L’ASUS TUF Gaming A16 équipé d’une RTX 5070 tombe à 1299,99 € au lieu de 1999 €, soit 700 € d’économie et environ -35%. Dans un contexte où les portables gaming haut de gamme flirtent très vite avec les 2000 €, cette remise transforme ce TUF A16 en machine ultra désirable pour jouer confortablement en 1080p/1440p sans exploser son budget.
La série TUF d’ASUS vise les joueurs qui veulent une machine solide, bien refroidie et performante, sans monter dans les tarifs stratosphériques des gammes les plus premium. Avec une RTX 5070 sous le capot, ce TUF Gaming A16 se place clairement dans le haut du panier pour jouer confortablement aux AAA récents, profiter du ray tracing et des technos d’upscaling, tout en restant transportable. La remise actuelle de 700 € change radicalement son rapport performances/prix et le fait passer du “trop cher” au “très tentant”.
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Pourquoi ce TUF Gaming A16 est une excellente affaire ?
- 700 € de réduction par rapport au prix de référence, soit environ -35%, ce qui est énorme sur ce segment.
- Une RTX 5070 mobile taillée pour le 1080p et le 1440p dans d’excellentes conditions, y compris sur les gros jeux récents.
- Un châssis TUF pensé pour le gaming : refroidissement travaillé, clavier adapté, connectique complète.
Une RTX 5070 pour jouer sereinement plusieurs années
Avec une RTX 5070, ce TUF A16 se positionne d’emblée comme une machine faite pour encaisser les jeux AAA des prochaines années. On parle d’un GPU capable de très bien gérer le 1080p à haut taux de rafraîchissement, mais aussi le 1440p avec un niveau de détails élevé, surtout avec les technologies d’upscaling activées. Pour les joueurs qui veulent un portable capable de suivre l’évolution des jeux sans être à la ramasse au bout de deux ans, ce type de configuration est un vrai point d’équilibre.
Un PC portable gaming “complet” grâce au châssis TUF
Au‑delà du GPU, l’intérêt d’un TUF Gaming A16, c’est aussi l’ensemble : un écran adapté au jeu (taux de rafraîchissement élevé sur cette gamme), un clavier pensé pour le gaming, un système de refroidissement dimensionné pour tenir la charge et une connectique généralement bien fournie (HDMI, USB, souvent USB‑C, etc.). Cela en fait autant une machine pour jouer qu’un portable polyvalent pour la création de contenu, la bureautique avancée ou les études, tant qu’on accepte son gabarit de PC gamer.
À 1299,99 € au lieu de 1999 €, ce PC portable ASUS TUF Gaming A16 avec RTX 5070 coche clairement toutes les cases du bon plan gaming pour qui veut une machine performante sans franchir la barre des 1500 €.
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