Microsoft intègre Copilot en profondeur dans Microsoft 365, nativement dans Word, Excel et PowerPoint. Comment LibreOffice reste-t-il pertinent face à cette offensive IA, sans les milliards de Redmond pour tenir la comparaison.

I.V : Microsoft fournit des services intégrés aux utilisateurs tout en exploitant les informations qu'ils partagent sans le savoir lors de leurs interactions. Nous estimons que cette approche de l'intelligence artificielle est très éloignée de la nôtre.

Pour l'instant, l'écosystème LibreOffice propose certaines extensions qui permettent d'intégrer des LLM tout en laissant à l'utilisateur le contrôle sur les contenus. Il n'y a pas d'intégration profonde et c'est un choix délibéré. L'IA doit mûrir pour devenir un outil véritablement au service des utilisateurs et non un moyen supplémentaire d'approfondir leur profilage en collectant des informations issues de leurs interactions.

Donc votre position est de maintenir l'IA hors du cœur du produit et de laisser cela à des extensions optionnelles comme LocalWriter ou le module Stable Diffusion. Mais n'est-ce pas une façon de se retirer volontairement de la course ?

I.V : LibreOffice ne court pas après tous les utilisateurs, mais uniquement ceux qui recherchent une suite bureautique capable de garantir le contrôle de leurs documents, la confidentialité de leurs données et la sécurité de leurs informations, c'est-à-dire la véritable souveraineté numérique individuelle.

LibreOffice ne se lance pas dans une course aux parts de marché, car celle-ci se fait au détriment des utilisateurs. Notre objectif est d'éduquer ces derniers à travers l'utilisation de technologies ouvertes et de standards ouverts, et de les orienter vers un avenir numérique meilleur que le présent.

Le 16 février, TDF a publiquement qualifié OnlyOffice d'« open source de façade » après son accord avec Microsoft. Pourquoi adopter une posture aussi agressive ? Considérez-vous OnlyOffice comme un concurrent ?

I.V : OnlyOffice est sans aucun doute un concurrent, et il représente une menace particulièrement sérieuse pour des entreprises comme Collabora qui développent des solutions bureautiques pour le cloud basées sur le moteur de LibreOffice. Malheureusement, à l'instar d'autres solutions, sa licence a été modifiée pour devenir propriétaire, d'où notre définition.

De plus, OnlyOffice, tout comme les autres suites open source de façade, utilise par défaut le format propriétaire de Microsoft, ce qui maintient tout le verrouillage. Nous continuerons à les combattre car, avec ce choix, ils vont non seulement à l'encontre du monde open source, mais aussi contre leurs propres utilisateurs.