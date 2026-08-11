À quelques semaines de la rentrée, trouver une machine fiable pour la bureautique et la prise de notes sans casser la tirelire devient une priorité pour beaucoup de foyers. Boulanger fait chuter le Chromebook Lenovo IdeaPad Slim 3 à 249,99 €, l'occasion de revenir sur ce que vaut vraiment cette machine légère au quotidien.
Le Chromebook Lenovo IdeaPad Slim 3 14M8911 s'adresse à celles et ceux qui cherchent un ordinateur portable simple, léger et rapide à prendre en main pour naviguer, rédiger des documents ou suivre des cours en ligne. Sous ChromeOS, il mise sur la sobriété plutôt que sur la puissance brute, ce qui convient parfaitement à un usage bureautique et multimédia sans prétention. Boulanger propose actuellement ce Chromebook Lenovo à 249,99 € au lieu de 399,99 €, soit une remise de 38 % qui le positionne parmi les options d'entrée de gamme les plus accessibles du moment.
Un choix pertinent pour un premier PC, une machine d'appoint pour un enfant ou un adolescent, ou un second poste dédié au télétravail léger.
Voici le Chromebook Lenovo IdeaPad Slim 3 14M8911 à 249,99 € au lieu de 399,99 € chez Boulanger !
Pourquoi choisir le Chromebook Lenovo IdeaPad Slim 3 14M8911 ?
- Un prix contenu : à 249,99 €, ce Chromebook reste sous la barre symbolique des 250 € tout en conservant une garantie constructeur de 2 ans.
- Un processeur récent : le MediaTek Kompanio 540 à 8 coeurs améliore la réactivité par rapport aux générations précédentes de la gamme IdeaPad Slim 3, notamment le Kompanio 520.
- Une autonomie pensée pour la mobilité : jusqu'à 10 heures d'utilisation annoncées par le constructeur, avec une charge rapide qui restitue 50 % de batterie en 30 minutes.
Un Chromebook pensé pour la bureautique légère et la mobilité
Avec son écran IPS de 14 pouces en définition 1920 x 1200 pixels, ce Lenovo affiche une image nette et confortable pour la navigation, la rédaction de documents ou le suivi de cours en visioconférence. Le processeur MediaTek Kompanio 540, épaulé par 4 Go de mémoire LPDDR5x, encaisse sans peine le multitâche léger propre à ChromeOS, un système d'exploitation que Clubic recommande justement pour sa fluidité et sa sécurité au quotidien dans son comparatif dédié aux meilleurs chromebooks du moment. Le stockage de 128 Go en eMMC suffit à l'usage cloud de ChromeOS, où la majorité des applications et fichiers transitent par Google Drive plutôt que par la mémoire interne. Poids plume à 1,36 kg, il se glisse facilement dans un sac pour suivre son propriétaire entre le domicile, les salles de cours ou le bureau, et sa connectivité Wifi 6E garantit des débits stables même sur des réseaux chargés.
Face à la concurrence, une machine qui assume ses choix
Ce Chromebook ne remplacera pas un PC Windows pour des logiciels métiers spécifiques ou des usages créatifs gourmands en ressources, et son clavier AZERTY reste dépourvu de rétroéclairage. En contrepartie, il offre une prise en main immédiate, un démarrage quasi instantané et une sécurité intégrée qui séduisent les usages bureautiques du quotidien.
✅ Les points forts
- Un tarif qui descend sous les 250 € pour une machine encore couverte par 2 ans de garantie
- Un processeur MediaTek Kompanio 540 plus véloce que les générations précédentes de la gamme
- Une autonomie annoncée jusqu'à 10 heures, complétée par une charge rapide efficace
- Un poids contenu de 1,36 kg, pratique pour les déplacements quotidiens
- Une connectivité complète avec Wifi 6E et Bluetooth 5.3
❌ Les limites
- Seulement 4 Go de RAM, un strict minimum pour du multitâche un peu soutenu
- Le chargeur secteur n'est pas fourni avec l'ordinateur
- Le clavier AZERTY ne dispose pas de rétroéclairage
- Un stockage de 128 Go qui invite à s'appuyer sur le cloud pour les gros volumes de données
Le Chromebook Lenovo IdeaPad Slim 3 14M8911 est disponible à 249,99 € chez Boulanger, sous réserve des stocks disponibles.
Ce Chromebook Lenovo IdeaPad Slim 3 s'adresse avant tout à celles et ceux qui cherchent une machine simple, légère et abordable pour de la bureautique, de la navigation et du streaming léger, sans attente particulière en matière de puissance ou de stockage local. À 249,99 €, l'offre de Boulanger permet de s'équiper à moindre coût avant la rentrée ou de disposer d'un second poste fiable à la maison, avec la tranquillité d'une garantie de 2 ans.
Les utilisateurs en quête de puissance, de gros stockage local ou d'une compatibilité complète avec des logiciels Windows spécifiques devront en revanche se tourner vers une configuration plus musclée. Pour tous les autres, ce Chromebook coche les cases essentielles à un tarif qui reste, pour l'instant, l'un des arguments les plus solides de cette machine.
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