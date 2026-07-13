L'Asus ROG Strix 16 pouces présenté ici est un laptop puissant qui permet d'être à l'aise sur les jeux récents, à retrouver en Soldes à 1 499,99 euros au lieu de 1 899,99 euros sur Boulanger.
Malgré une accalmie sur le prix des PC portables annoncée par Asus il y a quelques jours, la situation ne semble pas s'améliorer, en tout cas si vous comptez acheter un PC fixe composant par composant. La solution, sans doute temporaire, se trouve encore dans les configurations toutes faites, que ce soit des tours fixes ou des PC portables. C'est dans cette seconde catégorie que s'inscrit l'Asus ROG Strix 16 pouces présenté ici, et il a l'avantage d'avoir 21% de réduction chez Boulanger pendant les Soldes. Un modèle qui, s'il ne se hisse pas au niveau des très hauts de gamme, propose une configuration suffisamment solide pour jouer tranquillement aux gros jeux récents.
Pourquoi choisir cet Asus ROG Strix ?
- Le duo carte graphique/processeur est très cohérent pour jouer sur du 16 pouces, avec assez de marge pour tenir sur les gros jeux déjà sortis et quelques-uns à venir.
- Son écran bien calibré qui, en plus d'être de bonne taille, est fluide et avec de belles couleurs pour une expérience plaisante dès les premières minutes, sans avoir à passer dans les paramètres.
- Son placement rationnel : pour le prix, il offre des performances correctes là où des modèles plus puissants coûtent facilement le double, mais où le gain de puissance n'est pas forcément flagrant.
Une configuration performante et robuste
En choisissant ce PC, il faut savoir que vous optez pour une configuration qui va faire tourner un maximum de jeux, sans pour autant basculer sur une fiche technique extrême qui pourrait coûter facilement le double, si ce n'est le triple. Là, vous avez un laptop gamer qui s'assume complètement avec du RGB partout sur un châssis avec le logo et le nom de Republic of Gamer (ROG) gravé dessus. La machine mesure 35,4 x 26,4 x 3 cm pour 2,7 kg. Il conserve donc un format compact et donc portable, mais il ne faut pas oublier son chargeur en vacances.
L'écran est un des points les plus intéressants de ce PC portable, avec une dalle IPS antireflet de 16 pouces au format 16/10, qui affiche 1 920 x 1 200 pixels avec ce qui intéresse le plus les joueurs : une fréquence de rafraîchissement qui peut monter jusqu'à 165 images/seconde. Que vous jouiez à des jeux tranquilles ou bien nerveux qui demandent de la réactivité, il est tout à fait adapté. Après, ça reste de l'IPS, donc bien pour le gaming, mais en termes de qualité on est loin de ce que proposerait un écran OLED. Mais c'est aussi ce qui permet de conserver un prix correct.
La carte graphique et le processeur chantent en chœur
Asus équipe ce ROG Strix d'un Ryzen 9 8940HX avec 16 cœurs, capable de monter à 5,3 GHz, 64 Mo de cache et un TDP maximal annoncé à 55 W. C'est largement suffisant pour le gaming, le multitâche lourd et quelques tâches créatives, avec une bonne marge avant que le processeur ne soit dépassé. La carte graphique est une RTX 5060 mobile de 8 Go, un modèle simple, suffisant, qui reste modeste. La version 16 Go aurait été préférable, mais là aussi, tout est une question de prix.
Sur la mémoire et le stockage, c'est là que le produit est un peu plus discutable face au marché. Les 16 Go de mémoire DDR5 restent corrects, mais un peu limite, par contre le SSD de 512 Go est vraiment trop léger pour un PC surtout gaming. Il faudrait peut-être faire un update de ce côté là parce que sinon, deux ou trois gros jeux et c'est terminé. La connectique est sérieuse pour un PC gaming avec deux ports USB-A 3.2 Gen 2, deux ports USB-C 4.0, un HDMI 2.1, un port RJ45 Gigabit et une prise casque.
✅ Les points forts
- L'architecture complète du PC, cohérente
- La connectique complète pour brancher vos appareils
- La RAM qui est évolutive
- La batterie de 90 Wh qui propose la charge rapide
❌ Les limites
- Le SSD de 512 Go est beaucoup trop juste
- Les 16 Go de RAM, c'est le strict minimum
- L'écran est limité au WUXGA, sans QHD, peut décevoir
- La machine est lourde, pour un PC portable
Cette version de l'Asus ROG Strix 16 pouces est clairement orienté milieu de gamme. C'est un ordinateur portable fait pour le gaming avec une configuration équilibrée, aussi bien en termes de puissance que de prix. Il y a quelques grosses limites, notamment au niveau de la mémoire et c'est dommage car ce sont les composants qui sont le plus touchés par la flambée des prix. Mais si vous n'avez pas trop d'ambition pour que tous les taquets soient au maximum dans chaque jeu, vous tenez là une bonne machine avec un tarif contenu, surtout quand il est soldé.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Le forfait B&You 130Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Jusqu'à 70% de réduction sur le stockage cloud à vie pCloud
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : 50% de réduction sur les packs d'alarmes
Suivez les soldes d'été avec Clubic
Du 24 juin au 21 juillet, les meilleures offres des Soldes d'été 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.