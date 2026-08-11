Le Chromebook Lenovo IdeaPad Slim 3 14M8911 s'adresse à celles et ceux qui cherchent un ordinateur portable simple, léger et rapide à prendre en main pour naviguer, rédiger des documents ou suivre des cours en ligne. Sous ChromeOS, il mise sur la sobriété plutôt que sur la puissance brute, ce qui convient parfaitement à un usage bureautique et multimédia sans prétention. Boulanger propose actuellement ce Chromebook Lenovo à 249,99 € au lieu de 399,99 €, soit une remise de 38 % qui le positionne parmi les options d'entrée de gamme les plus accessibles du moment.

Un choix pertinent pour un premier PC, une machine d'appoint pour un enfant ou un adolescent, ou un second poste dédié au télétravail léger.