Il y a quelques semaines, à l’occasion du Computex 2026, nous avions pu mesurer à quel point les fabricants étaient, dans l’ensemble, plutôt prudents. L’immense majorité d’entre eux tablaient alors sur une amélioration en 2028.

En échangeant avec certains responsables du constructeur de NAS Synology, Colin avait obtenu un son de cloche sensiblement différent. Chad Chiang, responsable de la marque, disait : « Je n’y crois pas, à 2028 ». Pour lui, le retour « à la normale » se ferait plus tôt et il misait alors davantage sur le deuxième trimestre de l’année prochaine. Oui, dans moins d’un an.

Aujourd'’hui, nous allons sévèrement tempérer cet « optimisme » ou, plutôt, c’est Lenovo qui le tempère. À l'occasion d’une présentation organisée lors de l’ISC High Performance qui s’est tenu du 22 au 26 juin dernier à Hambourg, le fabricant sino-américain s'est montré bien plus pessimiste que Synology : selon lui, les prix ne devraient « jamais » retrouver les niveaux de 2025.

Lenovo explique que cela concerne aussi bien les tarifs de la DRAM que ceux de la NAND et indique qu’ils ne devraient pas baisser « avant longtemps », même après une « augmentation significative des capacités » de production.