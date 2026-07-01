Le Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10 est un PC portable léger, fin, avec un écran OLED de toute beauté qui va devenir votre nouvel outil de travail contre 849,99 euros sur Amazon au lieu de 1 399,99 euros.
Vous n’êtes pas sans savoir qu’en ce moment, c’est la crise. La crise des composants, de la RAM, du stockage et de la mémoire en général. Il en résulte des hausses de prix faramineuses qui ne s’arrêtent pas, au contraire. Du coup, opter pour une configuration toute faite est beaucoup plus intéressant que de monter son PC. Avec le Lenovo Yoga Slim 7, vous avez une machine portable préassemblée dotée d’une configuration qui, prise composant par composant, coûterait beaucoup plus cher. Là avec 34 % de réduction pour les Soldes sur Amazon, difficile de faire mieux.
Pourquoi choisir le Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10 ?
- Pour sa fluidité avec les 32 Go de RAM, ce qui est très confortable pour le multitâche ou pour faire tourner des logiciels lourds, notamment pour le montage photo, vidéo ou audio.
- Pour son écran OLED de 14 pouces qui affiche du WUXGA avec une colorimétrie soignée, un bon choix si vous priorisez l'image et la qualité avant tout.
- Parce qu’il est fin et léger et qu'il est très facile de l’emmener partout pour travailler, profiter de contenus multimédia ou juste aller sur Internet.
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Un laptop facile à glisser dans un sac
Si vous cherchez un PC portable pour devenir votre prochain compagnon de route, que ce soit pour le travail ou juste dans votre vie privée, le Lenovo Yoga Slim 7 est un sérieux candidat. Il est ramassé dans un châssis en aluminium avec une épaisseur de 13,9 mm pour seulement 1,19 kg sur la balance. C’est un laptop robuste et compact, qui en fait un sérieux concurrent à ce que propose Asus et Apple sur le même segment.
Côté technique, l’un de ses gros points forts, c'est l’écran. Une dalle OLED de 14 pouces au format 16/10 qui affiche 1 920 x 1 200 pixels avec une compatibilité HDR et une couverture colorimétrique annoncée à 100 % de DCI-P3. Si vous travaillez sur l’image, c'est le top. Par contre si vous êtes plutôt sur la vidéo, la fréquence de rafraîchissement à 60 Hz, ça peut être gênant. Et ça traduit aussi le fait qu’il ne s’agit pas du tout d’un laptop gaming.
Des performances attendues au tournant
Au cœur de l’expérience, un processeur AMD Ryzen AI 7 350, épaulé par 32 Go de RAM LPDDR5X et un SSD de 1 To. Un trio solide pour encaisser des charges de travail soutenues, ce qui permet d’ouvrir plusieurs onglets sans broncher et plusieurs applications. La partie graphique est assurée par une puce Radeon 860M intégrée, qui ne remplace pas un GPU dédié, mais qui fait l’affaire pour les travaux et tâches du quotidien.
La connectivité est assurée par du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4, avec deux ports USB-C, un port USB-A, un HDMI et une alimentation. Vous avez aussi une webcam Full HD avec un capteur IR pour la reconnaissance faciale, et le clavier AZERTY rétroéclairé, ce qui est pratique pour travailler le soir. Enfin, l’autonomie est assurée par une batterie de 70 Wh, donc on peut supposer une bonne journée d’utilisation, ce qui est en accord avec la proposition globale de la machine.
✅ Les points forts
- La configuration globale pour des performances solides
- Le SSD de 1 To, généreux pour éviter de saturer le stockage
- Son écran OLED qui offre de beaux contrastes
- La connectivité moderne et rapide
❌ Les limites
- Le taux de rafraîchissement limité à 60 Hz
- Pas de GPU, seulement une puce graphique
- Le format de 14 pouces peut être limité pour un usage externe
Le Lenovo Yoga Slim 7 est clairement un PC de travail qui met l’accent sur l’écran et la qualité de l'image qu'il peut afficher. Aussi, il s’annonce comme étant fluide et réactif, donc au top pour travailler et lancer plusieurs tâches simultanément, ouvrir plusieurs onglets. Sa taille de 14 pouces peut être critiquable, mais la connectique permet de relier facilement un écran secondaire pour transformer le laptop en véritable station polyvalente. Il aurait été difficile de le recommander à son prix fort, mais avec la réduction de 500 euros pour les Soldes, il gagne plusieurs points.
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