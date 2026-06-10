Comme tout le secteur, Synology subit l’envolée des prix de la mémoire, mais Chad Chiang a mis un chiffre dessus : « Les 8 Go de mémoire dans notre DS1525+ nous coûtent plus de 300 dollars à l’achat. Pour une seule barrette. C’est complètement dingue. » La marque a déjà ajusté le tarif de certains produits au printemps, et achète pourtant en direct auprès des trois grands fabricants. Sur la sortie de crise, le patron prend le contre-pied du salon : là où plusieurs acteurs nous parlaient de 2028, lui table sur un retour à la normale dès le premier trimestre 2027, au plus tard le deuxième. « Je n’y crois pas, à 2028. » Le SSD, en revanche, resterait cher au moins jusqu’à la fin de l’an prochain. Voilà le genre de prédiction qui engage celui qui la formule.