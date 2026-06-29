Principaux concernés par la crise de la DRAM, les fabricants de puces s’expriment rarement. Micron vient de le faire et ce n’est pas réjouissant.
Sur le front de la DRAM, le pessimisme l’emporte généralement et les propos de l’un des trois plus importants fabricants au monde ne permettent pas de voir de sortie de crise avant encore deux ans. Deux longues années…
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Des industriels plus pessimistes les uns que les autres
Depuis maintenant dix mois que le monde informatique s’est enfoncé dans la crise d’abord de la DRAM puis très rapidement de la NAND, nous ne voyons aucun signe d'’amélioration.
Pas plus tard qu’hier, c’est la marque Lenovo qui y est allée de ses prédictions en affirmant que les prix ne devraient « jamais » retrouver les niveaux de 2025, avec un petit côté théâtral qui ne devait pas masquer le pessimisme dont fait preuve la société sino-américaine. Pour Lenovo, il faudrait se préparer à une « nouvelle normalité » qui surviendrait à partir de 2030, avec des prix nettement supérieurs à ceux de 2025.
En commentaires, vous étiez alors nombreux à faire remarquer que Lenovo n’est pas fabricant de DRAM et qu’il ferait mieux de s’occuper de ses produits. La formule n’était peut-être pas des plus élégantes, mais il faut reconnaître que le groupe n'est pas ce que l’on peut appeler une source de première main. Il en va autrement avec les propos relayés aujourd’hui par nos confrères de TechPowerUp. Là, nous parlons de Micron.
Si vous ne connaissez pas bien le marché de la DRAM, sachez que le groupe américain Micron fait partie des trois majors de la DRAM aux côtés des Sud-coréens Samsung et SK Hynix. De fait, il pèse un poids non négligeable dans la production mondiale de DRAM.
Micron entrevoit la stabilisation pour 2028
Au-delà de la seule augmentation des prix, la crise de la DRAM est liée à la réorientation de la production vers des clients plus intéressants, les centres de données et les promoteurs de l’intelligence artificielle.
Micron a d’ailleurs été l’un des premiers à acter clairement ce changement de paradigme avec la fermeture de sa filiale RAM/SSD dédiée au grand public, la société Crucial qui tiré le rideau en décembre dernier. Clairement, Micron ne s’attend pas à revenir de sitôt sur le marché du détail.
TechPowerUp ne rapporte pas ici les propos de n’importe qui c'est Sanjay Mehrotra, le P.-D. G. de Micron qui a précisé ses estimations en échangeant avec les investisseurs à la suite de la publication des résultats financiers du troisième trimestre de Micron : « Nos clients sont conscients que les pénuries d’approvisionnement en mémoire et en stockage mettront du temps à se résorber ».
« Du temps », la formule ferait presque sourire tant Sanjay Mehrotra se montre sombre : « Même si nous anticipons une amélioration progressive de l’offre industrielle en 2028, nous ne sommes pas en mesure, pour l’instant, de prévoir quand l'offre de mémoire pourra rattraper la demande croissante ». En d’autres termes, même en 2028, il devrait encore subsister un déséquilibre entre une demande très élevée et une offre en DRAM insuffisante.
Au même titre que SK Hynix et son colossal investissement de 13 milliards de dollars, Micron ne reste pas sans rien faire face à cette énorme demande en DRAM. Une nouvelle méga-usine est en construction à New York dont la fin de chantier est prévue pour début 2029. Micron a également fait l’acquisition pour 1,8 milliard de dollars d’une usine de PSMC afin d’augmenter sa production de DRAM dès la fin de l’année prochaine.
On peut donc croiser les doigts pour que l’inflation s’arrête enfin entre fin 2027 et fin 2028. Quant à prévoir une réelle et durable baisse des prix, c'est une autre histoire : on retombe ici sur Lenovo et sa « nouvelle normalité ».