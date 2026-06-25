Le Dell 16 DC16255 s'appuie sur le processeur AMD Ryzen 7 250 Hawk Point Refresh, une puce de la gamme Zen 4 commercialisée depuis début 2025, gravée en 4 nm avec 8 coeurs physiques et une fréquence turbo atteignant 5,1 GHz. Associée à la puce graphique intégrée AMD Radeon 780M, dotée de 12 unités de calcul cadencées à 2,7 GHz, cette configuration délivre des performances solides pour la bureautique intensive, la navigation web multi-onglets, la visioconférence et les retouches photo légères. Les utilisateurs qui manipulent régulièrement Lightroom, des encodages vidéo 1080p ponctuels ou des outils de présentation animés trouveront ici une machine réactive et confortable.

L'écran IPS 16 pouces en 1920x1200 pixels et format 16:10 est l'un des atouts distinctifs de ce modèle : la hauteur supplémentaire par rapport à un écran 16:9 classique facilite le travail sur des tableurs, la consultation de documents longs ou le multifenêtrage côte à côte. La dalle antireflet affiche 300 cd/m² de luminosité, ce qui reste correct en intérieur. Le clavier rétroéclairé avec pavé numérique et le lecteur d'empreintes intégré complètent un ensemble orienté confort de travail au quotidien. Selon le comparatif des meilleurs PC Dell publié par la rédaction Clubic en 2026, ce positionnement « Dell 16 » correspond aux utilisateurs qui souhaitent un grand écran fiable sans payer le premium des gammes XPS ou Pro.