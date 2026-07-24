Amazon fait chuter le PC portable Dell 15 (DC15250) à 579 € au lieu de 749 €, soit 170 € d'économie. Une belle opportunité pour s'équiper d'un ordinateur portable fiable et polyvalent, aussi bien pour le télétravail que pour un usage quotidien ou les études.
Ce modèle Dell 15 (DC15250) embarque un écran Full HD 15,6 pouces rafraîchi à 120 Hz avec traitement antireflet, un vrai atout pour le confort visuel lors de longues sessions de travail ou de streaming. Il repose sur un processeur Intel Core i7-1355U de 13ᵉ génération, accompagné de 16 Go de RAM et 512 Go de SSD, une configuration confortable pour la bureautique avancée et le multitâche. Livré sous Windows 11 avec un clavier AZERTY et une finition carbone noire, ce PC vise clairement les usages professionnels et étudiants exigeants sans rechercher la puissance graphique d'un PC gaming.
Pourquoi choisir cet ordinateur portable Dell 15 ?
- Un écran 120 Hz rare à ce niveau de prix, pour plus de fluidité au quotidien.
- Une configuration confortable (i7, 16 Go de RAM) adaptée à la bureautique avancée et au multitâche.
- Une réduction de 170 €, ramenant ce modèle largement sous son prix de lancement.
Un PC pensé pour durer, entre performance et polyvalence
Avec 16 Go de RAM et un processeur Intel Core i7 de 13ᵉ génération à 10 cœurs, ce Dell 15 encaisse sans difficulté la navigation multi-onglets, les suites bureautiques ou les logiciels de visioconférence utilisés en télétravail. Son SSD de 512 Go garantit des temps de démarrage rapides et suffisamment d'espace pour stocker documents et fichiers professionnels sans avoir à jongler avec un disque externe. La carte graphique Intel UHD intégrée reste toutefois pensée pour un usage bureautique, sans viser les jeux vidéo ou la retouche photo/vidéo intensive.
Un tarif qui varie régulièrement, mais rarement aussi bas
Ce modèle Dell 15 fait l'objet de promotions fréquentes sur Amazon, avec des prix ayant déjà atteint 549 € lors de ventes flash ponctuelles. Retrouver aujourd'hui la configuration Core i7 à 579 € reste néanmoins l'un des meilleurs compromis observés entre puissance et prix pour ce PC, la version Core i5 équivalente se négociant généralement plus cher à configuration identique. Une belle occasion donc pour ceux qui recherchaient justement cette configuration précise sans attendre une hypothétique baisse supplémentaire.
✅ Les points forts
- Réduction de 170 € par rapport au prix habituel de 749 €.
- Écran Full HD 120 Hz, un vrai plus pour le confort visuel au quotidien.
- Configuration généreuse (Core i7, 16 Go RAM, 512 Go SSD) pour un usage bureautique exigeant.
❌ Les limites
- Carte graphique intégrée, non adaptée au gaming ou à la création graphique intensive.
- Le prix de ce modèle varie fréquemment selon les opérations commerciales Amazon.
- Autonomie non communiquée précisément, à vérifier selon l'usage prévu.
À 579 € au lieu de 749 €, ce PC portable Dell 15 offre une configuration solide pour un usage professionnel ou étudiant exigeant, sans les extras inutiles d'un PC gaming. Une offre à considérer sérieusement pour qui cherche un ordinateur fiable à un tarif maîtrisé.
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