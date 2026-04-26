"Depuis Trump, nos inscriptions ont bondi de 80%" - Interview mailbox

mailbox existe depuis 2014, lancé juste après les révélations Snowden. Avec le recul, avez-vous l'impression que le marché a fini par rattraper ce que vous construisiez dès le départ ?

Peer Heinlein : En réalité, nous avons démarré en 1989 avec notre premier FAI, « JPBerlin.de », lequel était déjà engagé en faveur de communications sécurisées et chiffrées. C'est toutefois les révélations d'Edward Snowden sur la surveillance de la NSA, en 2013, qui nous ont poussés à refondre nos infrastructures et à créer mailbox, un fournisseur d'e-mail et de communications à l'échelle internationale, axé sur la sécurité, la fiabilité et l'absence de publicité.

Beaucoup de choses ont changé depuis tant sur le plan de la politique numérique que de la géopolitique. Et c'est vrai aussi au sein de l'entreprise mailbox avec les dérives de la collecte de données par les grandes entreprises américaines, les avancées de l'IA, le Cloud Act américain, les bouleversements géopolitiques de ces dernières années, pour n'en citer que quelques-uns. Tout cela se fait clairement sentir partout dans le monde, et particulièrement en Europe.

À mesure que la prise de conscience des conséquences de ces évolutions s'est développée, le besoin de souveraineté numérique (à l'échelle des États, des entreprises et des particuliers) s'est lui aussi intensifié. Cela se traduit concrètement dans la demande de solutions souveraines et open source, qui s'est considérablement renforcée.

Durant cette période, mailbox s'est imposée comme une alternative sécurisée, souveraine et conforme au RGPD face à Google Workspace et Microsoft 365. En janvier 2025, nous avons lancé EVAC by Mailbox : une plateforme de communication secondaire conçue pour permettre aux entreprises et aux administrations publiques de maintenir leur activité en cas de défaillance de leur système principal. Face à la recrudescence des cyberattaques et à d'autres facteurs de risque, nous proposons aux organisations une solution de continuité d'activité fiable et sécurisée pour les situations d'urgence.

Nous faisons partie du Heinlein Group, qui défend depuis 30 ans la souveraineté numérique, la protection des données et l'open source. Nous nous considérons comme des pionniers, et nous nous réjouissons des nombreuses alternatives souveraines qui ont émergé depuis, qu'il s'agisse d'applications de messagerie, de services de paiement ou de réseaux sociaux. Cette diversité nous rend optimistes. Il appartient désormais au secteur public et aux entreprises d'en tirer parti pour se libérer de leur dépendance aux services numériques américains.

Pouvez-vous nous donner une idée de la taille de votre base d'utilisateurs ? Avez-vous observé une croissance significative depuis la vague de prise de conscience sur la vie privée qui a suivi les révélations Snowden en 2013, ou plus récemment avec la méfiance croissante envers les Big Tech américaines ?

P.H : Nous promouvons activement depuis des décennies une communication sécurisée, indépendante et librement accessible sur internet. Aujourd'hui, nous proposons une plateforme intégrée qui couvre tous les aspects de la communication numérique : pour les entreprises de tous secteurs, les établissements scolaires et les institutions publiques, les particuliers et les familles entières. Nous restons fidèles à nos principes. Cette constance et cet esprit d'innovation nous ont permis de faire croître régulièrement notre nombre d'utilisateurs au fil des années.

Le début du second mandat de Donald Trump a notamment servi d'électrochoc pour beaucoup. Depuis lors, de plus en plus d'organisations et de particuliers cherchent spécifiquement des solutions qui leur permettent d'acquérir leur indépendance et de disposer d'une véritable autodétermination numérique. Dans l'année qui a suivi l'investiture de Trump, nous avons observé 80 % d'inscriptions supplémentaires sur mailbox par rapport à la même période l'année précédente. OpenTalk, la solution de visioconférence du Heinlein Group, a même enregistré une hausse d'environ 114 %. Par ailleurs, nous nous réjouissons de l'intérêt croissant que suscite notre solution de continuité d'activité EVAC.