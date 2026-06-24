La gamme Legion de Lenovo s’est fait un nom chez les joueurs PC qui veulent des machines capables de remplacer un fixe, sans renoncer à la possibilité de les transporter. Avec une RTX 5070, un écran 15,1 pouces taillé pour le gaming et une configuration orientée performances, ce Legion 5 vise autant les gros jeux AAA que les titres compétitifs, ainsi que les usages créatifs comme le montage vidéo ou la 3D. À plus de 2000 € en prix catalogue, il ciblait clairement un public prêt à investir lourd. À 1559,99 € pendant le Prime Day, il devient soudain beaucoup plus accessible pour ceux qui voulaient monter en gamme sans exploser leur budget.