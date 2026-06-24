Prix complètement cassé pendant le Prime Day sur ce PC portable gamer Lenovo Legion 5 15,1 pouces équipé d’une RTX 5070, affiché à 1559,99 € au lieu de 2199,99 €. Une remise de 640 € qui le fait basculer dans la catégorie des machines très sérieuses pour jouer en mobilité, mais aussi pour la création et le multitâche lourd.
La gamme Legion de Lenovo s’est fait un nom chez les joueurs PC qui veulent des machines capables de remplacer un fixe, sans renoncer à la possibilité de les transporter. Avec une RTX 5070, un écran 15,1 pouces taillé pour le gaming et une configuration orientée performances, ce Legion 5 vise autant les gros jeux AAA que les titres compétitifs, ainsi que les usages créatifs comme le montage vidéo ou la 3D. À plus de 2000 € en prix catalogue, il ciblait clairement un public prêt à investir lourd. À 1559,99 € pendant le Prime Day, il devient soudain beaucoup plus accessible pour ceux qui voulaient monter en gamme sans exploser leur budget.
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Pourquoi choisir le Lenovo Legion 5 avec RTX 5070 ?
- 640 € de remise, ce qui est massif sur un PC gamer portable de cette catégorie.
- RTX 5070, une carte graphique portable haut de gamme capable de faire tourner les jeux récents dans d’excellentes conditions.
- Format 15,1 pouces qui reste transportable tout en offrant une surface d’affichage confortable pour jouer et travailler.
Une configuration pensée pour jouer, sans compromis majeurs
L’intérêt principal de ce Legion 5, c’est son couple processeur haut de gamme + RTX 5070. On est sur une machine qui vise clairement le 1080p ou le 1440p dans des conditions très confortables, avec des niveaux de détails élevés voire ultra sur la plupart des jeux récents. Pour les titres compétitifs, type FPS ou battle royale, cela permet d’aller chercher des framerates élevés, particulièrement intéressants si l’écran adopte un taux de rafraîchissement rapide. En pratique, c’est le genre de PC portable gaming qui permet de tout jouer sans commencer chaque session par un long moment de réglages pour grappiller des images par seconde.
Un PC portable gamer qui sait aussi travailler
Là où ce type de config prend tout son sens, c’est lorsqu’on regarde au delà du jeu. Une RTX 5070 couplée à un processeur musclé et à suffisamment de RAM fait aussi des merveilles pour des tâches comme le montage vidéo, la retouche photo lourde, le rendu 3D ou même certains usages professionnels exigeants. Pour un créateur de contenu, un étudiant en école d’ingé ou un freelance qui touche à la 3D ou à la vidéo, ce Legion 5 peut servir autant de station de travail que de machine de jeu. À 1559,99 €, l’investissement devient nettement plus facile à justifier sur un usage mixte travail + gaming.
À 1559,99 € au lieu de 2199,99 €, ce Lenovo Legion 5 15,1 pouces avec RTX 5070 se transforme en vrai bon plan pour les joueurs qui cherchaient une machine capable de tout faire tourner dans d’excellentes conditions, tout en restant transportable. La réduction appliquée pendant le Prime Day le sort de la zone “luxe difficile à justifier” pour le porter dans celle du “gros achat réfléchi, mais cohérent” pour qui joue beaucoup et travaille aussi sur des tâches lourdes.
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