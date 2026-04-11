La France et l'open source : qui sont les moutons noirs et pourquoi ça traîne encore ?

LaSuite numérique, c'est le nom donné au "poste de travail" collaboratif que la DINUM propose aux agents publics. On y trouve un chat, de la visioconférence, de l'édition de documents et des outils de partage de fichiers. L'ensemble se base sur des logiciels libres, hébergés sur des infrastructures publiques. Début 2026, LaSuite est accessible dans 15 ministères. La DINUM évoque 1,6 million d'agents potentiels et environ 600 000 utilisateurs actifs par mois. Autrement dit, une partie significative de la fonction publique y a accès, mais tout le monde ne l'utilise pas encore au quotidien. La migration est lente, mais bien effective. En début de mois, 80 000 agents de l'Assurance Maladie ont basculé sur LaSuite.

Tchap fait partie de cet ensemble. C'est la messagerie instantanée "maison" de l'État, bâtie sur le protocole Matrix. Elle permet des échanges chiffrés, avec des serveurs gérés par les services de l'État. En février 2026, les statistiques publiques indiquent environ 400 000 utilisateurs actifs et plus de 11 millions de messages mensuels. Depuis la rentrée 2025, Tchap est officiellement obligatoire pour les ministres. Son adoption a donc largement progressé dans les cabinets et les administrations centrales. L'outil s'enrichit, mais il n'offre pas encore toutes les fonctions d'un Microsoft Teams. Les appels audio et vidéo en groupe, par exemple, ne sont prévus que plus tard dans la feuille de route.

En parallèle, d'autres briques moins visibles avancent. Onyxia, développée par l'INSEE, est une plateforme de data science open source. Elle fournit des environnements Jupyter, RStudio ou VS Code dans un cloud interne, avec de l'orchestration Kubernetes. Bercy l'a déployée sous le nom Nubonyxia pour ses propres besoins d'analyse de données. Côté mesure d'audience, de nombreux sites de l'État ont abandonné Google Analytics pour Matomo, un logiciel libre que l'on peut héberger soi-même. En respect du RGPD, cela permet de collecter des statistiques sans envoyer les données vers des services américains.

En février 2026, le gouvernement a envoyé un signal fort. Une circulaire portée par le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Hervé Berville, invite explicitement les administrations à "privilégier" les logiciels libres et les offres européennes dans la commande publique numérique. La même communication mentionne une étude sur un poste de travail complet sous Linux pour l'administration. La DINUM annonce aussi une accélération vers des offres cloud qualifiées "souveraines" au niveau européen. Sur le papier, la direction est claire. Et en fait, elle l'est depuis un certain temps. Ce n'est pas la première ciruclaire du genre.