En quête de bonnes nouvelles autour des prix de la RAM ? N’écoutez surtout pas le fabricant Lenovo qui ne voit aucune réelle sortie de crise.
C’est la question que tout le monde se pose depuis maintenant plusieurs mois : quand les prix de la DRAM vont-ils enfin revenir à des niveaux « acceptables » ? Les tarifs du début de l’année 2026 sont-ils définitivement perdus ?
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« Jamais » de retour aux prix de 2025
Il y a quelques semaines, à l’occasion du Computex 2026, nous avions pu mesurer à quel point les fabricants étaient, dans l’ensemble, plutôt prudents. L’immense majorité d’entre eux tablaient alors sur une amélioration en 2028.
En échangeant avec certains responsables du constructeur de NAS Synology, Colin avait obtenu un son de cloche sensiblement différent. Chad Chiang, responsable de la marque, disait : « Je n’y crois pas, à 2028 ». Pour lui, le retour « à la normale » se ferait plus tôt et il misait alors davantage sur le deuxième trimestre de l’année prochaine. Oui, dans moins d’un an.
Aujourd'’hui, nous allons sévèrement tempérer cet « optimisme » ou, plutôt, c’est Lenovo qui le tempère. À l'occasion d’une présentation organisée lors de l’ISC High Performance qui s’est tenu du 22 au 26 juin dernier à Hambourg, le fabricant sino-américain s'est montré bien plus pessimiste que Synology : selon lui, les prix ne devraient « jamais » retrouver les niveaux de 2025.
Lenovo explique que cela concerne aussi bien les tarifs de la DRAM que ceux de la NAND et indique qu’ils ne devraient pas baisser « avant longtemps », même après une « augmentation significative des capacités » de production.
Une demande soutenue au-delà de 2030
Forcément, de telles prédictions ne sont pas de nature à nous rassurer alors que les prix des barrettes de DDR5 – dans une moindre mesure, de DDR4 – et des SSD sont au plus haut depuis septembre 2025.
Comme l’explique ComputerBase, Lenovo a pris un côté théâtral en prononçant ce « jamais ». Le fabricant n’a pas de boule de cristal et ne saurait parler pour un futur très lointain. En revanche, pour ce qui est des cinq prochaines années, la société est pessimiste. Pour Lenovo, une « nouvelle normalité » surviendrait à partir de 2030, avec des prix nettement supérieurs à ceux de 2025.
Une estimation pessimiste ? Possible, mais Lenovo prend soin de souligner que sa projection tient compte du déploiement à grande échelle de nouvelles capacités de production dès 2028.
Ainsi, rappelons que SK Hynix, l’un des membres des majors de la DRAM avec Samsung et Micron, a déjà annoncé son intention de tripler ses capacités de production d’ici 2034. Si la société sud-coréenne procède ainsi, ce n’est pas pour nous faire plaisir, mais bien parce qu’elle estime que la demande en DRAM restera soutenue avec des prix au moins stables par rapport à aujourd’hui.
Des appareils moins bien équipés
Côté « coupable », rien de bien nouveau, c’est encore et toujours l’ogre intelligence artificielle qui est pointé du doigt avec une demande en DRAM qui ne devrait pas fléchir avant plusieurs années.
Dans ce contexte, il est bien plus intéressant pour les industriels de vendre leur production à des promoteurs de l’IA que de la réserver au marché du détail : ces promoteurs payent bien davantage, pour des quantités plus importantes et sans qu’il soit nécessaire de s’embêter avec de multiples clients. Micron en avait d’ailleurs pris bonne note en fermant sa division détail, Crucial.
Lenovo estime qu'il va falloir s’habituer à une nouvelle situation avec des appareils souvent moins bien équipés pour des tarifs élevés. Ainsi, du côté des smartphones, la marque évoque le retour de produits équipés de « seulement » 4 Go de mémoire vive. Même chose pour les PC où les 32 Go deviennent une denrée rarissime. Bien sûr, la capacité de stockage va dans le même sens.
Reste à voir si les projections de Lenovo sur la gourmandise de l’intelligence artificielle vont se concrétiser. Pour rester optimiste, on peut aussi espérer la montée en puissance d’autres acteurs sur les marchés si lucratifs de la DRAM, de la NAND. La montée en puissance des fabricants chinois est une réalité, mais leur production sortira-t-elle durablement de Chine ?