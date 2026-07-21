Le Lenovo Legion 5 15IRX10 possède une configuration compétitive à un prix contenu de 1 319,99 euros chez Cdiscount. Une souris est également offerte pour renforcer le confort de navigation.
Le Lenovo Legion 5 15IRX10 est un PC portable gaming moins puissant que les cadors du marché. Il se présente avec un Intel Core i7, 32 Go de RAM et une RTX 5070. Cette puissance plus contenue a l'avantage de présenter un prix plus attractif. Une attractivité renforcée par cette offre de Boulanger qui profite des soldes d'été pour baisser son prix de 13 %.
Pourquoi choisir le Lenovo Legion 5 15IRX10 ?
- Une configuration compétitive : Cette itération du Legion 5 possède une RTX 5070, 32 Go de RAM et un Intel Core i7. Une configuration parfaite pour jouer en Full HD comme le propose cet écran de 15 pouces.
- Une souris fournie : En plus d'être attractif, ce Legion 5 se paie le luxe d'offrir une souris sans-fil. Un accessoire qui facilitera la vie des joueurs, mais aussi des monteurs vidéo.
- Un poids contenu pour un ordinateur gaming : Alors que les mastodontes dépassent facilement la barre des 2,5 kg, cette version est plus légère avec 2,1 kg sur la balance.
De la Full HD dans les meilleures conditions
Pour arriver à ce prix plus attractif que le reste du marché, Lenovo a dû faire des concessions et la première se trouve sur l'écran. A priori, la marque a réussi son coup avec une dalle Full HD de 15 pouces et ce laptop possède un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Cependant, un élément vient ternir cette copie : la luminosité. Seulement 300 nits, c'est insuffisant pour les pièces trop éclairées ou exposées au soleil.
Néanmoins, ce Lenovo Legion 5 15IRX10 présente quelques avantages par rapport à la concurrence à commencer par son design. Avec un écran de 15 pouces, l'on pourrait s'attendre à ce que le laptop soit lourd comme la plupart des PC portables gaming, mais ce n'est pas le cas ici. Sur la balance, il affiche 2,1 kg même s'il risque de se faire sentir dans un sac à dos.
Par ailleurs, il faut noter qu'une souris sans-fil est offerte avec le PC.
Lenovo ne résout pas le casse-tête de l'autonomie
Si l'écran Full HD reste assez classique, qu'en est-il de la configuration ? Ici, Lenovo propose une Nvidia GeForce RTX 5070. En s'appuyant sur le DLSS 4.5, l'IA se charge de générer des images supplémentaires pour renforcer la fluidité en jeu. Pour l'accompagner, on retrouve un Intel Core i7 et 32 Go de RAM. Cette configuration conviendra aux gamers, mais aussi aux créatifs. Ils pourront travailler sur des projets vidéo gourmands en ressources tout en ayant une multitude d'onglets ouverts.
Deux ombres viennent ternir le tableau. D'abord, l'espace de stockage est limité à 512 Go. Néanmoins, ce laptop possède trois ports USB-A et deux ports USB-C pour connecter un SSD externe. Ensuite, il y a le problème de l'autonomie, récurrent sur les laptops gaming. Lenovo annonce cinq heures loin d'une prise secteur. En jeu, ce total devrait baisser à trois ou quatre heures comme ce que propose la plupart des produits sur le marché.
✅ Les points forts
- Un écran OLED de 15 pouces à 165 Hz
- L'Intel Core i7 et 32 Go de RAM
- La Nvidia GeForce RTX 5070
- Une souris fournie
❌ Les limites
- Windows n'est pas présent dans cette configuration
- Une autonomie décevante comme sur la plupart des ordinateurs gaming
- Une luminosité trop faible
Pour résumer ce Legion 5 15IRX10, il faut se poser une question : Lenovo réussit-il le pari d'offrir une machine puissante à un prix attractif ? La réponse est oui. Ce Legion 5 devrait répondre à toutes vos demandes sans montrer de difficulté. Évidemment, il faut prendre en compte que l'écran est limité au Full HD, ce qui ne devrait pas déranger les joueurs FPS, mais les fans de jeux solo pourraient avoir quelques regrets. Cependant, il faut bien avoir à l'esprit que Windows n'est pas pré-installé et nécessitera un second passage à la caisse.
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