Les soldes d'été 2026 font leur entrée chez Boulanger avec une offre remarquée sur le Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10, un PC Copilot+ ARM qui cumule autonomie prolongée, IA locale et grand écran 15,3 pouces.
Voici le Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 à 499,99 € au lieu de 949,99 € chez Boulanger !
Lenovo positionne son IdeaPad Slim 3 15Q8X10 sur un créneau précis : celui du PC portable nomade, silencieux et enduranton. Animé par la puce Qualcomm Snapdragon X X1-26-100 et certifié Copilot+, il s'adresse aux étudiants, aux télétravailleurs et à tous ceux qui jonglent entre plusieurs lieux de travail dans la journée. Chez Boulanger, et jusqu'au 30 juin 2026, le code promotionnel SNAP100 permet d'obtenir 100 € de remise immédiate supplémentaire, faisant passer ce PC de 599,99 € à 499,99 € directement sur la fiche produit Boulanger, soit la remise globale la plus agressive observée sur ce modèle à ce jour.
Cette fenêtre promotionnelle se ferme le 30 juin : il s'agit donc d'un bon plan à durée strictement limitée, et non d'une tendance de fond du marché.
Pourquoi choisir le Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 ?
- Autonomie hors norme : la puce Snapdragon X et l'architecture ARM permettent jusqu'à 12 à 15 heures d'utilisation réelle, ce qui rend le chargeur facultatif pour une journée de travail standard
- IA locale avec Copilot+ : le NPU intégré traite les fonctions d'intelligence artificielle de Windows 11 directement sur la machine, sans dépendance au cloud, avec un gain appréciable en confidentialité
- Prix inédit sur ce modèle : à 499,99 € avec le code SNAP100, ce PC Copilot+ 1 To s'affiche sous son plancher historique, un tarif inférieur de 200 € à celui pratiqué lors des French Days de mai 2026
Un Copilot+ PC taillé pour la mobilité quotidienne
La configuration du 15Q8X10 répond à un cahier des charges bien défini. L'écran WUXGA de 15,3 pouces au ratio 16:10 offre davantage de surface verticale qu'un dalle 16:9 classique, ce qui facilite la lecture de documents et la navigation dans des tableurs. Couplé à 16 Go de RAM LPDDR5X et à un SSD NVMe de 1 To, il gère sans difficulté le multitâche bureautique intensif : plusieurs onglets ouverts, outils de visioconférence, suites office, applications de prise de note. La connectique s'avère complète avec une sortie HDMI, des ports USB-A, un USB-C et un lecteur microSD, ce qui évite de recourir à un hub externe au quotidien. Clubic, dans son comparatif des meilleurs PC portables 2026, souligne que les Snapdragon X figurent parmi les architectures à privilégier pour allier performance durable et confort thermique.
Fonctionnant sans ventilateur, le PC reste entièrement silencieux sous les charges bureautiques, un confort appréciable en open space ou en bibliothèque.
Quelle place face à la concurrence x86 ?
À 499,99 €, cet IdeaPad Slim 3 se hisse au niveau tarifaire de PC Intel et AMD bien dotés, mais il se distingue nettement par son autonomie et son silence de fonctionnement, au prix de performances graphiques inférieures aux concurrents x86 comparables, et d'une compatibilité applicative native à vérifier pour les logiciels professionnels les plus spécialisés. La RAM LPDDR5X de 16 Go est soudée sur la carte mère : aucune évolution n'est possible, ce qui invite à ne pas sous-estimer ses besoins à l'achat.
✅ Les points forts
- Autonomie de 12 à 15 heures en usage réel, très au-dessus de la moyenne du segment
- SSD NVMe de 1 To : un espace de stockage généreux pour cette gamme de prix
- Fonctionnement entièrement silencieux grâce à l'architecture ARM sans ventilateur
- Copilot+ avec NPU dédié pour les fonctions IA locales (résumés, traductions, recherche intelligente)
- Connectique complète intégrée : HDMI, USB-A, USB-C, microSD, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
❌ Les limites
- RAM de 16 Go soudée : aucune évolutivité possible, une contrainte sur la durée
- Performances graphiques en retrait par rapport aux solutions x86 concurrentes à budget équivalent
- Architecture ARM : quelques logiciels professionnels très spécialisés peuvent nécessiter une couche d'émulation
- La remise de 100 € avec le code SNAP100 est valable seulement jusqu'au 30 juin 2026
Prix disponible jusqu'au 30 juin : vérifiez la disponibilité du Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 à 499,99 € chez Boulanger
Ce bon plan des soldes d'été offre une opportunité rare d'accéder à un PC Copilot+ ARM à moins de 500 €, un seuil historiquement bas pour le 15Q8X10. L'offre s'adresse clairement aux étudiants, aux salariés nomades et aux télétravailleurs qui font de l'autonomie une priorité non négociable, et qui acceptent de travailler dans l'écosystème ARM de Windows 11, aujourd'hui parfaitement fluide pour la bureautique et le multimédia courant.
En revanche, si votre flux de travail repose sur des logiciels créatifs lourds, des jeux vidéo récents ou des applications métier très spécifiques à architecture x86, d'autres configurations méritent votre attention à ce budget. L'offre expire le 30 juin : si le profil de cette machine correspond à vos usages, il n'y a guère de raison d'attendre.
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