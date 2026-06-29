Au-delà de la seule augmentation des prix, la crise de la DRAM est liée à la réorientation de la production vers des clients plus intéressants, les centres de données et les promoteurs de l’intelligence artificielle.

Micron a d’ailleurs été l’un des premiers à acter clairement ce changement de paradigme avec la fermeture de sa filiale RAM/SSD dédiée au grand public, la société Crucial qui tiré le rideau en décembre dernier. Clairement, Micron ne s’attend pas à revenir de sitôt sur le marché du détail.

TechPowerUp ne rapporte pas ici les propos de n’importe qui c'est Sanjay Mehrotra, le P.-D. G. de Micron qui a précisé ses estimations en échangeant avec les investisseurs à la suite de la publication des résultats financiers du troisième trimestre de Micron : « Nos clients sont conscients que les pénuries d’approvisionnement en mémoire et en stockage mettront du temps à se résorber ».