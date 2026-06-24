Lenovo positionne son IdeaPad Slim 3 15Q8X10 sur un créneau précis : celui du PC portable nomade, silencieux et enduranton. Animé par la puce Qualcomm Snapdragon X X1-26-100 et certifié Copilot+, il s'adresse aux étudiants, aux télétravailleurs et à tous ceux qui jonglent entre plusieurs lieux de travail dans la journée. Chez Boulanger, et jusqu'au 30 juin 2026, le code promotionnel SNAP100 permet d'obtenir 100 € de remise immédiate supplémentaire, faisant passer ce PC de 599,99 € à 499,99 € directement sur la fiche produit Boulanger, soit la remise globale la plus agressive observée sur ce modèle à ce jour.

Cette fenêtre promotionnelle se ferme le 30 juin : il s'agit donc d'un bon plan à durée strictement limitée, et non d'une tendance de fond du marché.