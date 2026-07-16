Grâce à sa dalle IPS de 16 pouces à 144 Hz, le HP Victus 16-r1000sf permet de jouer sur un écran assez confortable en 1080p. En ce moment, il est disponible pour 1 139 euros chez Amazon.
Le HP Victus 16-r1000sf se démarque facilement sur le marché des laptops gaming. Il prend à contrepied la plupart de ses concurrents en étant une machine plus accessible. Cette accessibilité est renforcée par une réduction de 33 % chez Amazon durant les soldes d'été. Malgré ce prix plus bas que la moyenne, le laptop n'est pas avare en qualité. Il dispose d'une RTX 4070 et d'un Intel Core i7 pour faire tourner des jeux récents en 1080p.
Pourquoi choisir le HP Victus 16-r1000sf ?
- Un grand écran de 16 pouces : Avec sa dalle IPS à 144 Hz, vous pourrez avoir des séquences fluides même lors des scènes les plus nerveuses, ce qui plaira sans aucun doute aux joueurs FPS.
- Il répond présent en jeu : Avec un Intel Core i7, 16 Go de RAM et la RTX 4070, il permet de faire tourner la plupart des titres en Full HD sans ralentissement.
- Une connectique complète : Ce HP Victus 16-r1000sf se présente avec seulement 512 Go de stockage. En 2026, c'est un peu faible, mais ce défaut est comblé par la large connectique du laptop. Il possède trois ports USB-A pour connecter un lecteur externe.
Un format imposant porté par un grand écran
À l'instar de la plupart des laptops gaming, ce HP Victus 16-r1000sf est un ordinateur assez imposant. Sur la balance, il affiche 2,3 kg pour une épaisseur dépassant les 4 cm. Dit autrement, il ne pourra pas être ignoré une fois glissé dans votre sac à dos.
Ce format assez imposant s'explique, en partie, par cette dalle IPS de 16 pouces. Avec un affichage en 1080p et son format 16:9, il reste idéal pour la plupart des titres. Il possède un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour la fluidité des séquences les plus nerveuses.
Côté connectique, là aussi, c'est complet. On compte quatre ports USB, dont trois USB-A. Un avantage pour cette machine qui possède un espace de stockage de 512 Go. Avec des titres de plus en plus lourds, ce Victus 16 se remplit rapidement. Vous pourrez alors ajouter facilement un disque dur externe. La présence d'un port HDMI est aussi appréciable pour connecter le laptop à un écran.
Du gaming, mais pas seulement
Sous le capot, on retrouve la Nvidia GeForce RTX 4070. S'il ne s'agit pas d'un cador dans le domaine, elle permet de faire tourner bon nombre de jeux comme Cyberpunk 2077. Pour l'accompagner, elle peut compter sur l'Intel Core i7 et 16 Go de RAM qui raviront aussi les esprits créatifs. L'édition de photo et le montage vidéo seront possible tout en ayant une multitude d'onglets ouverts.
En ce qui concerne l'autonomie, le constat est mitigé. D'un côté, ce HP Victus 16-r1000sf fait mieux que ses camarades puisqu'il peut tenir cinq heures là où la plupart des machines rendent l'âme au bout de quatre heures. De l'autre, c'est toujours assez limité et il ne pourra pas tenir une journée complète voire moins d'une demi-journée selon les usages.
✅ Les points forts
- 16 Go de RAM pour le multitâche
- La Nvidia GeForce RTX 4070
- Une dalle de 16 pouces FHD à 144 Hz
❌ Les limites
- Une autonomie de cinq heures
- Un SSD de 512 Go qui se remplit rapidement
Avec son Victus 16-r1000sf, HP avait pour ambition de proposer un PC portable gaming à un prix plus accessible. La mission est accomplie ici puisque le laptop répond présent pour la plupart des titres.
Cependant, sa durabilité dans le temps reste à prouver. Avec des jeux de plus en plus énergivores, dont un certain GTA VI qui arrive en novembre, il pourrait rapidement trouver ses limites assez rapidement. En 2026 pour jouer en 1080p sans se ruiner, la machine de HP présente un bon rapport qualité-prix.
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