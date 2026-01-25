"Si nous voulons des logiciels libres, nous devons les payer" - Interview CryptPad

Quelle est votre position sur l'intégration de l'IA générative dans CryptPad, et comment réconcilieriez-vous cette technologie avec votre engagement en faveur du chiffrement de bout en bout ?

L.D : La plupart des implémentations d'IA dans les suites bureautiques s'appuient sur des opérations qui se produisent sur le serveur, ce qui semble donc difficile à réconcilier avec notre promesse fondamentale du chiffrement de bout en bout. Nous sommes une petite équipe (9 personnes) et il y a déjà beaucoup de travail pour améliorer, maintenir et exploiter le produit. Pour le moment, l'IA n'est pas notre priorité. Cela ne semble pas non plus être une priorité pour nos utilisateurs, car aucun d'entre eux n'a demandé ces fonctionnalités.

Il y a eu un petit intérêt de la part des développeurs pour explorer des modèles locaux uniquement qui pourraient fonctionner dans les contraintes de CryptPad, c'est-à-dire être téléchargés sur l'appareil de l'utilisateur dans le cadre du client. Bien que nous ne nous impliquerons pas nous-mêmes dans ce travail, nous ne sommes pas contre et pourrions imaginer un avenir où cette option existe en tant que plugin, par exemple.

Comme l'IA comporte aussi des défis, nous aimerions la voir utilisée pour les fonctionnalités les plus utiles, comme les traductions ou la synthèse, et non pour générer de longs documents inintéressants ! Nous aimerions éviter les fonctionnalités qui surveillent constamment ce que les gens tapent, consommant de l'énergie, pendant que les gens ignorent les résultats.

Vous avez présenté l'API CryptPad au Paris JUG en septembre 2025, permettant l'intégration avec Nextcloud, Parsec et d'autres applications. Quels sont vos objectifs pour transformer CryptPad en plateforme d'édition collaborative au sein de l'écosystème open source ?

L.D : Nous construisons CryptPad en tant que plateforme, pas en tant que produit fermé. L'API permet aux autres outils open source d'intégrer directement la collaboration chiffrée. En développant cette première API, nous laissons aux autres applications la possibilité d'adopter l'éditeur de CryptPad. Cela permettrait à une application qui stocke ou aimerait stocker un document chiffré d'utiliser notre service pour l'éditer de manière collaborative. Bien que déchiffrer/chiffrer un fichier soit assez simple, construire des éditeurs temps réel qui gardent les données chiffrées est une tâche difficile. Nous espérons que cela pourra démocratiser le chiffrement de bout en bout des documents et ouvrir de nouveaux usages de CryptPad.

Face aux géants comme Microsoft et Google, qui dominent le marché des suites bureautiques collaboratives, mais aussi face à des alternatives comme ONLYOFFICE ou Nextcloud, quel est votre principal facteur de différenciation ? Le chiffrement de bout en bout suffit-il à convaincre le marché ?

L.D : Les alternatives à Microsoft et Google nécessitent des suites complètes d'outils, surtout en entreprise. Nous le savons chez XWiki SAS, car nous proposons aussi un excellent outil Wiki et nous faisons partie des projets openDesk et Suites Collaboratives France 2030 financé par BPI France. Actuellement, les entreprises ne vont pas tout basculer vers le chiffrement de bout en bout, mais nous espérons qu'elles le feront pour les données sensibles. Nous comptons plutôt sur des collaborations utilisant nos API pour ces utilisateurs.

Côté grand public, les utilisateurs cherchent aussi des moyens de quitter les BigTechs. Sur ce marché, la plupart des outils sont gratuits avec du suivi publicitaire. Pour nous, CryptPad est davantage positionné sur ce marché. Les gens peuvent utiliser CryptPad avec ses excellentes fonctionnalités d'édition, sans publicités, sans suivi, sans assistants IA qui s'entraînent sur vos documents. Nous incluons un certain niveau d'utilisation gratuite jusqu'à 1 Go de données pour pouvoir concurrencer des plateformes concurrentes comme celle de Google. Notre principale différenciation est le chiffrement de bout en bout avec le modèle de confiance, la vie privée par conception, la gouvernance européenne, et un modèle commercial qui ne dépend pas de l'exploitation des données. Les BigTechs ne font pas tout ça parce qu'en fin de compte, ils veulent tout savoir sur vous.

Pour nous financer, nous avons des donations et des abonnements payants. Ces derniers financent le projet et ajoutent des choses pratiques comme le stockage, le support, les SLA et certaines options de déploiement pour les organisations. C'est le point clé : vous gardez le contrôle, que vous auto-hébergiez, utilisiez notre cloud, et même si ne nous payiez jamais un centime.