunk 2077, Black Myth Wukong ou Assassin's Creed Shadows, avec des réglages optimisés et l'upscaling activé. Si ses 8 Go de VRAM peuvent devenir un facteur limitant sur certains titres très gourmands en très haute résolution, la carte reste parfaitement dimensionnée pour un usage 1080p, sa cible principale.
Un tarif qui ouvre la porte du gaming sérieux sous les 1000 €
Avec un prix de référence habituellement fixé à 1299,99 €, et des configurations comparables du LOQ 15AHP11 dépassant les 1500 € chez d'autres revendeurs selon les variantes (RTX 5060, 32 Go de RAM), cette offre à 999,99 € se positionne clairement comme l'une des plus attractives actuellement disponibles sur ce segment. Franchir la barre des 1000 € pour un PC portable gaming équipé d'un GPU de dernière génération reste un argument fort, en particulier pour les joueurs qui découvrent le PC gaming ou cherchent une machine capable de tourner les jeux récents sans exploser leur budget.
✅ Les points forts
- Réduction de 300 € qui fait chuter ce PC gamer sous la barre symbolique des 1000 €.
- RTX 5050 compatible DLSS 4 et Multi Frame Generation, pour de bonnes performances en 1080p.
- Écran 165 Hz et 16 Go de RAM, une configuration équilibrée pour le gaming courant.
❌ Les limites
- Les 8 Go de VRAM (ou 6 Go selon la source) de la RTX 5050 peuvent limiter les performances sur les titres les plus gourmands en très haute résolution.
- Cette RTX 5050 reste légèrement en retrait par rapport à la RTX 4060 sur certains jeux sans DLSS activé.
- L'offre est une vente flash à durée limitée, jusqu'au 24 juillet 2026 selon les informations disponibles, avec un risque de rupture de stock.
À 999,99 € au lieu de 1299,99 €, le Lenovo LOQ 15AHP11 équipé de la RTX 5050 rend accessible un PC portable gamer complet et performant en 1080p, grâce notamment au DLSS 4 et à la génération de frames multiples. Pour les joueurs qui cherchaient une machine capable de faire tourner les jeux récents sans dépasser les 1000 €, cette vente flash Amazon représente une occasion particulièrement pertinente à saisir rapidement.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Le forfait B&You 130Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Jusqu'à 70% de réduction sur le stockage cloud à vie pCloud
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : 50% de réduction sur les packs d'alarmes
Suivez les soldes d'été avec Clubic
Du 24 juin au 21 juillet, les meilleures offres des Soldes d'été 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.