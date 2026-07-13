En choisissant ce PC, il faut savoir que vous optez pour une configuration qui va faire tourner un maximum de jeux, sans pour autant basculer sur une fiche technique extrême qui pourrait coûter facilement le double, si ce n'est le triple. Là, vous avez un laptop gamer qui s'assume complètement avec du RGB partout sur un châssis avec le logo et le nom de Republic of Gamer (ROG) gravé dessus. La machine mesure 35,4 x 26,4 x 3 cm pour 2,7 kg. Il conserve donc un format compact et donc portable, mais il ne faut pas oublier son chargeur en vacances.

L'écran est un des points les plus intéressants de ce PC portable, avec une dalle IPS antireflet de 16 pouces au format 16/10, qui affiche 1 920 x 1 200 pixels avec ce qui intéresse le plus les joueurs : une fréquence de rafraîchissement qui peut monter jusqu'à 165 images/seconde. Que vous jouiez à des jeux tranquilles ou bien nerveux qui demandent de la réactivité, il est tout à fait adapté. Après, ça reste de l'IPS, donc bien pour le gaming, mais en termes de qualité on est loin de ce que proposerait un écran OLED. Mais c'est aussi ce qui permet de conserver un prix correct.