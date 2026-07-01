Si vous cherchez un PC portable pour devenir votre prochain compagnon de route, que ce soit pour le travail ou juste dans votre vie privée, le Lenovo Yoga Slim 7 est un sérieux candidat. Il est ramassé dans un châssis en aluminium avec une épaisseur de 13,9 mm pour seulement 1,19 kg sur la balance. C’est un laptop robuste et compact, qui en fait un sérieux concurrent à ce que propose Asus et Apple sur le même segment.

Côté technique, l’un de ses gros points forts, c'est l’écran. Une dalle OLED de 14 pouces au format 16/10 qui affiche 1 920 x 1 200 pixels avec une compatibilité HDR et une couverture colorimétrique annoncée à 100 % de DCI-P3. Si vous travaillez sur l’image, c'est le top. Par contre si vous êtes plutôt sur la vidéo, la fréquence de rafraîchissement à 60 Hz, ça peut être gênant. Et ça traduit aussi le fait qu’il ne s’agit pas du tout d’un laptop gaming.