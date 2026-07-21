Pour arriver à ce prix plus attractif que le reste du marché, Lenovo a dû faire des concessions et la première se trouve sur l'écran. A priori, la marque a réussi son coup avec une dalle Full HD de 15 pouces et ce laptop possède un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Cependant, un élément vient ternir cette copie : la luminosité. Seulement 300 nits, c'est insuffisant pour les pièces trop éclairées ou exposées au soleil.

Néanmoins, ce Lenovo Legion 5 15IRX10 présente quelques avantages par rapport à la concurrence à commencer par son design. Avec un écran de 15 pouces, l'on pourrait s'attendre à ce que le laptop soit lourd comme la plupart des PC portables gaming, mais ce n'est pas le cas ici. Sur la balance, il affiche 2,1 kg même s'il risque de se faire sentir dans un sac à dos.

Par ailleurs, il faut noter qu'une souris sans-fil est offerte avec le PC.