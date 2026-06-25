Pour le Prime Day, Amazon casse le prix du Dell 16 DC16255, un PC portable 16 pouces sous AMD Ryzen 7 250 avec 16 Go de DDR5 et 1 To de SSD, qui passe de 969 € à 599 €. Une offre à durée limitée sur une configuration polyvalente, idéale pour la productivité et le multitâche, que la rédaction a décortiquée pour vous.
Difficile de passer à côté de cette remise de 38 % sur le Dell 16 DC16255 dans le cadre des offres Prime Day. Lancé à 969 €, ce PC portable 16 pouces se retrouve affiché à 599 € sur Amazon jusqu'à demain soir, avec un stock limité à surveiller de près.
Sous le capot, le Ryzen 7 250 gravé en 4 nm embarque 8 coeurs cadencés jusqu'à 5,1 GHz, épaulé par 16 Go de DDR5 à 5 600 MHz et un SSD NVMe PCIe 4 d'1 To. Une configuration taillée pour le multitâche intensif, la bureautique exigeante et les créatifs qui manipulent photos et vidéos au quotidien. Ce profil correspond notamment aux étudiants, aux télétravailleurs et aux créateurs de contenu amateur cherchant un 16 pouces fiable sans franchir la barre des machines premium.
Pourquoi choisir le Dell 16 DC16255 ?
- Prix historiquement bas : 599 € représente le tarif le plus bas observé sur cette référence, soit une économie de 370 € par rapport au prix de lancement à 969 €.
- Configuration généreuse pour le segment : 16 Go de DDR5 à 5 600 MHz et 1 To de SSD NVMe PCIe 4 constituent un niveau d'équipement rarement atteint à ce prix dans la catégorie 16 pouces grand public.
- Processeur récent et dalle 16:10 confortable : Le Ryzen 7 250 Hawk Point Refresh gravé en 4 nm couplé à un écran IPS 1920x1200 antireflet offre un espace de travail plus généreux que les formats 16:9 classiques.
Un 16 pouces polyvalent entre productivité et usages créatifs légers
Le Dell 16 DC16255 s'appuie sur le processeur AMD Ryzen 7 250 Hawk Point Refresh, une puce de la gamme Zen 4 commercialisée depuis début 2025, gravée en 4 nm avec 8 coeurs physiques et une fréquence turbo atteignant 5,1 GHz. Associée à la puce graphique intégrée AMD Radeon 780M, dotée de 12 unités de calcul cadencées à 2,7 GHz, cette configuration délivre des performances solides pour la bureautique intensive, la navigation web multi-onglets, la visioconférence et les retouches photo légères. Les utilisateurs qui manipulent régulièrement Lightroom, des encodages vidéo 1080p ponctuels ou des outils de présentation animés trouveront ici une machine réactive et confortable.
L'écran IPS 16 pouces en 1920x1200 pixels et format 16:10 est l'un des atouts distinctifs de ce modèle : la hauteur supplémentaire par rapport à un écran 16:9 classique facilite le travail sur des tableurs, la consultation de documents longs ou le multifenêtrage côte à côte. La dalle antireflet affiche 300 cd/m² de luminosité, ce qui reste correct en intérieur. Le clavier rétroéclairé avec pavé numérique et le lecteur d'empreintes intégré complètent un ensemble orienté confort de travail au quotidien. Selon le comparatif des meilleurs PC Dell publié par la rédaction Clubic en 2026, ce positionnement « Dell 16 » correspond aux utilisateurs qui souhaitent un grand écran fiable sans payer le premium des gammes XPS ou Pro.
Face aux alternatives : ce que ce Dell propose et ce qu'il ne remplace pas
À 599 €, le Dell 16 DC16255 se positionne face à des références comme le Lenovo IdeaPad Slim 3 ou l'ASUS VivoBook 16, qui proposent des configurations comparables mais avec généralement moins de RAM ou un SSD plus petit, la configuration 16 Go DDR5 et 1 To restant rare à ce tarif dans le segment 16 pouces. Ce n'est en revanche pas une machine pour le gaming sérieux ni pour la création 3D ou vidéo professionnelle : l'absence de GPU dédié, la batterie de 41 Wh et la webcam 720p rappellent qu'on reste dans la catégorie bureautique grand public, avec les compromis qui l'accompagnent.
✅ Les points forts
- Processeur AMD Ryzen 7 250 gravé en 4 nm, 8 coeurs, jusqu'à 5,1 GHz : très réactif pour la bureautique et le multitâche intensif
- 16 Go de DDR5 à 5 600 MHz : une quantité de RAM à la hauteur des besoins actuels, y compris pour les usages créatifs légers
- SSD NVMe PCIe 4 de 1 To : démarrages rapides et espace généreux pour stocker projets, médias et applications sans compromis
- Écran IPS 16 pouces 1920x1200 au format 16:10 : plus de hauteur d'affichage, idéale pour le multifenêtrage et la lecture de documents
- Clavier rétroéclairé avec pavé numérique et lecteur d'empreintes intégré : confort de saisie et sécurité d'accès assurés
❌ Les limites
- Batterie de 41 Wh : l'autonomie annoncée de 7 heures en usage léger est correcte mais pas exceptionnelle, à prévoir avec le chargeur pour les longues journées hors prise
- GPU intégré AMD Radeon 780M uniquement : suffisant pour les jeux e-sport et les tâches créatives légères, mais pas adapté au gaming AAA ni à la création 3D ou vidéo professionnelle
- RAM non extensible (un seul emplacement, déjà au maximum à 16 Go) : aucune marge d'évolution côté mémoire vive
- Webcam 720p et absence de port Ethernet filaire : deux concessions que l'on remarque en visioconférence exigeante ou en réseau d'entreprise
Offre valable jusqu'à demain soir et stock limité : le Dell 16 DC16255 (Ryzen 7 250, 16 Go DDR5, 1 To SSD) est disponible à 599 € chez Amazon, au lieu de 969 €.
À 599 €, le Dell 16 DC16255 représente une opportunité sérieuse pour qui cherche un grand écran 16 pouces bien équipé sans dépasser le budget d'une machine intermédiaire. La combinaison Ryzen 7 250 et 16 Go de DDR5 avec 1 To de SSD est franchement rare à ce tarif dans le segment, et le format 16:10 de la dalle IPS apporte un confort réel pour le travail quotidien. Ce bon plan s'adresse en priorité aux étudiants, aux télétravailleurs et aux profils créatifs amateurs qui veulent une machine réactive et fiable, livrée avec Windows 11 et assortie d'une biométrie d'accès.
En revanche, si votre usage principal est le gaming, la création vidéo lourde ou les déplacements intensifs avec une seule charge, passez votre chemin : la batterie de 41 Wh et l'absence de GPU dédié constituent des limites réelles pour ces profils. L'offre expire demain soir avec un stock identifié comme limité, ce qui ajoute une contrainte concrète à la décision. Si le produit correspond à vos besoins, c'est le moment de trancher.
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