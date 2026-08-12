Sous son habillage bleu profond, l'ASUS Vivobook 16 S1607QA mise sur la sobriété plutôt que sur la performance brute. Le châssis de 16 pouces embarque un processeur Snapdragon X 8 coeurs épaulé par 8 Go de mémoire vive LPDDR5x et un SSD de 256 Go, une configuration pensée pour la bureautique, la navigation et le télétravail léger. Cette offre repérée chez Boulanger fait passer l'appareil sous la barre des 500 euros, sac de transport et souris fournis dès le déballage.

Étudiants en quête d'un premier ordinateur portable, salariés en télétravail occasionnel ou simple utilisateur cherchant un poste fiable pour naviguer et rédiger des documents : ce Vivobook 16 vise un public large, à condition d'accepter ses compromis sur la mémoire vive et le stockage.