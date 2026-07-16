À l'instar de la plupart des laptops gaming, ce HP Victus 16-r1000sf est un ordinateur assez imposant. Sur la balance, il affiche 2,3 kg pour une épaisseur dépassant les 4 cm. Dit autrement, il ne pourra pas être ignoré une fois glissé dans votre sac à dos.

Ce format assez imposant s'explique, en partie, par cette dalle IPS de 16 pouces. Avec un affichage en 1080p et son format 16:9, il reste idéal pour la plupart des titres. Il possède un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour la fluidité des séquences les plus nerveuses.

Côté connectique, là aussi, c'est complet. On compte quatre ports USB, dont trois USB-A. Un avantage pour cette machine qui possède un espace de stockage de 512 Go. Avec des titres de plus en plus lourds, ce Victus 16 se remplit rapidement. Vous pourrez alors ajouter facilement un disque dur externe. La présence d'un port HDMI est aussi appréciable pour connecter le laptop à un écran.