La rentrée approche et le budget informatique reste un sujet sensible pour de nombreux foyers. Boulanger fait chuter l'ASUS Vivobook 16 S1607QA de 200 euros, ramenant ce portable Snapdragon X à 499,99 euros, sac de transport et souris inclus.
Sous son habillage bleu profond, l'ASUS Vivobook 16 S1607QA mise sur la sobriété plutôt que sur la performance brute. Le châssis de 16 pouces embarque un processeur Snapdragon X 8 coeurs épaulé par 8 Go de mémoire vive LPDDR5x et un SSD de 256 Go, une configuration pensée pour la bureautique, la navigation et le télétravail léger. Cette offre repérée chez Boulanger fait passer l'appareil sous la barre des 500 euros, sac de transport et souris fournis dès le déballage.
Étudiants en quête d'un premier ordinateur portable, salariés en télétravail occasionnel ou simple utilisateur cherchant un poste fiable pour naviguer et rédiger des documents : ce Vivobook 16 vise un public large, à condition d'accepter ses compromis sur la mémoire vive et le stockage.
Pourquoi choisir l'ASUS Vivobook 16 S1607QA ?
- Un tarif qui chute sous les 500 euros : 200 euros d'économie par rapport au prix de référence affiché par Boulanger.
- Des accessoires inclus : un sac de transport et une souris sont livrés avec l'ordinateur, un vrai plus pour un usage nomade dès le déballage.
- Une autonomie annoncée généreuse : jusqu'à 22 heures selon ASUS, de quoi tenir une journée de cours ou de travail sans recharge.
Un PC pensé pour la bureautique et les études, pas pour la polyvalence
Le Snapdragon X qui anime ce Vivobook 16 est une puce ARM à 8 coeurs cadencée à 3 GHz, capable de monter jusqu'à 5,4 GHz en turbo selon la fiche technique du constructeur. Elle assure une fluidité correcte pour la navigation, la bureautique et le streaming, mais reste en retrait face aux puces Snapdragon X Elite plus véloces que la rédaction Clubic avait pu tester sur des Vivobook S15 haut de gamme, où elle saluait un bon compromis entre autonomie et réactivité pour ce type d'architecture ARM. Avec seulement 8 Go de RAM et 256 Go de SSD, mieux vaut prévoir un usage raisonnable de l'espace de stockage et éviter le multitâche trop intensif. L'écran WUXGA de 16 pouces, avec sa dalle mate anti-reflets, reste toutefois un argument solide pour de longues sessions de lecture ou de rédaction.
Face à la concurrence, un positionnement clairement tarifaire
Sur ce segment de prix, la concurrence x86 propose des configurations parfois plus polyvalentes mais rarement aussi silencieuses ni endurantes que cette architecture ARM. Ce Vivobook 16 ne cherche pas à rivaliser avec les machines premium : il vise avant tout un rapport prix/autonomie difficile à égaler sous les 500 euros.
✅ Les points forts
- Tarif attractif sous les 500 euros, sac de transport et souris inclus
- Autonomie annoncée jusqu'à 22 heures, idéale pour une journée sans prise
- Écran 16 pouces WUXGA avec dalle mate anti-reflets, confortable pour lire et rédiger
- Format léger de 1,88 kg, facile à transporter au quotidien
- Clavier rétroéclairé avec pavé numérique intégré, pratique pour la saisie de données
❌ Les limites
- Seulement 8 Go de RAM, non extensible, qui peut limiter le multitâche
- Stockage de 256 Go, à surveiller si vous stockez beaucoup de fichiers lourds
- Chargeur secteur non fourni, à prévoir en supplément
- Puce Snapdragon X d'entrée de gamme, en retrait face aux versions Elite plus véloces
Ce Vivobook 16 S1607QA ne cherche pas à impressionner par la puissance, mais il coche les cases essentielles pour un usage bureautique au quotidien : autonomie confortable, écran agréable pour la lecture et poids contenu, le tout accompagné d'un sac de transport et d'une souris dès l'achat. À 499,99 euros, l'équation tarifaire devient particulièrement intéressante pour un étudiant ou un utilisateur occasionnel qui n'a pas besoin de puissance brute.
Les profils plus exigeants, qui multiplient les onglets, les logiciels lourds ou les fichiers volumineux, devront regarder ailleurs, la mémoire vive limitée à 8 Go pouvant vite montrer ses limites. Pour tous les autres, cette offre chez Boulanger mérite clairement le coup d'oeil avant la rentrée.
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